Ferrolip Baby & Kids cùng các bác sĩ lan tỏa kiến thức bổ sung sắt dự phòng cho trẻ 26/05/2026 08:07

(PLO)- Nhằm giúp ba mẹ hiểu đúng tầm quan trọng của bổ sung sắt dự phòng ở trẻ, Ferrolip baby & Kids đã cùng các chuyên gia đã thực hiện buổi tọa đàm tại tòa soạn Dân Trí.

Ferrolip Baby & Ferrolip Kids đã tổ chức thành công buổi livestream tọa đàm trên fanpage Dân Trí với chủ đề: “Thiếu sắt ở trẻ lười ăn thịt cá – Hiểu đúng để phòng ngừa sớm”.

Chương trình có sự tham gia của BS.CKII Nguyễn Cát Phương Vũ và BS.CKI Nguyễn Thị Huế, thu hút đông đảo phụ huynh theo dõi với nhiều câu hỏi thực tế xoay quanh tình trạng biếng ăn và nguy cơ thiếu vi chất ở trẻ nhỏ.

Thiếu sắt tiềm ẩn có thể xảy ra ngay cả khi trẻ vẫn tăng cân

Tại livestream, các chuyên gia cho biết nhiều phụ huynh hiện nay chỉ chú ý bổ sung sắt khi trẻ đã có biểu hiện thiếu máu rõ rệt. Tuy nhiên trên thực tế, tình trạng thiếu sắt có thể diễn ra âm thầm trong thời gian dài mà không dễ nhận biết.

Đáng chú ý, không chỉ trẻ gầy yếu mới có nguy cơ thiếu sắt. Nhiều trẻ vẫn tăng cân bình thường, bụ bẫm hoặc ăn được nhưng chế độ ăn mất cân đối, thiếu thực phẩm giàu sắt vẫn có thể rơi vào tình trạng thiếu vi chất tiềm ẩn.

Chia sẻ tại livestream, BS.CKII Nguyễn Cát Phương Vũ cho biết: “Trường hợp trẻ thiếu sắt âm ỉ trong cộng đồng khá nhiều. Có những đứa trẻ hoàn toàn không ốm yếu, thừa cân, nhưng khi xét nghiệm vẫn thiếu một số vi chất như sắt, kẽm”.

Thiếu sắt không chỉ gây thiếu máu mà còn ảnh hưởng đến não bộ

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại chương trình là ảnh hưởng của thiếu sắt đối với sự phát triển não bộ ở trẻ nhỏ.

Theo BS Vũ, sắt không chỉ cần thiết cho quá trình tạo máu mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thần kinh, khả năng học hỏi, ghi nhớ và tập trung của trẻ.

Trẻ thiếu sắt có thể xuất hiện các biểu hiện như ngủ không sâu giấc, dễ cáu gắt, giảm tập trung, chậm phát triển ngôn ngữ hoặc giảm khả năng tiếp nhận thông tin.

Đáng chú ý, nếu thiếu sắt xảy ra trong giai đoạn não bộ phát triển mạnh mà không được phát hiện và can thiệp kịp thời, một số ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và phát triển thần kinh có thể kéo dài, thậm chí khó hồi phục hoàn toàn về sau.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng phụ huynh không nên chờ đến khi trẻ thiếu máu rõ rệt mới bắt đầu quan tâm đến việc bổ sung sắt, bởi tình trạng thiếu sắt kéo dài có thể ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Trẻ lười ăn thịt cá cần được dự phòng thiếu sắt từ sớm

Tại chương trình, các bác sĩ khuyến nghị phụ huynh không nên chỉ tập trung vào việc giúp trẻ “ăn no”, mà cần quan tâm đến chất lượng dinh dưỡng và sự cân đối trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Thịt đỏ, cá và các thực phẩm giàu đạm động vật là nguồn cung cấp sắt heme – dạng sắt dễ hấp thu hơn nhiều lần so với sắt từ thực vật. Tuy nhiên, nhiều trẻ hiện nay lại lười ăn thịt cá, khiến cơ thể khó được cung cấp đủ lượng sắt cần thiết cho quá trình phát triển.

Do đó, với nhóm trẻ lười ăn thịt cá, biếng ăn kéo dài hoặc ăn dặm kém đa dạng, ba mẹ cần chủ động theo dõi để có hướng bổ sung sắt phù hợp.

BS Nguyễn Thị Huế cho hay: “Trong giai đoạn tập ăn thịt cho trẻ biếng ăn, có thể cần hỗ trợ bổ sung sắt. Khi đủ sắt rồi, cảm giác ngon miệng sẽ nhiều hơn. Khi đó các bạn tập cho con nhóm đạm rất dễ dàng”.

Chọn sắt phù hợp cho trẻ lười ăn thịt cá

Theo các bác sĩ, nhiều trẻ vốn đã kén ăn nên thường rất nhạy cảm với mùi vị khi bổ sung sắt. Không ít sản phẩm sắt có mùi tanh kim loại hoặc vị khó uống khiến trẻ dễ sợ, quấy khóc và không hợp tác khi sử dụng lâu dài.

Vì vậy, khi lựa chọn sản phẩm bổ sung sắt cho trẻ nhỏ, phụ huynh nên ưu tiên các dòng sắt có hương vị dễ uống, phù hợp với khẩu vị của trẻ. Đặc biệt, các dạng sắt bao vi nang giúp che giấu mùi tanh kim loại, vị dễ chịu hơn nên thường giúp trẻ hợp tác tốt hơn trong quá trình bổ sung.

Ngoài yếu tố hương vị, ba mẹ cũng nên ưu tiên các dạng sắt có khả năng hấp thu tốt, dịu nhẹ với hệ tiêu hóa và phù hợp với độ tuổi của trẻ để hỗ trợ bổ sung hiệu quả hơn trong giai đoạn đầu đời.

Bên cạnh việc chia sẻ kiến thức chuyên môn, chương trình còn ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhiều phụ huynh với hàng loạt câu hỏi thực tế xoay quanh tình trạng trẻ lười ăn thịt cá, biếng ăn và nguy cơ thiếu sắt tiềm ẩn.

Thông qua livestream phối hợp cùng Dân Trí, Ferrolip Baby & Ferrolip Kids mong muốn lan tỏa kiến thức đúng về dự phòng thiếu sắt sớm, giúp ba mẹ chủ động chăm sóc và bổ sung phù hợp cho con trong những năm đầu đời.