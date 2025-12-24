Geely Việt Nam triển khai ưu đãi “MUA XE – TRÚNG XE” siêu hấp dẫn 24/12/2025 16:18

(PLO)- Dịp cuối năm, Geely Việt Nam gây bất ngờ lớn khi triển khai chương trình khuyến mãi "May mắn cùng Geely | MUA XE – TRÚNG XE".

Đây không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi đến khách hàng mà còn là cơ hội hiếm có để người tiêu dùng sở hữu những mẫu xe công nghệ hàng đầu với ưu đãi "nhân đôi".

Bùng nổ ưu đãi tri ân khách hàng Việt trong tháng 12

Dịp cuối năm luôn là thời điểm "vàng" để người tiêu dùng mua sắm xe mới đón Tết. Thấu hiểu tâm lý đó, Geely Việt Nam triển khai chiến dịch “May mắn cùng Geely” với quy mô chưa từng có. Không dừng lại ở những gói giảm giá thông thường, Geely mang đến một giấc mơ thực thụ: Mua một chiếc xe và có cơ hội nhận thêm một chiếc xe nữa. Đây là cơ hội sở hữu thêm một chiếc xe hoàn toàn miễn phí cho những khách hàng tin dùng sản phẩm của hãng trong giai đoạn này.

Chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng mua xe trong tháng 12. Đây được xem là chiến dịch ưu đãi hấp dẫn có quy mô và giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Geely tại thị trường Việt Nam.

MUA XE – TRÚNG XE – Ưu đãi giá trị, niềm vui nhân đôi

Chương trình được triển khai rộng khắp trên toàn bộ hệ thống đại lý ủy quyền của Geely tại Việt Nam. Đây là chiến lược tiếp cận khách hàng trực diện, tập trung tối đa vào lợi ích của người sở hữu.

Điểm nhấn khiến cộng đồng yêu xe "đứng ngồi không yên" chính là cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn. Khách hàng khi mua xe không chỉ nhận được các chính sách hậu mãi chu đáo mà còn được cấp mã dự thưởng để tham gia chương trình bốc thăm may mắn.

Geely Việt Nam đã thiết kế hệ thống giải thưởng tập trung tối đa và o lợi ích thực tế như sau:

● 01 GIẢI ĐẶC BIỆT: 01 chiếc xe ô tô Geely Coolray Flagship trị giá 599.000.000. Đây là cơ hội hiếm có để khách hàng có thể sở hữu cùng lúc hai chiếc xe đẳng cấp quốc tế chỉ với một lần mua.

● 03 GIẢI NHẤT: Một năm bảo hiểm vật chất cho xe đã giao tương đương với 1% giá trị xe/giải.

● 05 GIẢI NHÌ: Voucher VETC trị giá 2.000.000

● 10 Giải BA: 3 năm cứu hộ miễn phí trị giá 600.000/giải.

Chương trình ưu đãi có tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 700.000.000. Geely đang chứng minh độ "chịu chơi" và sự trân trọng đặc biệt đối với người tiêu dùng tại thị trường Việt.

Cách thức tham gia đơn giản

Để không bỏ lỡ cơ hội "vàng" này, khách hàng chỉ cần:

1. Ưu đãi áp dụng cho tất cả khách hàng mua xe của Geely từ ngày 15-12 đến hết 31-12-2025, tại đại lý Geely Việt Nam trên toàn quốc.

2. Mã dự thưởng của khách hàng tham gia chương trình chính là số VIN của xe, bao gồm 17 ký tự gồm các chữ cái và chữ số.

3. Quay số trúng thưởng diễn ra vào ngày 5-1-2026. Kết quả trúng thưởng được công bố công khai trên fanpage Geely Việt Nam và liên hệ trực tiếp với khách hàng may mắn trúng thưởng.

Lý do nên chọn Geely ngay thời điểm này

Ngoài cơ hội trúng thưởng, việc sở hữu xe Geely vào dịp cuối năm còn mang lại nhiều giá trị thực tế:

Bên cạnh chương trình siêu ưu đãi, Geely Việt Nam còn dành tặng quý khách hàng hàng loạt đặc quyền giá trị khi mua xe trong thời điểm này. Đây là món quà tri ân cuối năm đầy ý nghĩa, giúp bạn không chỉ sở hữu chiếc xe ưng ý với mức giá tối ưu mà còn nhận về những phần thưởng hấp dẫn:

● Geely EX5: Ưu đãi trực tiếp đến 42 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng sẽ được tặng kèm trụ sạc tại nhà 7kWh, bộ sạc cầm tay và miễn phí công lắp đặt tiêu chuẩn để sẵn sàng trải nghiệm xe điện ngay lập tức.

● Geely Monjaro: Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng quà tặng tiền mặt giá trị.

● Riêng phiên bản Monjaro Premium: Tổng giá trị ưu đãi bùng nổ lên đến 115 triệu đồng.

● Coolray: Xe được giảm giá đến 50% LPTB và 1 năm BHVC kèm theo mức giá mới của 3 phiên bản Standard, Premium, Flagship lần lượt 499 triệu đồng, 539 triệu đồng và 599 triệu đồng, giá khởi điểm hấp dẫn hàng đầu phân khúc.