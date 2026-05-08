So sánh chi tiết OPPO Find X9 Ultra và Xiaomi 17 Ultra: Đâu là lựa chọn phù hợp? 08/05/2026 15:47

(PLO)- Thị trường công nghệ hiện nay mang đến nhiều sự lựa chọn nổi bật, trong đó OPPO Find X9 Ultra và Xiaomi 17 Ultra đang là hai cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng.

Cả hai thiết bị đều mang những nét đặc trưng riêng về ngôn ngữ thiết kế, khả năng xử lý hình ảnh và trải nghiệm phần mềm. Bài viết này sẽ chia sẻ những đánh giá chi tiết về hai sản phẩm, qua đó giúp bạn có góc nhìn rõ nét hơn trước khi quyết định sở hữu chiếc điện thoại OPPO Find X9 Ultra hay đại diện đến từ nhà Xiaomi.

Trải nghiệm thiết kế và cảm giác cầm nắm

Về mặt ngoại hình, chiếc điện thoại OPPO Find X9 Ultra tạo ấn tượng tốt nhờ thiết kế cụm máy ảnh lớn, mang lại cảm giác thân thuộc như đang cầm một chiếc máy ảnh thực thụ. Phiên bản tiêu chuẩn của máy sử dụng mặt lưng làm từ chất liệu giả da thuần chay.

Thiết kế này không chỉ giúp người dùng cầm máy chắc chắn hơn mà còn hạn chế tình trạng bám dính mồ hôi hay dấu vân tay trong quá trình sử dụng. Trong khi đó, Xiaomi 17 Ultra phiên bản thông thường được trang bị mặt lưng nhựa màu xanh khá lạ mắt.

Cả hai nhà sản xuất đều tặng kèm đầy đủ các phụ kiện cơ bản như bộ sạc và miếng dán màn hình. Tuy nhiên, phần ốp lưng silicone đi kèm của OPPO Find X9 Ultra được đánh giá cao hơn về tính thẩm mỹ và độ bảo vệ, so với chiếc ốp nhựa trong suốt dễ bám bẩn của đối thủ. Các thiết bị này đều đạt các tiêu chuẩn độ bền về kháng nước và bụi bẩn từ IP66, IP68 lên đến IP69, mang lại sự yên tâm khi sử dụng ở nhiều môi trường khác nhau.

Ảnh: thegioididong.com

Màn hình hiển thị và phần mềm điều khiển

Khi sử dụng ở ngoài trời hoặc xem các nội dung video định dạng HDR, màn hình của Xiaomi 17 Ultra cho độ sáng tốt và dễ nhìn hơn. Ngược lại, điện thoại OPPO Find X9 Ultra đôi lúc hiển thị hơi tối ở các phân cảnh phim có nhiều mảng đen. Bù lại, mẫu máy của OPPO được trang bị tần số quét màn hình lên đến 144 Hz, nhỉnh hơn một chút so với mức 120 Hz của Xiaomi. Dù vậy, trải nghiệm vuốt chạm và chơi game trên cả hai thiết bị đều rất trơn tru nhờ vi xử lý cấu hình cao.

Về mặt phần mềm, hệ điều hành trên OPPO Find X9 Ultra mang lại khả năng cá nhân hóa cao. Người dùng có thể dễ dàng thay đổi bộ biểu tượng ứng dụng hay tùy chỉnh các phím tắt cài đặt nhanh theo sở thích cá nhân, điều mà giao diện của Xiaomi chưa hỗ trợ nhiều. Hệ thống phần mềm của máy OPPO cũng đi kèm hàng loạt công cụ thông minh tiện lợi, giúp người dùng tóm tắt thông tin video hoặc chuyển đổi giọng nói thành văn bản một cách nhanh chóng.

Ảnh OPPO

Đánh giá khả năng nhiếp ảnh

Hệ thống máy ảnh là yếu tố tạo ra sự khác biệt rõ rệt nhất giữa hai sản phẩm. Chiếc OPPO Find X9 Ultra rất phù hợp cho nhu cầu chụp ảnh gia đình, du lịch hoặc chụp chân dung. Máy xử lý màu da người rất tự nhiên, làm mịn da nhẹ nhàng và giữ độ tương phản ở mức dễ nhìn. Ống kính của máy cung cấp nhiều dải tiêu cự đa dạng từ 1x, 2x, 6x cho đến 10x, đáp ứng tốt nhiều góc chụp. Bên cạnh đó, nếu bạn cần một thiết bị có mức chi phí dễ tiếp cận hơn trong cùng hệ sinh thái, dòng máy OPPO Find X9s cũng là một sự lựa chọn rất đáng tham khảo.

Bên kia chiến tuyến, Xiaomi 17 Ultra mang đến phong cách chụp ảnh cá tính với độ tương phản cao và chiều sâu hình ảnh tốt. Hình ảnh chụp từ thiết bị này thường có màu sắc mang hơi hướng phim ảnh, kết hợp với các bộ lọc màu đen trắng đặc trưng. Đối với tính năng xóa phông nền, ảnh của OPPO Find X9 Ultra thường có phông nền sáng đều, trong khi Xiaomi lại xử lý phần nền tối và có chiều sâu hút mắt hơn.

Thời lượng sử dụng pin thực tế

Khi xét về mức năng lượng, OPPO Find X9 Ultra chiếm ưu thế hơn với viên pin dung lượng lớn, giúp người dùng có thời gian sử dụng máy thoải mái và bền bỉ hơn trong ngày. Thiết bị của OPPO cũng được trang bị thêm một nút bấm vật lý để hỗ trợ thao tác mở máy ảnh nhanh. Tuy nhiên, trong quá trình cầm nắm và sử dụng thông thường, người dùng rất dễ vô tình chạm phải nút bấm này, gây ra đôi chút sự bất tiện không đáng có.

Mua sắm an tâm tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, các dòng điện thoại này đang được phân phối chính thức tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động. Khách hàng khi mua sắm tại đây luôn được đảm bảo nhận hàng chính hãng 100% cùng các chính sách bảo hành chu đáo nhất trong suốt quá trình sử dụng. Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm công nghệ, Thế Giới Di Động hiện đang cung cấp chương trình hỗ trợ trả chậm 0% với cam kết không phát sinh thêm phí.