Xu hướng quà tặng 8-3: Đâu là lựa chọn được tìm kiếm nhiều nhất cho mẹ? 27/02/2026 09:00

(PLO)- Quà tặng 8-3 cho mẹ là chủ đề được tìm kiếm nhiều. Dành thời gian chọn quà 8-3 tặng mẹ không những thể hiện sự quan tâm tinh tế mà còn là cách gửi gắm lời yêu thương. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những xu hướng quà tặng vừa đẹp vừa thiết thực được tìm kiếm nhiều trong 2026.

Đâu là quà tặng 8-3 cho mẹ được tìm kiếm nhiều trong 2026?

Trong năm 2026, quà tặng 8-3 cho mẹ thiên về chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng sống và mang lại sự thư giãn tinh thần đang trở thành xu hướng nổi bật. Những khách hàng hiện đại thường chọn các sản phẩm có tính thực tế cao, chẳng hạn như:

Máy massage cầm tay

Máy massage cầm tay đang trở thành một trong những lựa chọn quà 8/3 cho mẹ được tìm kiếm nhiều bởi khả năng hỗ trợ giảm đau nhức các vùng cơ. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm nắm, tích hợp nhiều chế độ rung và đầu massage linh hoạt, món quà tặng mẹ 8/3 này sẽ giúp mẹ thư giãn tại nhà dễ dàng.

Ngoài yếu tố chăm sóc sức khỏe, máy massage còn ghi điểm nhờ tính tiện lợi khi có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, từ phòng khách, phòng ngủ cho đến những chuyến đi. Chính sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nhu cầu chăm sóc thể chất thực tế đã khiến sản phẩm này trở thành xu hướng quà tặng nổi bật, đáng cân nhắc.

Máy lọc không khí

Máy lọc không khí đang dần nổi lên như một lựa chọn quà tặng 8-3 cho mẹ mang tính lâu dài, hỗ trợ cải thiện môi trường sống và bảo vệ hệ hô hấp của cả gia đình. Những dòng máy lọc hiện đại được trang bị màng lọc HEPA, khử mùi, diệt khuẩn và cảm biến chất lượng không khí thông minh giúp không gian trở nên trong lành hơn.

Máy lọc không khí giúp làm sạch môi trường sống.

Khi lựa chọn quà 8-3 là máy lọc không khí, người tặng không chỉ trao đi một thiết bị gia dụng mà còn gửi gắm thông điệp quan tâm đến sức khỏe lâu dài của mẹ. Đây cũng là một thiết bị thông minh rất đáng đầu tư trong những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi cần môi trường sống sạch sẽ.

Bộ mỹ phẩm dưỡng da

Mỹ phẩm dưỡng da vẫn luôn giữ vị trí ổn định trong danh sách quà 8/3 tặng mẹ, đặc biệt khi ngày càng có nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho làn da trung niên. Món quà này không chỉ giúp mẹ chăm sóc vẻ ngoài mà còn tạo cảm giác được trân trọng, khi mỗi bước skincare hằng ngày đều là khoảnh khắc mẹ dành cho bản thân.

Những bộ sản phẩm bao gồm sữa rửa mặt, toner, serum và kem dưỡng chống lão hóa đang được tìm kiếm nhiều bởi tính đồng bộ, giúp tối ưu quy trình chăm sóc da. Khi chọn quà thuộc nhóm mỹ phẩm, hãy ưu tiên các hãng uy tín đã nhận được nhiều đánh giá tích cực và phù hợp với da nhạy cảm để đảm bảo an toàn cho mẹ.

Loa Bluetooth

Loa Bluetooth là lựa chọn quà tặng 8-3 cho mẹ đầy hiện đại nhưng lại cực kỳ thiết thực, đặc biệt với những người mẹ yêu thích nghe nhạc, nghe pháp thoại, radio. Người mua nên chọn những dòng loa có thiết kế nhỏ gọn, thời lượng pin dài và chất lượng âm thanh trong trẻo giúp mẹ tận hưởng không gian giải trí đắm chìm.

Bên cạnh yếu tố giải trí, loa Bluetooth còn mang ý nghĩa tạo thêm niềm vui tinh thần, giúp mẹ có thêm động lực vận động, dọn dẹp nhà cửa hoặc thư giãn cùng gia đình. Chính sự kết hợp giữa tiện ích và giá trị tinh thần đã khiến loa Bluetooth trở thành một trong những món quà tặng mẹ 8-3 được tìm kiếm hàng đầu trong năm 2026.

Nên mua quà tặng 8-3 cho mẹ ở đâu chất lượng?

Khi lựa chọn quà tặng 8-3 cho mẹ là các thiết bị công nghệ hoặc chăm sóc sức khỏe, hãy chọn mua tại các hệ thống bán lẻ uy tín như CellphoneS. Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy nhiều lựa chọn từ máy massage, máy lọc không khí, loa Bluetooth đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân chính hãng.

Mua quà tặng chính hãng, giá tốt tại CellphoneS.

Bên cạnh đó, hệ thống còn thường xuyên triển khai chương trình ưu đãi dịp 8-3, hỗ trợ trả góp linh hoạt và giao hàng nhanh chóng tận nơi. Việc chọn mua tại địa chỉ đáng tin cậy không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn giúp người mua thể hiện sự chỉn chu khi chuẩn bị món quà cho mẹ.

Quà tặng 8/3 cho mẹ không còn dừng lại ở những bó hoa truyền thống mà đã mở rộng sang các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và tinh thần lâu dài. Việc lựa chọn quà phù hợp sẽ giúp người con trao đi thông điệp yêu thương bền vững. Hãy cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế của mẹ để tìm ra phần quà 8-3 cho mẹ ý nghĩa, tinh tế nhé!