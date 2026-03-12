iPhone 15 và MacBook Air M2 điều chỉnh giảm giá mạnh đầu 2026 12/03/2026 15:58

(PLO)- iPhone 15 và MacBook Air M2 ghi nhận mức giá hấp dẫn nhất đầu 2026. Đây là thời điểm vàng cho nhóm khách hàng ưu tiên MacBook, iPhone giá rẻ sở hữu công nghệ Apple với chi phí tối ưu.

Tại Thế Giới Di Động, iPhone 15 128GB giá chỉ từ 18.29 triệu đồng sở hữu Dynamic Island và chip A16 Bionic đảm bảo hiệu năng mượt mà. Màn hình iPhone 15 đạt độ sáng 2000 nits, hiển thị rõ nét ngoài trời.

iPhone 15 với mặt lưng bền bỉ làm bằng kính pha màu (Nguồn: Apple)

Mac Air M2 (16GB/256GB) giảm sâu còn 19.99 triệu đồng nổi bật với kiến trúc không quạt, mỏng 11.3 mm và nhẹ 1.24 kg. MacBook Air M2 trang bị màn hình Liquid Retina 13.6 inch cùng pin 18 giờ liên tục. Vỏ nhôm nguyên khối và khả năng cập nhật hệ điều hành lâu dài khẳng định giá trị bền bỉ.

Thế Giới Di Động là đối tác ủy quyền cao cấp của Apple, cam kết nguồn gốc sản phẩm và dịch vụ hậu mãi chu đáo qua mạng lưới hàng ngàn cửa hàng. Đây là địa chỉ tin cậy để sở hữu thiết bị Apple chính hãng thuận tiện.