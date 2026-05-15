Đại học Go8 Australia tuyển thẳng sinh viên Việt Nam, cấp học bổng hấp dẫn 15/05/2026 17:58

(PLO)- Với chính sách mở rộng tuyển sinh quốc tế cùng nhiều chương trình học bổng giá trị, các đại học thuộc nhóm Go8 như Monash University, Adelaide University, University of Queensland và University of Western Australia đang trở thành điểm đến thu hút sinh viên Việt Nam trong năm 2026.

Monash University, một trong những đại học top G8 đang hợp tác với Global Pathways.

Đại học Go8 mở rộng cánh cửa: cơ hội vào các trường top không còn “quá xa vời”

Trong hệ thống giáo dục Australia, nhóm Group of Eight (Go8) luôn được xem là “đỉnh cao” về học thuật, quy tụ những đại học dẫn đầu về nghiên cứu, chất lượng đào tạo và ảnh hưởng đến thị trường lao động. Tuy nhiên, đi kèm với danh tiếng là mức độ cạnh tranh rất cao, khiến việc tiếp cận các trường này trong nhiều năm qua không hề dễ dàng đối với nhiều học sinh quốc tế.

Những năm gần đây, xu hướng tuyển sinh của các đại học Go8 đang có những điều chỉnh đáng chú ý. Nhiều trường bắt đầu mở rộng các lộ trình tiếp cận, giúp sinh viên quốc tế như Việt Nam có thêm cơ hội tham gia vào hệ thống đào tạo của mình.

Điển hình, Monash University là một trong những trường đi đầu với các ngành thế mạnh như kinh doanh, công nghệ, khoa học dữ liệu, thu hút đông đảo sinh viên quốc tế mỗi năm. Adelaide University tiếp tục khẳng định vị thế với các lĩnh vực đào tạo có chiều sâu như kinh doanh, kỹ thuật và khoa học, đồng thời đẩy mạnh các chương trình gắn với nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

University of Queensland được đánh giá cao ở các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và khoa học đời sống, với định hướng đào tạo gắn với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. University of Western Australia lại nổi bật với các ngành kỹ thuật, tài nguyên và khoa học, phù hợp với nhu cầu nhân lực tại các khu vực phát triển mạnh về công nghiệp và năng lượng.

Bên cạnh việc mở rộng cơ hội tiếp cận, các trường Go8 cũng gia tăng các chính sách học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Tùy theo ngành học và hồ sơ cá nhân, sinh viên có thể tiếp cận nhiều mức hỗ trợ khác nhau, giúp giảm bớt áp lực tài chính khi theo học tại các trường top đầu.

Dù vậy, yêu cầu đầu vào của các trường Go8 vẫn ở mức cao. Sinh viên cần có nền tảng học thuật vững, khả năng tiếng Anh tốt và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Adelaide University thuộc nhóm Go8 tuyển thẳng sinh viên Global Pathways.

Global Pathways: lộ trình tuyển thẳng vào nhiều trường Go8

Các lộ trình du học chuyển tiếp đến các trường Go8 đang dần trở thành một phương án được nhiều gia đình cân nhắc. Sinh viên có thể lựa chọn cách tiếp cận theo từng bước, vừa chuẩn bị học thuật, vừa tối ưu chi phí trước khi bước vào môi trường đại học quốc tế.

Global Pathways là một trong những chương trình được thiết kế theo hướng này. Trong chương trình, sinh viên có thể bắt đầu ngay ở Việt Nam, học tại Viện Đào tạo Quốc tế ISB (Đại học Kinh tế TP.HCM).

Sau đó, sinh viên chuyển tiếp sang các đại học đối tác tại Australia, trong đó có những trường thuộc nhóm Go8 như Monash University, Adelaide University, University of Queensland và University of Western Australia. Đặc biệt, Monash University và Adelaide University hiện là hai trong số các đối tác lớn của Global Pathways.

Với các lộ trình như 1+2 hoặc 1.5+1.5, sinh viên vẫn có thể hoàn tất bằng cử nhân tại các đại học Go8 này hệt như du học toàn phần. Ở giai đoạn học tại Việt Nam, sinh viên còn có thể được xét nhiều mức học bổng dựa trên thành tích học tập và năng lực tiếng Anh, trong đó mức cao nhất có thể lên đến 75% học phí.

Khi chuyển tiếp sang các đại học đối tác như Monash University, Adelaide University, University of Queensland và University of Western Australia, sinh viên tiếp tục có cơ hội tiếp cận các học bổng quốc tế từ chính các trường này. Các mức học bổng thường dao động tùy theo ngành học và hồ sơ cá nhân, phổ biến trong khoảng 10% đến 30% học phí, thậm chí cao hơn đối với những hồ sơ nổi bật.

Hệ thống học bổng hai giai đoạn tạo ra một cơ chế khuyến khích rõ ràng trong suốt hành trình học tập. Nếu giai đoạn đầu giúp sinh viên tiếp cận chương trình với chi phí hợp lý hơn, thì giai đoạn chuyển tiếp lại là phần thưởng cho quá trình học tập nghiêm túc và ổn định.

Trong năm 2026, Global Pathways tuyển sinh với ba kỳ nhập học vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9, tạo điều kiện để sinh viên chủ động xây dựng kế hoạch học tập. Với cấu trúc học bổng hai giai đoạn và hệ thống đại học đối tác chất lượng cao, chương trình cho thấy một cách tiếp cận dài hạn: giảm áp lực tài chính ở chặng đầu, mở rộng cơ hội ở chặng sau và hướng đến một lộ trình du học chuyển tiếp có tính toán, bền vững.