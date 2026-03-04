4 điểm ‘hơn’ phiên bản cũ của Samsung Galaxy S26 04/03/2026 08:56

(PLO)- Samsung vừa ra mắt sản phẩm Galaxy S26 Series. Câu hỏi lớn nhất lúc này là: Có nên lên đời không? Cùng bóc tách những nâng cấp cốt lõi trên S26 nhé!

1. Samsung Galaxy S26 có gì mới?

● Hiệu năng & Pin: Trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mát mẻ nhờ tản nhiệt lớn hơn 25%. Đặc biệt, sạc nhanh 60W (30 phút nạp 75% pin).

● Camera "Gimbal 360": Cảm biến 200MP & Tele 50MP thu sáng vượt trội. Nổi bật nhất là cơ chế chống rung vật lý 360 độ như gimbal, kết hợp quay 8K 30fps khử nhiễu đêm đỉnh cao.

● AI Chủ động: AI nay tự động gợi ý lịch trình (Now Nudge/Brief), Bixby điều khiển smarthome và tính năng tự động lọc cuộc gọi lừa đảo, bảo vệ quyền riêng tư.

● Màn hình & Thiết kế: Màn hình ProScaler rực rỡ gấp 4 lần. Máy mỏng kỷ lục 7.9mm với 6 màu thời thượng (nổi bật là bản Tím Cobalt).

2. Bảng giá chính thức Galaxy S26 bản tiêu chuẩn

Máy có 2 phiên bản dung lượng sau:

● Samsung Galaxy S26 (12GB/256GB): Chỉ từ 25.990.000 đồng

● Samsung Galaxy S26 (12GB/512GB): Chỉ từ 31.990.000 đồng

Rõ ràng, sự nâng cấp không phải là một bước đi nhỏ mà là sự lột xác hoàn toàn về phần cứng lẫn AI. Đừng chần chừ mà hãy Pre-Order và chốt deal siêu hời ngay hôm nay, hoặc tham khảo thêm S26 Ultra!