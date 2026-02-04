Sở Tư pháp thông báo thôi quốc tịch Việt Nam của Nguyễn Thanh Hiền 04/02/2026 11:02

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hiền

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 11-7-2009

Nơi sinh: Bệnh viện Phụ sản quốc tế Sài Gòn

Hộ chiếu số: P00163603

Cấp ngày: 22-7-2022

Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú: 458/62 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 22 Nghị định số 191/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp TP.HCM thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của Nguyễn Thanh Hiền. Kể từ ngày Sở Tư pháp đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp TP.HCM tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Điện thoại số: (028) 38297052.