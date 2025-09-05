Săn vé Tết 2026: Quên đi nỗi lo, an tâm về nhà cùng Vexere 05/09/2025 16:45

(PLO)- Về Tết - hai tiếng thân thương gọi mời những người con xa xứ trở về. Nhưng hành trình đoàn viên ấy đôi khi lại bắt đầu bằng nỗi lo canh vé, sợ hết chỗ, hay giá vé tăng cao từng ngày. Thấu hiểu điều đó, Vexere ra đời như một lời giải đáp hoàn hảo, biến trải nghiệm tìm kiếm và đặt vé máy bay, xe khách, tàu hỏa trở nên dễ dàng và thông minh hơn bao giờ hết.

Vexere - Nền tảng đặt vé toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, cho phép bạn so sánh giá cả, thời gian di chuyển của cả ba phương tiện chỉ trên một màn hình. Dù bạn ở bất kỳ đâu, chỉ cần nhập điểm đi và điểm đến, Vexere sẽ vẽ ra mọi lộ trình tối ưu nhất, giúp bạn chọn được chuyến đi nhanh chóng, tiết kiệm và phù hợp nhất.

Cuộc đua săn vé Tết 2026 chính thức bắt đầu!

Như mọi năm, cuộc đua săn vé Tết về nhà luôn khởi động sớm hơn dự kiến. Lưu lại ngay các mốc thời gian vàng để không bỏ lỡ tấm vé đoàn viên:

1. Vé Máy Bay Tết: "Cất cánh" từ giữa tháng 9 -2025

Cuộc đua vé máy bay Tết luôn nóng nhất ở đường đua trên không. Các hãng hàng không hàng đầu như Vietnam Airlines, Vietjet Air, và Bamboo Airways thường mở bán vé trước 3-5 tháng.

● Dự báo: Đợt mở bán vé máy bay Tết 2026 quy mô lớn sẽ diễn ra vào giữa đến cuối tháng 9-2025.

● Mẹo từ Vexere: Đặt vé càng sớm, giá càng tốt. Vexere giúp bạn so sánh giá vé real-time từ tất cả các hãng, đảm bảo bạn không bỏ lỡ cơ hội tìm được những vé máy bay giá rẻ nhất.

2. Vé Tàu Tết: "Lăn bánh" vào đầu tháng 10-2025

Sau hàng không vài tuần, ngành đường sắt sẽ chính thức nhập cuộc. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn ngắm cảnh và tận hưởng hành trình và tiết kiệm chi phí hơn việc đi máy bay:

- Dự báo: Vé tàu Tết 2026 của Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ được mở bán rộng rãi vào tuần đầu tiên của tháng 10-2025.

- Mẹo từ Vexere: Là đối tác chính thức của ĐSVN, Vexere giúp bạn đặt vé tàu hỏa đơn giản, nhiều ưu đãi hấp dẫn và nhận vé điện tử tiện lợi, không cần xếp hàng.

3. Vé Xe Tết: "Tăng tốc" từ giữa tháng 12-2025

Đây là “làn sóng” cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đặc biệt linh hoạt và phủ sóng rộng khắp.

- Dự báo: Vé xe Tết sẽ bắt đầu được mở bán theo từng đợt từ giữa tháng 12-2025 đến đầu tháng 1-2026.

- Mẹo từ Vexere: Với mạng lưới 2000+ nhà xe và 5000+ tuyến đường, Vexere là công cụ không thể thiếu để bạn tìm được chuyến xe ưng ý. Đặc biệt, với cam kết hoàn 150% nếu không có chỗ, bạn hoàn toàn yên tâm đặt vé ngay cả vào những ngày cao điểm.

Tại sao hàng triệu người chọn Vexere cho chuyến đi về Tết?

- So sánh tối ưu 3 trong 1: Nền tảng duy nhất giúp bạn đặt vé máy bay, xe khách, tàu hỏa và so sánh giá vé, lịch trình trên cùng một giao diện. Lựa chọn thông minh, quyết định trong tích tắc.

- An tâm tuyệt đối: Tự tin đặt vé xe với cam kết hoàn tiền đến 150% nếu nhà xe không giữ chỗ. Chuyến đi về Tết của bạn được đảm bảo, không còn nỗi lo bị hủy chuyến hay mất vé vào phút chót.

- Mạng lưới lớn nhất: Phủ sóng mọi nẻo đường Việt Nam với hơn 2000+ nhà xe, 5000+ tuyến đường, cùng tất cả các hãng bay và ga tàu.

- Ưu đãi ngập tràn: Hàng loạt khuyến mãi độc quyền từ Vexere và các đối tác thanh toán (Momo, ZaloPay,...) giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí.

- Trải nghiệm liền mạch: Từ chọn chỗ ngồi yêu thích, thanh toán linh hoạt đến nhận vé điện tử tức thì và hủy vé online dễ dàng - mọi thứ đều được thiết kế vì sự tiện lợi của bạn.

Tết 2026 đang đến gần. Đừng để cuộc chiến săn vé làm bạn mệt mỏi. Tải app Vexere hoặc truy cập Vexere.com ngay hôm nay để sẵn sàng cho một mùa Tết đoàn viên trọn vẹn và an tâm!