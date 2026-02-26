Samsung Galaxy S26 Plus có gì mới? Có đáng nâng cấp ngay? 26/02/2026 09:00

(PLO)- Samsung Galaxy S26 Plus có gì mới đang là chủ đề nóng thu hút sự chú ý lớn trước thềm ra mắt vào tháng 2-2026. S26+ tập trung vào các nâng cấp tinh chỉnh về hiệu năng và thuật toán xử lý AI vượt trội.

Những cải tiến đột phá hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm sử dụng tối ưu hơn cho người dùng ưu tiên công nghệ hiện đại.

Những điểm nâng cấp nổi bật trên thế hệ Galaxy S26 Plus

Galaxy S26 Plus được Samsung nâng cấp mạnh về khả năng xử lý ảnh thiếu sáng và tiện ích sạc không dây. Sự kết hợp giữa phần cứng quen thuộc và thuật toán AI tiên tiến hứa hẹn sẽ tạo nên trải nghiệm khác biệt.

Thiết kế tinh chỉnh và màn hình hiển thị sống động

Máy duy trì màn hình 6.7 inch với độ phân giải QHD+ và tần số quét 120Hz mượt mà. Về khả năng hiển thị, độ sáng đỉnh 2.600 nits giúp nội dung trên Samsung Galaxy S26 Plus rõ ràng ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Xét về ngoại hình, kích thước thân máy được tinh chỉnh để tối ưu cảm giác cầm nắm gọn gàng hơn khi sử dụng. Bên cạnh đó, khung viền phẳng và cụm camera dọc vẫn được giữ lại để đảm bảo ngôn ngữ thiết kế đặc trưng.

Cấu hình mạnh mẽ với hiệu năng xử lý vượt trội

Về hiệu năng xử lý, S26+ trang bị chipset Exynos 2600 tiến trình 2nm để đảm bảo hiệu suất vận hành mạnh mẽ. Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM với dung lượng lên tới 12GB và bộ nhớ trong tối thiểu 256GB, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ dữ liệu.

Nhờ tối ưu phần mềm, khả năng xử lý đa nhiệm và chơi game nặng được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, các tác vụ AI on-device được xử lý nhanh chóng hơn nhằm mang lại phản hồi tức thì cho người dùng.

Hệ thống camera và thuật toán nhiếp ảnh AI

Hệ thống cụm ba camera sau trên bản Plus vẫn giữ nguyên cảm biến chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và ống kính tele 10MP zoom quang học x3. Điểm khác biệt lớn của thế hệ smartphone Samsung mới này nằm ở thuật toán Galaxy AI hiện đại, được nhấn mạnh về khả năng chụp ảnh thiếu sáng.

Thuật toán AI hỗ trợ tối ưu chi tiết khi chụp ảnh.

Nhờ khả năng hậu kỳ thông minh, các bức ảnh chụp đêm hoặc zoom xa có độ chi tiết cao hơn đáng kể. Camera trước 12MP trên S26+ tích hợp tính năng làm đẹp tự nhiên và quay video sắc nét. Đồng thời, thuật toán nhiếp ảnh AI trên cho phép chỉnh ảnh không giới hạn, thêm bớt chi tiết phối ảnh và phong cách chỉ với 1 vài câu lệnh.

Dung lượng pin bền bỉ và công nghệ sạc nhanh

Samsung Galaxy S26 Plus sở hữu viên pin dung lượng 4.900mAh, mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho các tác vụ công việc và giải trí hỗn hợp. Thời lượng pin thực tế phụ thuộc cường độ sử dụng, độ sáng màn hình, kết nối mạng, nhiệt độ môi trường và tình trạng pin theo thời gian.

Nhờ sự tối ưu hóa của vi xử lý mới, thiết bị duy trì thời gian hoạt động bền bỉ hơn đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm. Công nghệ sạc nhanh 45W vẫn được duy trì, giúp người dùng rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng để tiếp tục công việc không gián đoạn.

Có đáng nâng cấp ngay Samsung Galaxy S26 Plus thời điểm này?

Nếu đang sử dụng Galaxy S24 trở về các thế hệ trước, người dùng có thể cân nhắc nâng cấp nhờ chip Exynos 2600 mới và thuật toán AI camera cải tiến. Ngược lại, người dùng S25 Series có thể xem xét thêm các đánh giá thực tế về hiệu quả năng lượng trước khi mua.

Màn hình hiển thị sắc nét, mang lại trải nghiệm mượt mà.

Tại CellphoneS, khách hàng có thể đặt mua sản phẩm chính hãng với chế độ bảo hành uy tín và minh bạch. Hệ thống đang áp dụng chương trình thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 1.000.000 đồng và trả góp 0% qua thẻ tín dụng hoặc công ty tài chính khi mua Galaxy S26.

Câu trả lời cho thắc mắc “Samsung Galaxy S26 Plus có gì mới” nằm ở sự tinh chỉnh thuật toán camera AI và hiệu năng xử lý ổn định. Đây là lựa chọn phù hợp cho người tìm kiếm trải nghiệm AI tiên tiến và khả năng chụp ảnh ấn tượng. Quyết định nâng cấp sẽ phụ thuộc nhiều vào nhu cầu sử dụng và ngân sách của người dùng.