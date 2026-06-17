So sánh nhanh được và mất khi dùng iPhone 13 Pro Max lên đời iPhone 17 Pro Max 17/06/2026 16:22

(PLO)- Sau khoảng 5 năm kể từ khi ra mắt, iPhone 13 Pro Max vẫn là một chiếc smartphone mạnh mẽ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của iPhone 17 Pro Max với hàng loạt nâng cấp mới đang khiến nhiều người cân nhắc lên đời. Vậy việc chuyển từ iPhone 13 Pro Max lên iPhone 17 Pro Max mang lại những giá trị gì trong trải nghiệm thực tế?

iPhone 17 Pro Max có sự đổi mới nào so với dòng iPhone 13 Pro Max?

iPhone 17 Pro Max là thế hệ flagship ra mắt năm 2025 của Apple với hàng loạt cải tiến đáng chú ý. Không chỉ mạnh hơn về hiệu năng, thiết bị còn mang đến nhiều thay đổi khác.

Thiết kế và chất liệu bên ngoài có được nâng cấp?

Sự khác biệt dễ nhận thấy nằm ở vật liệu cấu thành khung viền khi iPhone 13 Pro Max sử dụng thép không gỉ bóng bẩy nhưng mang lại cảm giác hơi nặng tay. Apple sử dụng khung vỏ từ nhôm cho iPhone 17 Pro Max, giúp máy tản nhiệt hiệu quả khi sử dụng các tác vụ nặng..

Thiết kế bên ngoài mới mẻ của iPhone 17 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max vẫn dùng thiết kế tai thỏ truyền thống. Đối với iPhone 17 Pro Max, Apple đã loại bỏ tai thỏ này và thay bằng Dynamic Island tinh gọn.

Công nghệ màn hình thế hệ mới

Độ sáng tăng từ 1.200 nits lên mức tối đa hơn 3.000 nits trên iPhone 17 Pro Max, giúp việc quan sát dưới trời nắng gắt trở nên rõ nét. Công nghệ ProMotion giúp máy có khả năng giảm tần số quét xuống 1Hz để tiết kiệm pin tối đa. Lớp phủ kính Ceramic Shield thế hệ mới trên dòng 17 được tăng cường khả năng hạn chế trầy xước.

Sức mạnh xử lý và độ mượt khi chiến game trên hai đời máy

Dòng iPhone 17 Pro Max sở hữu chip A19 Pro mang lại một bước nhảy vọt về hiệu suất so với A15 Bionic trên thiết bị cũ. Trong các bài kiểm tra thực tế, điểm số đơn nhân đạt khoảng 3.891 và đa nhân chạm mốc 10.118 điểm trên Geekbench 6.

Sự khác biệt về hiệu năng này Apple iPhone 17 Pro Max cho phép các game thủ trải nghiệm những tựa game AAA ở khung hình cao mà không giật lag với tính năng Ray Tracing bằng phần cứng.

Khả năng chơi game đồ hoạ cao vượt trội.

Dung lượng RAM trên dòng iPhone 17 Pro Max cũng được nâng cấp gấp đôi từ 6GB lên 12GB LPDDR5X với băng thông bộ nhớ đạt tới 8.533 Mbps. Các bài test thực tế cho thấy máy có khả năng giữ hơn 30 ứng dụng chạy ngầm mà không cần tải lại.

Khả năng quay chụp chuyên nghiệp trên dòng iPhone 17 Pro Max

Hệ thống camera trên iPhone 17 Pro Max là một sự nâng cấp mạnh mẽ với cảm biến chính 48MP, so với độ phân giải 12MP khiêm tốn của iPhone 13 Pro Max. Khả năng Zoom cũng là một điểm cộng lớn khi ống kính tiềm vọng của iPhone 17 Pro Max cho phép phóng đại quang học lên đến mức 8x.

Dung lượng pin trâu và khả năng đáp ứng sạc nhanh

Sự tối ưu hóa từ tiến trình chip 3nm trên iPhone 17 Pro Max giúp thời gian sử dụng pin trên thiết bị mới vượt ngưỡng 30 giờ xem video liên tục so với mức 28 giờ trên dòng iPhone 13 Pro max. Việc chuyển đổi từ cổng Lightning sang USB-C chuẩn 3.0 mang lại tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn và rất hữu ích cho những ai thường xuyên chuyển tệp tin lớn.

Công nghệ sạc nhanh cũng được cải tiến rõ rệt, cho phép nạp đầy 50% pin trong thời gian ngắn hơn đáng kể. Khả năng sạc không dây, tương thích với các chuẩn sạc MagSafe mới tiện lợi hơn bao giờ hết.

Có nên đổi iPhone 13 Pro Max sang iPhone 17 Pro Max lúc này?

Việc quyết định lên đời ở thời điểm hiện tại là hợp lý đối với những người dùng muốn trải nghiệm tính năng Apple Intelligence và hiệu suất đỉnh cao. iPhone 13 Pro Max dù vẫn hoạt động ổn định nhưng đã bắt đầu bộc lộ khoảng cách lớn về công nghệ so với iPhone 17 Pro Max.

Tuy nhiên, nếu nhu cầu hằng ngày chỉ dừng lại ở các tác vụ liên lạc cơ bản thì chiếc iPhone 13 Pro Max vẫn là một thiết bị rất bền bỉ và đáp ứng đủ tốt các nhu cầu phổ thông.

Mua iPhone 17 Pro Max và iPhone 13 Pro Max ở đâu uy tín?

Người dùng có thể đến hệ thống cửa hàng CellphoneS để trực tiếp tham khảo với sự cam kết về nguồn gốc cùng chế độ hậu mãi chuẩn chỉnh. Các chương trình thu cũ đổi mới cùng dịch vụ trả góp linh hoạt sẽ giúp quá trình nâng cấp lên thiết bị đời mới trở nên đơn giản, tiết kiệm và an tâm hơn bao giờ hết.