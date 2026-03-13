Vexere: Cuộc cách mạng từ ‘vua xe khách’ đến hệ sinh thái di chuyển toàn diện 13/03/2026 09:22

(PLO)- Trong hơn một thập kỷ qua, Vexere đã vươn mình mạnh mẽ từ "vua xe khách" trở thành Siêu ứng dụng Du lịch và Vận tải đa phương tiện. Với hệ sinh thái "All-in-one" kết nối liền mạch Xe khách – Tàu hỏa – Máy bay, Vexere giúp mọi kế hoạch di chuyển của bạn được giải quyết trọn vẹn chỉ trong một lần chạm.

1. Vé xe khách: Nền tảng vững chắc từ vị thế dẫn đầu thị trường

Vé xe khách chính là "xương sống" tạo nên thương hiệu Vexere. Với mạng lưới hơn 2000 nhà xe phủ khắp từ Bắc chí Nam, Vexere đã thay đổi hoàn toàn thói quen đặt vé truyền thống bằng trải nghiệm công nghệ vượt trội:

- Sự minh bạch tuyệt đối: Hệ thống đánh giá (review) dựa trên 100% trải nghiệm thực tế giúp hành khách dễ dàng sàng lọc nhà xe uy tín, tránh tình trạng "treo đầu dê bán thịt chó".

- Công nghệ tối ưu: Tính năng chọn chỗ ngồi trực quan, thanh toán không tiền mặt và vé điện tử giúp hành trình trở nên thảnh thơi hơn bao giờ hết.

- Hệ sinh thái bền vững: Thông qua hệ thống quản lý BMS, Vexere đồng hành cùng nhà xe để tối ưu vận hành, mang lại mức giá tốt nhất và chính sách hoàn hủy linh hoạt cho người dùng.

Tiếp nối thành công từ mảng xe khách, Vexere hiện nay đã mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực vé tàu hỏa và vé máy bay. Dù bạn chọn phương thức di chuyển nào, Vexere vẫn cam kết duy trì chuẩn mực về sự tiện lợi, minh bạch và an tâm tuyệt đối trên mọi hành trình.

2. Vé tàu hỏa: Hồi sinh trải nghiệm đường sắt trong kỷ nguyên số

Đón đầu xu hướng du lịch bằng đường sắt, Vexere hợp tác chiến lược cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để mang đến giải pháp đặt vé tàu hỏa hiện đại với những ưu điểm vượt trội:

- Kho vé chính hãng - Kết nối trực tiếp: Hệ thống kết nối API thời gian thực đảm bảo thông tin lịch trình và chỗ trống luôn chính xác 100%, loại bỏ hoàn toàn rủi ro vé ảo.

- Chọn chỗ trực quan: Giao diện tối ưu giúp bạn dễ dàng so sánh tiện nghi giữa các toa và tự tay chọn vị trí ghế ngồi/giường nằm yêu thích chỉ với vài thao tác đơn giản.

- Vé điện tử & Ưu đãi độc quyền: Nhận vé ngay qua Zalo/Email, quét mã QR lên tàu nhanh chóng. Đặc biệt, khách hàng đặt qua Vexere luôn được hưởng mức giá tốt nhất nhờ các chương trình ưu đãi độc quyền.

Tương tự như mảng vé xe khách và vé máy bay, Vexere cam kết mang lại sự minh bạch và tiện lợi tối đa cho mọi hành khách trên các hành trình xuyên Việt bằng tàu hỏa.

3. Vé máy bay: Cất cánh dễ dàng, tối ưu chi phí cho mọi hành trình xa

Hàng không là mảnh ghép chiến lược giúp Vexere hoàn thiện hệ sinh thái du lịch đa phương thức. Không chỉ là kênh trung gian, Vexere mang đến trải nghiệm đặt vé máy bay chuyên nghiệp với những lợi thế vượt trội:

- Kết nối trực tiếp – Chắc chắn có vé: Tích hợp hệ thống thời gian thực với tất cả hãng hàng không lớn, đảm bảo kho vé thực tế và giữ chỗ tức thì.

- Thanh toán linh hoạt & Ưu đãi hấp dẫn: Hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán bảo mật, dễ dàng săn vé giá rẻ mỗi ngày với các chương trình ưu đãi độc quyền chỉ có trên ứng dụng Vexere.

- Hỗ trợ tận tâm 24/7: Đội ngũ CSKH chuyên nghiệp luôn sẵn sàng xử lý nhanh chóng các nhu cầu đổi vé, mua thêm hành lý hoặc phát sinh sự cố, giúp bạn hoàn toàn an tâm tận hưởng chuyến đi.

Cùng với vé xe khách và vé tàu hỏa, mảng vé máy bay khẳng định cam kết của Vexere trong việc mang lại sự tiện lợi và giá trị tối ưu cho mọi khách hàng trên hành trình di chuyển.

Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một cú chạm. Với hệ sinh thái Vé xe - Vé tàu - Vé máy bay toàn diện, Vexere cam kết đồng hành cùng bạn loại bỏ mọi rào cản về giá cả và thủ tục. Dù là về quê, công tác hay du lịch, hãy để Vexere lo toan chuyện đặt chỗ để bạn thảnh thơi tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.

Tải ứng dụng Vexere hoặc truy cập website ngay hôm nay để trải nghiệm du lịch thông minh và săn hàng ngàn ưu đãi độc quyền!