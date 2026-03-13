Vì sao các cặp đôi trẻ đổ xô đặt tiệc cưới sớm trước cả năm? 13/03/2026 15:35

(PLO)- Thị trường tiệc cưới đang bùng nổ xu hướng cá nhân hóa và đặt tiệc sớm từ 6 tháng đến 1 năm để tối ưu trải nghiệm cũng như chi phí cho ngày trọng đại.

Thị trường tiệc cưới đang chứng kiến nhiều thay đổi khi các cặp đôi ngày càng chú trọng đến trải nghiệm và dấu ấn cá nhân. Xu hướng đặt tiệc sớm cũng gia tăng nhằm đảm bảo lựa chọn được địa điểm và thời gian phù hợp.

Người trẻ chọn cá nhân hóa

Thị trường tiệc cưới đang ngày càng sôi động với sự đa dạng về phân khúc, từ các khách sạn sang trọng đến hệ thống trung tâm hội nghị – yến tiệc quy mô lớn. Bên cạnh những “ông lớn” phục vụ nhóm khách hàng cao cấp, nhiều đơn vị ở phân khúc trung và cận cao cấp cũng liên tục nâng cấp không gian, thực đơn và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giới trẻ.

Theo đại diện một khách sạn cao cấp tại TP.HCM, Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng trở thành điểm đến cưới hàng đầu khu vực nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên đa dạng, bản sắc văn hóa đặc trưng, chi phí hợp lý và hệ thống dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp. Trong khoảng 3–5 năm trở lại đây, thị trường tiệc cưới tại Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt khi thế hệ khách hàng trẻ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho trải nghiệm.

Ngoài ra, xu hướng cũng được nhiều chuyên gia nhắc đến tại Vietnam Wedding Awards 2025. Theo đó, ba yếu tố được dự báo sẽ định hình ngành cưới cao cấp trong thời gian tới gồm cá nhân hóa, tính bền vững và trải nghiệm đa giác quan. Thay vì những nghi thức truyền thống đơn giản, nhiều cặp đôi hiện mong muốn lễ cưới phản ánh câu chuyện tình yêu, phong cách sống và dấu ấn riêng.

Ông Nguyễn Thái Bình, chuyên gia ngành dịch vụ ẩm thực (F&B), cho rằng xu hướng tổ chức tiệc cưới đang thay đổi rõ rệt. Nếu như một thập kỷ trước, tiệc cưới thường gắn với các trung tâm hội nghị lớn, quy mô 300–500 khách cùng thực đơn cố định, thì thế hệ trẻ ngày nay lại muốn biến ngày trọng đại thành trải nghiệm đậm dấu ấn cá nhân.

Theo ông Bình, nhiều cặp đôi hiện không còn xem đám cưới đơn thuần là dịp “đãi khách”, mà là sự kiện phản ánh phong cách sống. Vì vậy, thay vì chi nhiều tiền cho khách sạn sang trọng, họ có xu hướng chọn những địa điểm gần gũi như buffet hải sản hoặc quán lẩu. Mô hình này thường có quy mô gọn hơn, khoảng 80–200 khách, giúp tối ưu chi phí đồng thời tạo không gian thân mật cho cô dâu chú rể và khách mời.

Xu hướng đặt tiệc cưới sớm

Cùng với nhu cầu cá nhân hóa, xu hướng đặt tiệc cưới sớm cũng ngày càng phổ biến. Đại diện hệ thống trung tâm hội nghị – tiệc cưới The Adora cho biết nhiều cặp đôi hiện chủ động lên kế hoạch trước từ 6 tháng đến 1 năm để đảm bảo lựa chọn được ngày đẹp, khung giờ thuận lợi và không gian tổ chức phù hợp.

Thực tế, những giai đoạn được xem là mùa cưới cao điểm thường nhanh chóng kín lịch, đặc biệt vào cuối năm hoặc các thời điểm có nhiều ngày tốt theo quan niệm truyền thống. Vì vậy, việc đặt tiệc sớm không chỉ giúp các cặp đôi giữ được ngày tổ chức mong muốn mà còn có thêm thời gian chuẩn bị cho từng chi tiết.

Khảo sát tại một số trung tâm yến tiệc lớn như The Adora hay Le Dong Phuong cho thấy các đơn vị đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách đặt tiệc sớm trong năm 2026. Chẳng hạn, khách hàng ký hợp đồng trong tháng 3 và tháng 4-2026 có thể nhận voucher ưu đãi lên đến 10 triệu đồng để sử dụng cho các dịch vụ nâng cấp tiệc cưới. Ngoài ra, nhiều gói trang trí theo xu hướng cưới mới của năm 2026 cũng được tặng kèm nhằm mang đến không gian sang trọng và hiện đại hơn.

Một số chương trình còn tặng voucher ẩm thực tại nhà hàng Trung Hoa cao cấp Shang Garden trị giá đến 2 triệu đồng cho khách đặt tiệc trong thời gian khuyến mãi.

Đại diện The Adora cho biết việc đặt tiệc cưới sớm mang lại nhiều lợi ích cho các cặp đôi. Không chỉ giúp tối ưu chi phí nhờ các chương trình ưu đãi theo từng giai đoạn, điều này còn tạo điều kiện để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho từng chi tiết của buổi lễ – từ thiết kế không gian, lựa chọn thực đơn đến xây dựng trải nghiệm riêng cho khách mời.

Đặc biệt, trong bối cảnh xu hướng cá nhân hóa ngày càng phổ biến, việc lên kế hoạch từ sớm giúp các cặp đôi có thêm thời gian làm việc với đội ngũ tổ chức để xây dựng concept riêng mang dấu ấn cá nhân.