Chuẩn hóa hệ thống phòng sạch: Bước đệm giúp doanh nghiệp Việt hội nhập quốc tế 04/02/2026 18:58

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp sản xuất đang đối mặt với nghịch lý: Sở hữu dây chuyền công nghệ triệu USD nhưng vẫn bị từ chối bởi các chuỗi cung ứng lớn do môi trường sản xuất không đạt chuẩn quốc tế.

Rào cản khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Trong quá trình hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư mạnh cho máy móc, dây chuyền và công nghệ sản xuất với kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít doanh nghiệp vẫn đang xem nhẹ một yếu tố nền tảng: môi trường sản xuất.

Ở các lĩnh vực như dược phẩm, điện tử, bán dẫn, thực phẩm hay thiết bị y tế, tiêu chuẩn không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm đầu ra. Các hệ tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14644, GMP, EU GMP hay FDA đều yêu cầu chặt chẽ về điều kiện môi trường trong suốt quá trình sản xuất, từ kiểm soát hạt bụi, vi sinh đến luồng khí, chênh áp và khả năng vận hành ổn định lâu dài. Trong bối cảnh đó, phòng sạch không còn là hạng mục phụ trợ, mà trở thành một phần cốt lõi của năng lực sản xuất.

Thực tế tại Việt Nam cho thấy nhiều doanh nghiệp chỉ bắt đầu quan tâm đến phòng sạch khi chuẩn bị đón đoàn đánh giá, thanh tra hoặc khi có kế hoạch mở rộng thị trường. Cách tiếp cận mang tính đối phó này thường dẫn đến cải tạo gấp, phát sinh chi phí lớn, gián đoạn sản xuất và vẫn tiềm ẩn rủi ro không phù hợp trong vận hành dài hạn.

Nhiều doanh nghiệp gặp rào cản khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Intech E&C: Chuẩn hóa phòng sạch theo hướng tổng thể và bền vững

Trong bối cảnh đó, Intech E&C được biết đến là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam cung cấp giải pháp thi công phòng sạch theo hướng tổng thể. Thay vì triển khai rời rạc từng hạng mục, Intech E&C tiếp cận phòng sạch như một hệ thống hoàn chỉnh, kết nối chặt chẽ giữa tư vấn, thiết kế, thi công, đo kiểm và bảo trì trong suốt vòng đời dự án.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát hiệu suất môi trường sản xuất ngay từ giai đoạn đầu, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh khi bước vào vận hành. Phòng sạch không chỉ được thiết kế để đáp ứng yêu cầu hiện tại, mà còn tính đến khả năng mở rộng, nâng cấp và duy trì ổn định theo thời gian. Mô hình “One-stop service” mà Intech E&C theo đuổi cho phép khách hàng tối ưu chi phí đầu tư, rút ngắn tiến độ triển khai và đảm bảo tính nhất quán giữa thiết kế và thực tế vận hành.

Năng lực của Intech E&C được khẳng định thông qua việc doanh nghiệp đã triển khai thành công hàng trăm dự án phòng sạch cho nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau, đáp ứng đa dạng các hệ tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, Intech E&C là đơn vị duy nhất tại Việt Nam thiết kế và thi công thành công phòng sạch Class 1 – cấp độ cao nhất thế giới – và được chứng nhận theo tiêu chuẩn NEBB của Hoa Kỳ. Thành tựu này đã được vinh danh là một trong 10 thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật của Việt Nam năm 2022, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành phòng sạch trong nước.

Intech E&C thi công thành công phòng sạch Class 1.