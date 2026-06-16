Đánh giá tai nghe Bluetooth Samsung 2026: Mẫu nào đáng mua? 16/06/2026 16:09

(PLO)- Tai nghe Samsung năm 2026 tiếp tục mở rộng với nhiều lựa chọn đa dạng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Giữa hàng loạt cái tên cạnh tranh trên thị trường, không phải mẫu nào cũng thực sự xứng đáng với mức giá đề ra. Bài viết dưới đây sẽ đánh giá chi tiết từng mẫu tai nghe Bluetooth để tìm ra lựa chọn đáng tiền.

Đánh giá tai nghe Bluetooth Samsung 2026

Năm 2026, Samsung tiếp tục củng cố vị thế với tai nghe đa dạng về mẫu mã lẫn nhiều tính năng mới. Dưới đây là đánh giá tổng quan về dòng tai nghe thương hiệu Samsung trong năm nay:

Về thiết kế

Tai nghe Samsung được thiết kế theo hướng công thái học, tối ưu cho việc đeo lâu dài với nhiều kích thước nút tai để tăng độ kín và hạn chế lọt âm. Các mẫu thuộc dòng Buds 4 và Buds 4 Pro tiếp tục theo phong cách tối giản, gọn nhẹ với hộp sạc nhỏ gọn dễ bỏ túi.

Về khả năng kháng nước, các mẫu tai nghe thương hiệu này được hoàn thiện theo chuẩn kháng nước từ IPX4 đến IPX7. Đây là mức kháng nước tốt trong phân khúc, đặc biệt hữu ích với người dùng chơi thể thao.

Về chất âm tai nghe Samsung

Samsung tập trung khá nhiều vào trải nghiệm âm thanh trên các dòng tai nghe Bluetooth của mình. Nhờ công nghệ tinh chỉnh cùng thiết kế loa hai đường tiếng ở một số phiên bản cao cấp, âm thanh được thể hiện rõ nét và có độ cân bằng tốt giữa các dải.

Chất âm ngày càng hoàn thiện với tinh chỉnh từ AKG.

Đồng thời, việc hỗ trợ Samsung Seamless Codec giúp người dùng có thể tận hưởng nguồn nhạc chất lượng cao với chuẩn 24-bit/96kHz khi sử dụng thiết bị tương thích. Với tai nghe Buds Core hay Buds 4, chất âm vẫn cân bằng và dễ nghe, tuy nhiên độ chi tiết và âm trường không thể so sánh với các mẫu Pro.

Về khả năng chống ồn

Một số dòng tai nghe Samsung được trang bị công nghệ ANC giúp loại bỏ các tạp âm từ môi trường xung quanh như tiếng xe cộ hay các cuộc trò chuyện xung quanh. Năm 2026, dòng Galaxy Buds 4 Pro nâng cấp lên Adaptive ANC thế hệ mới, tự động phân tích và điều chỉnh mức chống ồn theo từng môi trường cụ thể.

Về kết nối

Đối với người dùng thường xuyên sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc, Auto Switch là một tính năng khá hữu ích trên các dòng tai nghe Samsung. Với người dùng trong hệ sinh thái Samsung, tính năng này tiết kiệm thao tác chuyển kết nối thủ công.

Điểm mới đáng chú ý trong năm 2026 là sự xuất hiện của công nghệ Auracast trên các mẫu cao cấp. Không còn bị giới hạn ở việc kết nối với một vài thiết bị, giúp phát sóng âm thanh tới nhiều tai nghe tương thích cùng lúc.

Về tính năng AI

Trên các mẫu tai nghe Samsung đời mới, Galaxy AI đóng vai trò hỗ trợ tối ưu trải nghiệm nghe thông qua khả năng phân tích môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, công nghệ AI này còn cung cấp tính năng dịch trực tiếp khi trò chuyện hoặc thực hiện cuộc gọi.

Galaxy AI nâng tầm trải nghiệm cho tai nghe Bluetooth.

Không dừng lại ở âm thanh, Galaxy AI trên tai nghe còn hỗ trợ theo dõi sức khỏe thông minh khi kết hợp với hệ sinh thái Galaxy. Tính năng này bao gồm tính năng Hỗ trợ thính giác, nhắc nhở thời gian nghỉ ngơi và cảnh báo khi âm lượng phát vượt mức an toàn.

Top mẫu tai nghe Samsung "đồng tiền bát gạo" năm 2026

Bước sang năm 2026, Samsung tiếp tục mang đến danh mục tai nghe đa dạng. Dưới đây là 3 mẫu earbuds được đánh giá là đáng tiền trong năm nay:

Tai nghe Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Galaxy Buds 4 Pro là dòng tai nghe Samsung nổi bật với hệ thống loa kép hai đường tiếng kết hợp bộ khuếch đại riêng cho từng dải âm. Tai nghe hỗ trợ phát ở định dạng 24-bit/96kHz.

Về trải nghiệm sử dụng, Galaxy Buds 4 Pro được trang bị công nghệ chống ồn chủ động có khả năng tự điều chỉnh dựa trên môi trường xung quanh. Hệ thống 6 micro với công nghệ DNN lọc tạp âm cũng giúp chất lượng đàm thoại rõ ràng ngay trong môi trường ồn ào.

Tai nghe Samsung Galaxy Buds 4

Tai nghe Samsung Galaxy Buds 4 mang đến diện mạo mới với phần thân tai nghe được thiết kế thanh mảnh. Mặc dù nằm ở phân khúc dễ tiếp cận hơn so với phiên bản Pro, sản phẩm vẫn được Samsung trang bị chống ồn chủ động, âm thanh 360 độ và Galaxy AI.

Về thời lượng sử dụng, Galaxy Buds 4 có thể hoạt động liên tục khoảng 5–6 giờ khi bật ANC. Kết hợp với hệ thống điều khiển cử chỉ thông minh và khả năng Auto Switch, Buds 4 là lựa chọn cân bằng tốt giữa tính năng và mức giá trong năm 2026.

Tai nghe Galaxy Buds Core R410

Tai nghe Samsung Galaxy Buds Core R410 hướng đến người dùng cần một mẫu tai nghe gọn nhẹ và ổn định khi di chuyển. Về pin, Galaxy Buds Core R410 cho thời gian sử dụng khá ấn tượng, lên đến khoảng 43.5 giờ khi kết hợp với hộp sạc trong điều kiện thông thường. Ngoài ra, sản phẩm còn được tích hợp tính năng chế độ thất lạc và công nghệ tự điều chỉnh theo hướng giọng nói.

Mua tai nghe Bluetooth Samsung ở đâu giá tốt?

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Tạm kết

Nhìn chung, các mẫu tai nghe Samsung trong năm 2026 tiếp tục cho thấy sự đa dạng về phân khúc. Mỗi dòng đều có những thế mạnh riêng về chất âm, khả năng chống ồn hay tính năng AI. Vì vậy, đâu là mẫu tai nghe "đáng đồng tiền bát gạo" sẽ phụ thuộc vào ngân sách và những ưu tiên của mỗi người dùng.