Nội thất Ngọc Diệp và chiến lược phát triển dựa trên chất lượng, con người và giá trị bền vững 10/06/2026 14:37

(PLO)- Sự phát triển bứt phá của Nội thất Ngọc Diệp trong suốt 30 năm qua không chỉ đến từ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng mà còn bắt nguồn từ sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng và tinh thần trách nhiệm xã hội cộng đồng.

Chuẩn hóa quy trình, chinh phục dự án lớn

Được thành lập từ năm 1996, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp đã trở thành đối tác chiến lược trong việc tư vấn giải pháp, thiết kế và trang bị nội thất cho các công trình trọng điểm của bộ, ban, ngành trên toàn quốc.

Để đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất, Nội thất Ngọc Diệp vận hành dựa trên Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001. Điều này đảm bảo mỗi sản phẩm từ bàn họp cỡ lớn (dài tới 6-8 mét), ghế lãnh đạo cao cấp, tủ sắt văn phòng, cho đến các hệ thống giá sách thư viện và bàn ghế học sinh đều đạt độ bền và thẩm mỹ vượt trội. Đáp ứng những sự khắt khe đó, đã giúp cho danh mục dự án của Nội thất Ngọc Diệp trải dài trên cả nước, từ Bắc chí Nam.

Không gian phòng họp sang trọng, đẳng cấp được trang bị bởi Nội thất Ngọc Diệp.

Đề cao văn hóa nội bộ và chia sẻ cùng xã hội

Theo triết lý kinh doanh của Tập đoàn, Nội thất Ngọc Diệp phát triển theo hướng bền vững phải gắn liền với trách nhiệm xã hội cộng đồng. Doanh nghiệp đã dành nguồn lực lớn cho các hoạt động thiện nguyện thiết thực: Ủng hộ 2,5 tỷ đồng vào Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội và Hưng Yên; tài trợ 1,1 tỷ đồng xây Nhà văn hóa tại thị trấn Tuần Giáo; và trao tặng vô số phần quà thường niên trong chiến dịch “Cùng em tới trường” cho các em học sinh vùng cao tại Lào Cai, Điện Biên.

Bên cạnh đó, văn hóa và tinh thần nội bộ luôn được chăm chút. Công ty xây dựng đội ngũ chuyên gia, kiến trúc sư giàu kinh nghiệm, đồng thời tổ chức các sự kiện gắn kết thường niên như Gala Dinner, Team building và Giải bóng đá Super Cup.

Nội thất Ngọc Diệp liên tục nhận được các bằng khen, chứng nhận uy tín như Thương hiệu Quốc gia, FAST500.

Sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc với Trụ sở tại Hà Nội, Chi nhánh TP.HCM và Showroom tại Vạn Phúc (Hà Đông), Nội thất Ngọc Diệp luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng.