4 điểm đáng giá trên POCO X8 Pro cần biết trước khi xuống tiền 06/04/2026 15:31

(PLO)- POCO X8 Pro đang "gây bão" thị trường với cấu hình vượt trội tầm giá. Máy hướng tới nhóm người dùng thực dụng, ưu tiên sức mạnh phần cứng và thời lượng pin bển bỉ.

Hiệu năng dẫn đầu với Dimensity 8500

Với vi xử lý Dimensity 8500, tự tin xử lý mượt mà mọi tựa game nặng trong nhiều năm tới. Máy vận hành trơn tru nhờ hệ điều hành HyperOS 3 được tối ưu cực tốt từ thương hiệu Xiaomi.

Pin 6500mAh và sạc siêu tốc 100W

Viên pin dung lượng 6500mAh cung cấp thời gian sáng màn hình lên tới 9 tiếng. Đặc biệt, công suất sạc 100W có hỗ trợ chuẩn PPS giúp bạn linh hoạt nạp năng lượng bằng các củ sạc nhanh bên thứ ba vô cùng tiện lợi.

Màn hình 1.5K và thiết kế cao cấp

Máy sở hữu khung viền kim loại và mặt lưng kính nhám chống bám vân tay. Chiếc Xiaomi POCO X8 Pro được trang bị màn hình AMOLED 6,59 inch, độ phân giải 1.5K siêu nét cùng độ sáng tối đa vươn tới 3500 nits xuất sắc.

Mức giá cạnh tranh và lời khuyên

Dù giá niêm yết từ 10,99 triệu đồng, mức giá thực tế qua khuyến mãi chỉ còn 9,29 triệu đồng tại Thế Giới Di Động. Nếu bạn cần một cỗ máy hiệu năng khủng, pin trâu để "cày cuốc" thay vì chụp ảnh chuyên sâu, đây chắc chắn là lựa chọn vô địch.