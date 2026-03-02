Xiaomi Redmi Note 15 và Redmi Note 14: Top 3 khác biệt cần cân nhắc khi lựa chọn 02/03/2026 11:37

(PLO)- Redmi Note 15 thường được nhắc đến khi so sánh với Redmi Note 14, đặc biệt khi người dùng cân nhắc thiết kế, pin và hỗ trợ phần mềm giữa hai thế hệ. Khác biệt đáng chú ý nằm ở những thay đổi về thông số hiển thị, điều chỉnh về vi xử lý và nền tảng hệ điều hành. Dung lượng pin cũng là yếu tố nên đặt lên bàn cân khi lựa chọn.

Top 3 khác biệt giữa Redmi Note 15 và Redmi Note 14

Khi đặt hai thế hệ cạnh nhau, những thay đổi về thiết kế, hiệu năng và thời lượng pin thường là yếu tố được quan tâm nhiều. Nội dung dưới đây sẽ tổng hợp những điểm khác biệt giữa hai chiếc điện thoại để giúp tham khảo thông tin trở nên dễ hơn.

Khác biệt gì về thiết kế và khả năng hiển thị

Note 15 có sự thay đổi dễ nhận thấy khi đặt cạnh thế hệ trước, đặc biệt nằm ở phong cách thiết kế tổng thể. Redmi Note phiên bản 15 chuyển sang màn hình cong nhẹ tạo cảm giác mềm mại hơn, trong khi Redmi Note 14 vẫn theo hướng màn hình phẳng, cạnh vuông.

So sánh thiết kế và hiển thị giữa hai thế hệ Redmi Note

Khả năng hiển thị giữa hai phiên bản vẫn duy trì điểm chung là tần số quét 120Hz. Redmi Note 14 có màn hình AMOLED 6.67 inch đi kèm độ sáng tối đa khoảng 2.100 nits. Phiên bản 15 mở rộng kích thước lên khoảng 6.77 inch, đồng thời nâng mức sáng tối đa lên khoảng 3.200 nits.

Khi đặt hai thiết bị trong bối cảnh so sánh tổng thể, mỗi model đều giữ định hướng riêng về thiết kế và trải nghiệm hình ảnh. Phiên bản 15 tập trung vào việc điều chỉnh ngoại hình và nâng thông số hiển thị. Trong khi đó, thế hệ 14 vẫn duy trì nền tảng quen thuộc, phù hợp với nhóm người dùng yêu thích thiết kế phẳng truyền thống.

So sánh hiệu năng và phần mềm giữa hai điện thoại

Redmi Note 15 được điều chỉnh nhẹ về hiệu năng khi sử dụng vi xử lý MediaTek Helio G100 Ultra. Trong khi đó, phiên bản trước dùng Helio G99 Ultra, vẫn đáp ứng tốt các tác vụ phổ biến. Khoảng chênh lệch hiệu năng không quá lớn trong sử dụng cơ bản, nhưng thế hệ chip mới có thêm cải tiến liên quan đến xử lý AI.

Khác biệt hiệu năng giữa Helio G100 Ultra và G99 Ultra.

Sự thay đổi đáng chú ý còn nằm ở nền tảng phần mềm và thời gian hỗ trợ cập nhật hệ điều hành. Phiên bản mới được cài sẵn HyperOS 2 dựa trên Android 15, đi kèm lộ trình cập nhật Android dài hơn so với thế hệ trước. Điều này giúp thiết bị có khả năng duy trì trải nghiệm phần mềm lâu dài hơn theo chu kỳ của hãng.

So sánh camera, pin và sạc giữa Redmi Note 15 và 14

Redmi Note 15 có camera độ phân giải cao với cảm biến chính 108MP, đi kèm camera trước 20MP tương tự Note 14. Khi đặt lên bàn cân, phiên bản 15 có thể xử lý tốt ảnh trong môi trường thiếu sáng với chế độ làm đẹp AI. Trong khi đó, phiên bản 14 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp cơ bản với chất lượng hình ảnh chi tiết.

Về pin và công nghệ sạc, cả hai thiết bị đều hỗ trợ sạc nhanh 33W. Phiên bản mới bổ sung thêm tính năng sạc ngược có dây công suất 18W, giúp chia sẻ năng lượng cho thiết bị khác khi cần. Dung lượng pin trên phiên bản mới đạt mức 6.000mAh, trong khi thế hệ trước được trang bị viên pin 5.500mAh.

Nên chọn mua Redmi Note 15 hay Redmi Note 14

Redmi Note 15 hợp với nhóm người quan tâm đến thiết kế mới, dung lượng pin lớn và các điều chỉnh theo xu hướng hiện nay. Trong khi đó, Redmi Note 14 vẫn là lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng, trải nghiệm hiển thị và mức chi phí tiếp cận dễ hơn. Việc lựa chọn giữa hai model có thể dựa trên ưu tiên về nhu cầu người mua.

Cả hai sản phẩm đều đang được phân phối chính hãng tại CellphoneS với nhiều phiên bản bộ nhớ khác nhau. Hệ thống bán lẻ này thường cung cấp chính sách bảo hành rõ ràng cùng các chương trình ưu đãi theo từng thời điểm. Việc tham khảo tại đây giúp dễ so sánh giá bán, quà tặng kèm và lựa chọn cấu hình thích hợp.