Top tai nghe không dây Samsung chống ồn, nghe nhạc hay, xài bền 11/03/2026 16:13

(PLO)- Tai nghe Samsung ngày càng được người dùng đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại, chất âm ổn định và nhiều công nghệ tiện ích. Đặc biệt, các mẫu tai nghe của hãng còn tích hợp khả năng chống ồn chủ động (ANC), cùng thời lượng pin tốt. Cùng tham khảo tổng hợp những mẫu tai nghe không dây Samsung đáng mua dưới đây.

Top các mẫu tai nghe Samsung chống ồn, nghe nhạc hay

Tai nghe Samsung ngày càng đa dạng với nhiều mẫu hỗ trợ chống ồn chủ động (ANC) và âm thanh chất lượng cao. Dưới đây là một số mẫu tai nghe nổi bật với khả năng cách âm hiệu quả và trải nghiệm âm thanh tốt.

Galaxy Buds4 Pro

Tai nghe Samsung Galaxy Buds4 Pro thuộc phân khúc cao cấp, nổi bật với thiết kế in-ear cùng hệ thống loa 2 chiều nâng cấp. Thiết bị hỗ trợ chống ồn chủ động Adaptive ANC, Bluetooth 6.1, cùng codec SSC chất lượng cao.

Galaxy Buds4 Pro sở hữu khả năng cách âm ấn tượng.

Về thời lượng pin, Galaxy Buds4 Pro có thể phát nhạc khoảng 6 giờ khi bật ANC và tối đa 7 giờ khi tắt ANC. Tai nghe cũng hỗ trợ các tính năng như âm thanh không gian, phát hiện giọng nói và kết nối nhanh với thiết bị Galaxy để tối ưu trải nghiệm trong hệ sinh thái Samsung.

Galaxy Buds3 Pro

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 Pro được thiết kế hướng đến trải nghiệm âm thanh chi tiết với hệ thống loa 2 chiều cùng chuẩn Bluetooth 5.4. Sản phẩm hỗ trợ chống ồn chủ động (ANC), chế độ âm thanh môi trường và 360 Audio để truyền tải âm thanh chất lượng cao.

Galaxy Buds3 Pro còn ấn tượng hơn khi tích hợp Galaxy AI với tính năng dịch hội thoại theo thời gian thực và truyền bản dịch trực tiếp vào tai nghe. Ngoài ra, Buds3 Pro còn có 6 micro beamforming và chuẩn kháng nước IP57.

Tai nghe Samsung Galaxy Buds4

Nằm trong top tai nghe Samsung, Galaxy Buds4 hướng đến trải nghiệm âm thanh Hi-Fi trong thiết kế mở gọn nhẹ. Sản phẩm tích hợp nền tảng Galaxy AI đa tác vụ, hỗ trợ ANC, âm thanh môi trường và codec SSC 24-bit/96kHz. Tai nghe còn tích hợp 360 Audio cùng Bluetooth 6.1.

Galaxy Buds4 nổi bật với nhiều tính năng thông minh từ Galaxy AI.

Về pin, tai nghe cho thời gian nghe nhạc khoảng 5 giờ khi bật ANC và 6 giờ khi tắt ANC. Galaxy Buds4 cũng hỗ trợ sạc không dây Qi và các tính năng như Auracast, Auto Switch, Gaming Mode.

Galaxy Buds FE

Tai nghe Samsung Galaxy Buds FE là lựa chọn phổ thông với thiết kế in-ear có wing-tip giúp đeo chắc tai. Thiết bị hỗ trợ chống ồn chủ động (ANC) và chế độ âm thanh môi trường, đồng thời tích hợp 3 micro Beamforming rõ nét.

Đặc biệt, tai nghe cho thời gian phát nhạc tối đa khoảng 6 giờ khi bật ANC và 8,5 giờ khi tắt ANC. Nhờ mức giá dễ tiếp cận, Galaxy Buds FE trở thành mẫu tai nghe không dây phù hợp với người dùng cần thiết bị không dây bền bỉ sử dụng hằng ngày.

Lời khuyên chọn tai nghe Samsung phù hợp ngân sách

Trên thị trường hiện nay, Samsung cung cấp nhiều dòng tai nghe không dây với mức giá và tính năng khác nhau. Vì vậy, lựa chọn đúng sản phẩm theo nhu cầu và ngân sách sẽ giúp bạn tối ưu trải nghiệm sử dụng lâu dài. Một số lời khuyên khi chọn tai nghe Samsung:

● Xác định ngân sách trước khi mua: Các dòng FE thường có giá dễ tiếp cận nhưng vẫn có ANC và thời lượng pin khá tốt.

● Chú ý chất lượng âm thanh và driver: Các phiên bản Pro thường dùng hệ thống driver cao cấp hơn (ví dụ driver dynamic kết hợp planar).

● Kiểm tra thời lượng pin và hộp sạc: Người dùng nghe nhạc nhiều nên chọn tai nghe có tổng thời gian sử dụng từ 24–30 giờ để hạn chế phải sạc thường xuyên.

● Ưu tiên khả năng tương thích hệ sinh thái Galaxy: Các tính năng như Auto Switch, 360 Audio hoặc Galaxy AI thường hoạt động tốt nhất khi dùng với thiết bị Samsung.

Nếu bạn đang tìm nơi mua tai nghe không dây Samsung chính hãng với nhiều mức giá và ưu đãi, có thể tham khảo tại CellphoneS. Tại đây, người dùng dễ dàng so sánh các dòng tai nghe và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Trên đây là gợi ý top tai nghe Samsung nghe nhạc hay đáng mua trong năm nay. Mỗi dòng đều sở hữu những ưu điểm riêng về thiết kế, chất lượng âm thanh và thời lượng pin. Hy vọng, người dùng có thể cân nhắc chọn mẫu tai nghe phù hợp để tối ưu trải nghiệm nghe gọi và giải trí hằng ngày.