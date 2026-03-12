P2P Lending Việt Nam 2026: Bước chuyển mình sang giai đoạn phát triển bền vững 12/03/2026 11:42

(PLO)- Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường cho vay ngang hàng (P2P Lending) tại Việt Nam 2026 đang có tín hiệu tích cực về sự ổn định, minh bạch nhờ hoàn thiện khung pháp lý thử nghiệm và ứng dụng công nghệ dữ liệu chuyên sâu.

Vai trò "cánh tay nối dài" của hệ thống tài chính

Theo đánh giá của các chuyên gia, nhu cầu vốn tiêu dùng và vốn lưu động cho hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao trong năm 2026. Tuy nhiên, một bộ phận lớn khách hàng vẫn khó tiếp cận dòng vốn truyền thống do chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về tài sản đảm bảo hoặc lịch sử tín dụng của ngân hàng.

Trong bối cảnh đó, các nền tảng P2P Lending tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn bổ trợ quan trọng. Việc ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn thời gian phê duyệt, tạo điều kiện cho các phân khúc khách hàng dưới chuẩn ngân hàng tiếp cận nguồn lực tài chính kịp thời để duy trì sản xuất, kinh doanh.

Nhận định về xu hướng này, ông Phạm Thế Tùng – Chuyên gia phân tích đầu tư cho rằng năm 2026 đánh dấu bước ngoặt về chất của thị trường.

"Thị trường P2P Lending đang dần chuyển từ giai đoạn tăng trưởng nhanh sang phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn. Việc hình thành khung pháp lý thử nghiệm cùng với ứng dụng các công nghệ như AI và Big Data trong thẩm định tín dụng đang giúp các nền tảng nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tăng tính minh bạch", ông Tùng nhấn mạnh.

Khẩu vị nhà đầu tư: Từ lợi nhuận sang an toàn

Không chỉ thay đổi ở phía người vay, góc độ nhà đầu tư cũng ghi nhận những chuyển dịch đáng kể. P2P Lending hiện nay thu hút sự quan tâm nhờ cơ chế phân bổ vốn linh hoạt, cho phép chia nhỏ dòng tiền vào nhiều khoản vay khác nhau để tối ưu hóa danh mục.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Thế Tùng, "luật chơi" hiện nay đã khắt khe hơn. Thay vì chạy đua theo mức lợi suất cao ngất ngưỡng như giai đoạn đầu, nhà đầu tư năm 2026 ưu tiên hàng đầu cho chất lượng khoản vay và năng lực quản trị rủi ro của nền tảng vận hành.

"Trước đây, lợi suất là ưu tiên số một. Nhưng ở giai đoạn hiện nay, yếu tố sống còn là khả năng thẩm định và tính minh bạch của dữ liệu", vị chuyên gia cho biết thêm.

Công nghệ là "lõi" cạnh tranh của các nền tảng

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các nền tảng P2P Lending trong nước đang dồn lực đầu tư vào hệ thống công nghệ. Việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data) không còn là xu hướng mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để tồn tại.

Thực tế cho thấy, nhiều đơn vị lớn như Tima đã tiên phong trong việc hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ. Các công cụ hỗ trợ nhà đầu tư theo dõi biến động dòng tiền, quản lý danh mục theo thời gian thực và hệ thống chấm điểm tín dụng tự động giúp giảm thiểu tối đa sai sót từ con người, từ đó gia tăng niềm tin cho các bên tham gia.

Hướng tới sự chuyên nghiệp hóa toàn diện

Dự báo về giai đoạn tới, thị trường P2P Lending tại Việt Nam sẽ tiếp tục quá trình thanh lọc tự nhiên. Những nền tảng sở hữu nền tảng công nghệ yếu kém hoặc thiếu minh bạch sẽ dần bị đào thải, nhường chỗ cho các đơn vị vận hành bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp lý.

Ông Phạm Thế Tùng đưa ra lời khuyên, nhà đầu tư nên tiếp cận P2P Lending như một kênh đầu tư bổ sung để đa dạng hóa tài sản. Việc lựa chọn các nền tảng có thâm niên, có hệ thống quản trị rủi ro được kiểm chứng sẽ là "chìa khóa" để bảo vệ dòng vốn và thu về lợi nhuận bền vững trong dài hạn.