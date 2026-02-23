Big Group Holdings chốt lộ trình lên HoSE 23/02/2026 18:04

(PLO)- Ông Võ Phi Nhật Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (BIG) cho biết với kết quả kinh doanh hiệu quả năm 2025, doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về vốn, lợi nhuận và đang chuẩn bị hồ sơ niêm yết lên sàn HOSE vào quý II năm 2026.

Minh bạch pháp lý là "tấm khiên" bảo vệ cổ đông

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng thắt chặt các tiêu chuẩn niêm yết, Big Group Holdings đã chủ động chuẩn hóa toàn bộ hệ thống quản trị. Theo ông Võ Phi Nhật Huy, việc nộp hồ sơ lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) là lời khẳng định về sự trưởng thành của doanh nghiệp sau quá trình đại chúng hóa bài bản.

Chủ tịch Big Group Võ Phi Nhật Huy chia sẻ về mục tiêu đưa BIG GROUP HOLDINGS niêm yết lên sàn chứng khoán HOSE.

"Tại Big Group, pháp lý là giá trị cốt lõi. Mọi hoạt động từ thâu tóm quỹ đất tại miền Tây đến vận hành dòng tiền đều được giám sát bởi các đơn vị kiểm toán uy tín. Việc chuyển sàn là cam kết của tôi về một thực thể kinh doanh minh bạch trước gần 2.000 cổ đông và các cơ quan quản lý", ông Huy nhấn mạnh.

Sức khỏe tài chính vượt chuẩn niêm yết

Đáng chú ý, dữ liệu tài chính năm 2025 của BIG cho thấy doanh nghiệp đã vượt xa các tiêu chuẩn định lượng của sàn HOSE.

Cụ thể, vốn điều lệ đạt 160 tỷ đồng, vượt yêu cầu tối thiểu 120 tỷ đồng. Hiệu suất sinh lời (ROE) năm 2025 đạt con số ấn tượng gần 20%, cao gấp 4 lần so với điều kiện quy định (5%).

Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận dương liên tục trong 2 năm gần nhất, khẳng định năng lực kinh doanh bền vững. BIG cũng đang thu hút sự đồng hành của gần 2.000 cổ đông (theo danh sách VSDC cập nhật đến tháng 1-2026), đảm bảo tính thanh khoản và sự quan tâm lớn từ thị trường.

Chủ tịch Võ Phi Nhật Huy chia sẻ: "BIG đã trải qua quá trình tái cấu trúc theo mô hình Holdings hiệu quả từ đó mang lại kết quả kinh doanh bứt phá năm 2025. Chúng tôi tự tin với các hoạt động kinh doanh tại bốn công ty con hiện tại cùng các dự án sắp triển khai năm nay tại Cần Thơ, Sóc Trăng sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn nữa cho cổ đông trong các năm tới. Đây là thời điểm vàng để BIG chuyển mình."

Khát vọng nhà phát triển bất động sản thương mại toàn quốc

Dưới sự dẫn dắt của ông Võ Phi Nhật Huy, Big Group Holdings đang vươn mình với tham vọng không chỉ là một doanh nghiệp đầu tư đa ngành mà còn trở thành nhà phát triển bất động sản thương mại uy tín. Việc thâu tóm các quỹ đất chiến lược tại trung tâm Cần Thơ và Sóc Trăng là minh chứng cho chiến lược "vết dầu loang", tập trung vào các đô thị vệ tinh đang phát triển để tạo dòng tiền bền vững.

Hệ thống các tòa nhà bất động sản thương mại của Big Group Holdings trên toàn quốc.

Cam kết chia sẻ thịnh vượng: Cổ tức tiền mặt và cổ phiếu

Minh chứng cho hiệu quả kinh doanh, BIG đang dự thảo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 với tỷ lệ dự kiến 10%, bằng tiền mặt và cổ phiếu để trình Đại hội Cổ đông sắp tới.

"Khi doanh nghiệp đạt chỉ số ROE gần 20%, việc chia sẻ thành quả với gần 2.000 cổ đông là trách nhiệm của chúng tôi. Năm 2026 sẽ là năm đánh dấu BIG chính thức chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt", Chủ tịch Võ Phi Nhật Huy khẳng định.