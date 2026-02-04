Đa số cơ sở kinh doanh hội nghị, tiệc cưới tại TP.HCM đảm bảo an toàn thực phẩm 04/02/2026 16:20

(PLO)- Công tác kiểm tra được thực hiện đồng loạt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo tính pháp lý và kịp thời phát hiện vi phạm.

Sau vụ việc liên quan đến phản ánh mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trung tâm tiệc cưới Adora, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đã khẩn trương triển khai kiểm tra đột xuất hàng loạt trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn.

Phần lớn đơn vị chấp hành quy định về ATTP

Ngày 3-2, Sở ATTP TP.HCM tiến hành rà soát 130 cơ sở. Trong đó, đơn vị kiểm tra thực tế 121 cơ sở; 9 cơ sở không kiểm tra do đã ngừng hoạt động, sang nhượng hoặc thay đổi pháp nhân. Công tác kiểm tra được thực hiện đồng loạt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo tính pháp lý và kịp thời phát hiện vi phạm.

Theo đánh giá, phần lớn các trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Việc lưu trữ hồ sơ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm được thực hiện tương đối đầy đủ. Đa số nhân viên và người quản lý trực tiếp đều có giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức theo quy định.

Sở ATTP TP.HCM đã tiến hành kiểm tra các trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn. Ảnh: VQ.

Cạnh đó, Sở ATTP TP.HCM cho biết, qua quá trình kiểm tra phát hiện 1 cơ sở vi phạm với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống khi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực, bị xử phạt 25 triệu đồng. Trong tổng số 121 cơ sở được kiểm tra, có 120 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm tỉ lệ 99,17%.

Tuy nhiên, tại một số thời điểm cao điểm, công tác vệ sinh khu vực chế biến ở một số cơ sở vẫn tiềm ẩn nguy cơ, đặc biệt trong khâu quản lý nhân viên thời vụ. Sở ATTP TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng thời, Sở tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm, yêu cầu chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giám sát quy trình vệ sinh của nhân viên, nhất là nhân viên thời vụ để đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Duy trì kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu

Liên quan đến vụ việc tại Trung tâm tiệc cưới Adora, đại diện The ADORA (Đông Phương Group) cho biết đơn vị đã tiếp đoàn kiểm tra đột xuất đúng vào thời điểm cao điểm nhất của mùa lễ tiệc. Trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khách quan, nghiêm túc.

Theo đại diện doanh nghiệp, đợt kiểm tra này là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện và nâng cao tiêu chuẩn vận hành.

Đơn vị đã chủ động phối hợp ở mức cao nhất nhằm đảm bảo quá trình kiểm tra diễn ra đầy đủ, nhanh chóng. Đợt kiểm tra cũng là cơ sở để đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện và nâng cao tiêu chuẩn vận hành.

Trung tâm tiệc cưới Adora sẽ duy trì cơ chế kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu. Ảnh: VQ.

“Chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm chất lượng nguyên liệu, quy trình chế biến và phục vụ an toàn, đảm bảo Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm luôn còn thời gian hiệu lực theo quy định”, đại diện The ADORA nói.

Doanh nghiệp này cũng cho hay đang duy trì cơ chế kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu từ nguyên liệu, bảo quản, chế biến đến phục vụ. Đội ngũ nhân sự được đào tạo định kỳ nhằm nâng cao ý thức, nhận thức và kỹ năng về an toàn thực phẩm; đồng thời siết chặt quản lý chất lượng các nhân sự thời vụ.

Kết quả kiểm tra cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu tuân thủ về quy trình và không phát sinh tình huống phải áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính.