Du khách tìm vé pháo hoa Đà Nẵng sớm trước mùa lễ hội DIFF 2026 12/03/2026 15:06

(PLO)- Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đã trở thành một trong sự kiện du lịch – văn hóa nổi bật nhất của miền Trung. Mỗi mùa lễ hội, thành phố bên sông Hàn lại đón hàng trăm nghìn du khách từ khắp nơi đổ về để thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ đến từ các đội thi quốc tế.

Năm 2026, lễ hội dự kiến tiếp tục được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ nhiều đội pháo hoa đến từ các quốc gia khác nhau. Không chỉ là một sự kiện giải trí, DIFF còn được xem là dịp quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng ra thế giới, góp phần thúc đẩy ngành dịch vụ, lưu trú và ẩm thực tại địa phương.

Sức hút đặc biệt của lễ hội pháo hoa quốc tế

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được tổ chức tại khu vực sông Hàn – nơi được đánh giá là một trong những địa điểm trình diễn pháo hoa đẹp nhất Việt Nam. Với không gian rộng, tầm nhìn thoáng và hệ thống khán đài được thiết kế chuyên nghiệp, khán giả có thể dễ dàng thưởng thức các màn pháo hoa kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng nghệ thuật.

Mỗi đêm trình diễn thường có sự tham gia của hai đội pháo hoa đến từ các quốc gia khác nhau. Các đội thi sẽ mang đến phong cách trình diễn riêng, kết hợp giữa kỹ thuật bắn pháo hoa hiện đại và yếu tố văn hóa đặc trưng của từng quốc gia. Nhờ đó, mỗi đêm lễ hội đều mang màu sắc khác biệt, tạo nên sự hấp dẫn đối với du khách.

Bên cạnh các màn trình diễn pháo hoa, khu vực xung quanh sông Hàn còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị khi tham gia lễ hội.

Vé xem pháo hoa thường được tìm kiếm sớm

Theo thông tin từ Nano Travel, đơn vị chuyên cung cấp vé và dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng, nhu cầu đặt vé pháo hoa trong mùa DIFF thường tăng mạnh trước các đêm khai mạc và chung kết. Nhiều du khách lựa chọn tìm hiểu vé pháo hoa Đà Nẵng từ sớm để đảm bảo có vị trí tốt khi theo dõi lễ hội pháo hoa quốc tế bên sông Hàn.

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, việc đặt vé trước giúp dễ dàng lựa chọn khu vực khán đài phù hợp với nhu cầu và ngân sách. Các khu vực khán đài trung tâm thường có tầm nhìn trực diện ra khu vực bắn pháo hoa, trong khi các khán đài hai bên mang đến góc nhìn rộng và thoáng hơn.

Ngoài khán đài chính, du khách còn có thể lựa chọn nhiều hình thức trải nghiệm khác như xem pháo hoa trên du thuyền sông Hàn, tại các nhà hàng ven sông hoặc các quán cà phê trên cao. Mỗi vị trí mang lại một trải nghiệm khác nhau, phù hợp với sở thích của từng nhóm khách.

Du lịch Đà Nẵng mùa pháo hoa

Không chỉ riêng lễ hội pháo hoa, mùa hè cũng là thời điểm du lịch Đà Nẵng bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Thành phố biển này sở hữu nhiều điểm đến nổi tiếng như bán đảo Sơn Trà, bãi biển Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn hay các khu nghỉ dưỡng ven biển.

Từ Đà Nẵng, du khách cũng có thể dễ dàng kết hợp tham quan các địa danh nổi tiếng của miền Trung như Hội An, Huế hay Bà Nà Hills. Nhờ hạ tầng giao thông thuận lợi và hệ thống dịch vụ du lịch phát triển, thành phố này ngày càng trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, nhiều sự kiện văn hóa và lễ hội được tổ chức song song trong thời gian diễn ra DIFF, tạo nên không khí lễ hội sôi động kéo dài suốt mùa hè.

Chủ động tìm hiểu lịch trình lễ hội

Để có kế hoạch tham quan thuận lợi, du khách nên tìm hiểu trước lịch trình của từng đêm trình diễn pháo hoa. Mỗi đêm thường có chủ đề riêng và sự tham gia của các đội pháo hoa khác nhau.

Du khách có thể tham khảo lịch pháo hoa Đà Nẵng 2026 để lựa chọn đêm trình diễn phù hợp với lịch trình du lịch của mình. Việc nắm rõ lịch thi đấu không chỉ giúp sắp xếp thời gian hợp lý mà còn tránh tình trạng quá tải du khách vào những đêm cao điểm.

Lễ hội góp phần quảng bá du lịch Đà Nẵng

Sau nhiều năm tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế đã trở thành một trong những sự kiện mang tính biểu tượng của Đà Nẵng. Hình ảnh những màn pháo hoa rực rỡ bên sông Hàn không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn gây ấn tượng với nhiều du khách quốc tế.

Sự kiện này cũng góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam. Với sự đầu tư ngày càng chuyên nghiệp về quy mô tổ chức và chất lượng chương trình, DIFF được kỳ vọng tiếp tục là điểm nhấn thu hút du khách trong những năm tới.