Nên mua Samsung Galaxy S25 hay đợi phiên bản tiếp theo? 02/03/2026 14:37

(PLO)- Samsung Galaxy S25 đang thu hút sự quan tâm lớn của người dùng công nghệ nhờ những nâng cấp về hiệu năng, camera và trải nghiệm AI thông minh. Tuy nhiên, không ít người lại phân vân liệu thời điểm này đã phù hợp để xuống tiền hay không. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn có thêm cơ sở để có thể lựa chọn chính xác hơn.

Điện thoại Samsung Galaxy S25 có gì tốt?

Galaxy S25 tiếp tục theo đuổi triết lý hoàn thiện trải nghiệm người dùng thay vì thay đổi quá nhiều về hình thức. Dù không “lột xác” so với thế hệ trước, máy vẫn ghi điểm nhờ những điểm nổi bật sau:

Thiết kế, màn hình

Điện thoại Samsung Galaxy S25 sở hữu thiết kế nhỏ gọn 6.2 inch, mang đúng tinh thần flagship cao cấp. Mặt lưng kính phủ nhám mang lại cảm giác chạm mịn khi sử dụng lâu dài. Khung viền Armor Aluminum chắc chắn, kết hợp cụm camera có viền đồng tâm mới tạo nên điểm nhận diện khác biệt so với Galaxy S24.

Galaxy S25 có thiết kế chuẩn flagship.

Màn hình Dynamic AMOLED 2X độ phân giải Full HD+ cùng HDR10+ là điểm nhấn về hiển thị trên Galaxy S25. Với tần số quét thích ứng từ 1 đến 120Hz, trải nghiệm vuốt chạm và cuộn nội dung trên thiết bị được vận hành trơn tru.

Hiệu năng, pin

Về mặt hiệu năng, Samsung Galaxy S25 ghi điểm nhờ con chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ từ Qualcomm. Cấu hình gồm 12GB RAM và bộ nhớ trong từ 128GB giúp Galaxy S25 xử lý trơn tru cả tác vụ thường ngày lẫn ứng dụng nặng.

Về dung lượng sử dụng, S25 được nâng cấp dung lượng pin lên 4.000mAh. Dù mức tăng không quá lớn, nhưng hiệu quả tiêu thụ năng lượng được cải thiện rõ rệt nhờ vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy sản xuất trên tiến trình 3nm.

Camera Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 được trang bị hệ thống camera chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh lẫn quay video trong nhiều tình huống khác nhau. Camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS cho khả năng bắt nét nhanh, đặc biệt hiệu quả khi chụp đêm hoặc quay video cầm tay.

Thông số camera không có sự thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm.

Ấn tượng hơn, camera góc siêu rộng 12MP cho trường nhìn rộng, thích hợp chụp ảnh nhóm hoặc phong cảnh. Kèm theo đó là ống kính tele 10MP với zoom quang 3x hỗ trợ bắt trọn chi tiết ở khoảng cách xa. Các tính năng AI mới tiếp tục được Samsung tối ưu, hỗ trợ xử lý hình ảnh, màu sắc và âm thanh thông minh hơn.

Tính năng AI

Samsung Galaxy S25 là dòng smartphone đầu tiên chạy trên giao diện OneUI 7 mới với nhiều thay đổi về thiết kế. Tuy nhiên, điểm cốt lõi nằm ở các tính năng AI trong đó nổi bật là Cross-app Action cho phép gọi AI Agent bằng nút nguồn để thực hiện nhanh nhiều tác vụ.

Bên cạnh đó, Galaxy S25 còn bổ sung loạt AI hữu ích như Now Brief, tìm kiếm thông minh qua đàm thoại, AI Select và Best Face. Nhìn chung, AI trên Galaxy S25 được triển khai theo hướng hỗ trợ người dùng, cải thiện hiệu quả và sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Có nên xuống tiền mua Samsung Galaxy S25 lúc này không?

Khi cân nhắc có nên xuống tiền mua Samsung Galaxy S25 hay không, bạn cần nhìn nhận rõ nhu cầu sử dụng và mức giá hiện tại. Galaxy S25 mang thiết kế sang trọng, màn hình đẹp, cấu hình ưu việt và nhiều tính năng AI hữu ích. Những điểm này tạo nên giá trị thực tế rõ rệt so với các dòng tầm trung hoặc flagship đời cũ.

Với những người không vội cập nhật công nghệ mới, lựa chọn đợi bản nâng cấp kế tiếp cũng là hướng đi đáng xem xét. Tuy nhiên, nếu bạn cần một chiếc điện thoại Samsung chống nước tốt và mạnh mẽ ngay lúc này với trải nghiệm ổn định, Galaxy S25 vẫn là lựa chọn đáng đầu tư.

Samsung Galaxy S25 khẳng định sức hút ở phân khúc cao cấp thông qua những nâng cấp tập trung vào trải nghiệm người dùng. Máy phù hợp với người dùng ưu tiên sự ổn định, hệ sinh thái hoàn chỉnh và khả năng sử dụng lâu dài. Thiết bị xứng đáng được đưa vào danh sách lựa chọn smartphone cao cấp trong năm nay.