Hành trình tạo nên Obaria, thương hiệu nước hoa vùng 'đặc biệt' cho phụ nữ 10/02/2026 16:16

(PLO)- Từ nhu cầu thực tế của phụ nữ về một sản phẩm vừa thơm, vừa an toàn cho vùng nhạy cảm, Obaria ra đời như kết quả của một quá trình nghiên cứu và phát triển tỉ mỉ.

Bài viết sẽ giúp bạn khám phá từng bước trong hành trình đưa Obaria từ ý tưởng đến tay người dùng, từ việc lựa chọn thành phần đến nghiên cứu hương thơm riêng biệt cho từng dòng sản phẩm.

Từ ý tưởng đến nhu cầu thực tế

Ý tưởng Obaria bắt nguồn từ việc quan sát nhu cầu thực tế của phụ nữ hiện đại. Nhiều sản phẩm trên thị trường chỉ tập trung tạo hương thơm nhưng bỏ qua yếu tố an toàn và bảo vệ sức khỏe vùng nhạy cảm, dẫn đến tình trạng kích ứng, mất cân bằng pH hoặc cảm giác khó chịu khi sử dụng hằng ngày.

Nhận thấy khoảng trống này, Obaria đã đặt ra mục tiêu:

- Tạo ra sản phẩm vừa thơm, vừa dịu nhẹ, không chứa hương liệu hay hoá chất dễ gây kích ứng.

- Bảo vệ và cân bằng hệ vi sinh vùng kín, hỗ trợ da nhạy cảm trước các tác động từ môi trường và các sản phẩm tẩy rửa.

- Tạo trải nghiệm hương thơm tinh tế, phù hợp trong nhiều hoàn cảnh, từ môi trường công sở đến những buổi tối đặc biệt.

Đây là bước khởi đầu quan trọng, giúp Obaria trở thành một thương hiệu nước hoa vùng kín khác biệt so với các sản phẩm thông thường trên thị trường. Ý tưởng này cũng là kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Phát triển công thức và hương thơm: Kết hợp giữa khoa học và tinh tế

Giai đoạn phát triển Obaria tập trung vào việc lựa chọn thành phần an toàn và tạo ra những tầng hương tinh tế, phù hợp từng phong cách người dùng.

Hai dòng Grace và Muse sử dụng Lactobacillus Ferment (nhập khẩu từ Hàn Quốc) giúp hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh, bảo vệ pH tự nhiên, giảm nguy cơ kích ứng.

Phiên bản Desire nổi bật với Sensfeel™ for Her, một hợp chất chiết xuất từ hoa nhài và đậu nành giàu isoflavone vừa giúp kích hoạt sức quyến rũ tự nhiên, vừa dịu nhẹ, an toàn cho vùng da nhạy cảm.

Mỗi dòng Obaria cũng sở hữu hương thơm đặc trưng: Grace sang trọng và quyến rũ với hoa cam, hoa nhài và hoắc hương, Muse nhẹ nhàng, tươi mát với quả lê, hoa hồng và gỗ đàn hương, Desire ngọt ngào, thu hút với hoa nhài và Sensfeel™ for Her.

Tất cả đều được thử nghiệm kỹ lưỡng để cân bằng giữa việc lưu hương lâu, trải nghiệm người dùng và độ an toàn, mang đến sản phẩm vừa khoa học, vừa an toàn mà vẫn đáp ứng nhu cầu chăm sóc của phái đẹp.

Hoàn thiện sản phẩm: Từ phòng thí nghiệm đến tay người dùng

Sau khi công thức và hương thơm được hoàn thiện, Obaria bước vào giai đoạn hoàn thiện sản phẩm, tập trung vào thiết kế cách sử dụng đơn giản, tiện lợi.

Cách dùng đơn giản: lăn trực tiếp lên quần trong hoặc bề mặt băng vệ sinh tại các vùng cần khử mùi hoặc dùng như nước hoa thông thường lên cổ tay, sau tai hoặc các vùng da mong muốn. Sản phẩm dùng hằng ngày không gây bí bách, không làm thay đổi cân bằng tự nhiên của vùng da nhạy cảm. Thiết kế tinh tế, nhỏ gọn dạng thỏi son dễ mang theo, vừa kín đáo vừa tiện lợi cho sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra Obaria còn phù hợp với môi trường công sở, đi chơi hay các buổi tối đặc biệt.

Nhờ kết hợp nghiên cứu, phát triển công thức, sáng tạo hương thơm, hoàn thiện sản phẩm, Obaria trở thành thương hiệu nước hoa vùng kín tinh tế, an toàn và đáng tin cậy, giúp chị em tự tin, thơm tho và chăm sóc vùng da nhạy cảm một cách khoa học mỗi ngày.