Khi BĐS hàng hiệu quốc tế tại Việt Nam vẫn là ‘hàng hiếm’ 13/06/2026 14:59

Sức nóng từ vị trí Top 4 toàn cầu không chỉ phản ánh tiềm năng của thị trường bất động sản hàng hiệu Việt Nam mà còn làm nổi bật câu chuyện về chất lượng phát triển dự án. Theo các chuyên gia, không phải mọi dự án gắn với thương hiệu quốc tế đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe về thiết kế, vận hành và trải nghiệm mà phân khúc này đặt ra.

Phía sau con số “Top 4 toàn cầu” và câu hỏi về sự khan hiếm thực tế

Báo cáo Branded Residences 2025-2026 của Savills đã ghi nhận Việt Nam chính thức lọt vào Top 4 thị trường có số lượng dự án bất động sản hàng hiệu (Branded Residences) lớn nhất thế giới, đứng cạnh các cường quốc gồm Mỹ, Saudi Arabia và Mexico. Với tổng giá trị phân khúc đạt khoảng 8 tỷ USD, chiếm tới 20% tổng quy mô toàn khu vực Châu Á, Việt Nam đang chứng minh sức hút mãnh liệt đối với dòng vốn xa xỉ toàn cầu và sự tăng trưởng vượt bậc của tầng lớp siêu giàu trong nước.

Giữa nguồn cung bùng nổ ấy, thực tế có bao nhiêu dự án thực sự chạm đến chuẩn mực quốc tế khắt khe, được bảo chứng và vận hành trực tiếp bởi các thương hiệu hạng sang hàng đầu thế giới (Top Tier). Chính sự lệch pha này đã dẫn đến một nghịch lý lớn: Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu toàn cầu về quy mô, nhưng bất động sản hàng hiệu quốc tế “đúng nghĩa” thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Việt Nam đạt top 4 thế giới nhưng vẫn khan hiếm BĐS hàng hiệu chuẩn quốc tế.

Để hiểu vì sao bất động sản hàng hiệu “đúng nghĩa” lại khan hiếm, cần nhìn vào bản chất của làn sóng “gắn nhãn” tại Việt Nam. Nhiều dự án thực tế chỉ dùng khái niệm “hàng hiệu” như một công cụ tiếp thị thuần túy, thay vì mang đến một cam kết dài hạn về chất lượng sống. Thêm vào đó, một dự án bất động sản hàng hiệu chuẩn quốc tế thực thụ cần có sự tham gia trực tiếp của thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới xuyên suốt quá trình phát triển và quản lý, vận hành. Giá trị của những thương hiệu này không chỉ nằm ở mức độ nhận diện, mà còn áp dụng hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt để đảm bảo sự đồng bộ về dịch vụ quản lý - vận hành chuẩn 5 sao trên quy mô toàn cầu. Theo đó, chỉ những nhà phát triển sở hữu tiềm lực vững mạnh cùng tầm nhìn chiến lược bài bản mới đủ sức trở thành đối tác xứng tầm.

Nhìn vào thực tế thị trường, số ít dự án giải quyết được bài toán chuẩn mực này đều gắn liền với cái tên Masterise Homes - nhà phát triển BĐS hàng hiệu dẫn đầu tại Việt Nam. Masterise Homes liên tục được thị trường ghi nhận khi xác lập những dự án mang tính biểu tượng quốc tế như Grand Marina, Saigon (khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott), The Grand Hanoi và One Central Saigon mang dấu ấn thương hiệu huyền thoại của The Ritz-Carlton, hay khu dinh thự hàng hiệu The Rivus kết hợp cùng bậc thầy thời trang Elie Saab.

Từ tư duy hàng hiệu tiên phong đến vị thế dẫn dắt thị trường của Masterise Homes

Lý do các thương hiệu “top tier” thế giới chọn đặt niềm tin vào Masterise Homes nằm ở hai điểm cốt lõi: Sự tâm huyết và nguồn lực vững vàng trong việc phát triển các quỹ đất vị trí lõi trung tâm, đưa công trình về đích đúng tiến độ với chất lượng bàn giao đạt chuẩn quốc tế, tầm nhìn dài hạn về quản lý vận hành và năng lực phát triển dự án được công nhận bởi các tổ chức quốc tế uy tín.

Việc Masterise Homes hiện là nhà phát triển sở hữu bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu quy mô hàng đầu tại Việt Nam không phải là sự ngẫu nhiên. Đây là câu trả lời cho tiềm lực vững mạnh, năng lực thực thi và uy tín vững vàng của Masterise Homes khi trở thành đối tác chiến lược của các thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới như Marriott International, The Ritz-Carlton, Elie Saab trong hơn một thập kỷ phát triển.

The Grand Marina Saigon nằm trên di sản Ba Son lịch sử.

Tại Grand Marina, Saigon, năng lực thực thi của Masterise Homes được minh chứng qua việc đồng bộ các tiêu chuẩn bền vững toàn cầu từ Marriott International - một trong những tập đoàn khách sạn lâu đời nhất trên thế giới với “hồ sơ năng lực” mạnh bậc nhất trong phân khúc bất động sản hàng hiệu toàn cầu. Tọa lạc tại mảnh đất di sản Ba Son, mọi chi tiết của Grand Marina, Saigon từ thiết kế ánh sáng, sự chọn lọc chất liệu cao cấp đến tối ưu hóa hiệu suất vận hành cùng khả năng cách âm, cách nhiệt vượt trội, mọi thành tố đều phản ánh chất lượng chuẩn quốc tế. Đặc biệt, sở hữu căn hộ tại đây đồng nghĩa với việc nắm giữ “tấm vé thông hành” vào mạng lưới thượng lưu thế giới, tích hợp thẳng vào các hạng thẻ Elite cao cấp của chương trình Marriott Bonvoy tại hơn 8.500 khách sạn trên toàn cầu. Chính năng lực bắt tay và hiện thực hóa các cam kết dịch vụ khắt khe này từ Masterise Homes đã tạo nên giá trị và vị thế độc tôn cho các chủ nhân sở hữu.

Giá trị khác biệt của một bất động sản hàng hiệu chuẩn quốc tế còn nằm ở “phần hồn” vận hành và dịch vụ cá nhân hóa đặc quyền. Trên bảng xếp hạng toàn cầu (Savills 2024-2025), The Ritz-Carlton đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký để giành vị trí số 1 thế giới về Branded Residences. Để mang trọn vẹn giá trị quốc tế này về Việt Nam, Masterise Homes đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược, trở thành đơn vị tiên phong đưa DNA dịch vụ huyền thoại của The Ritz-Carlton vào các dự án siêu sang tại những tọa độ kim cương đắt giá hàng đầu quốc gia.

Tại The Grand Hanoi ngay lõi di sản thủ đô, triết lý “Chúng tôi là những Quý bà và Quý ông phục vụ những Quý bà và Quý ông” của thương hiệu The Ritz-Carlton được hiện thực hóa, khi toàn bộ đội ngũ vận hành được đào tạo theo bộ quy trình tiêu chuẩn toàn cầu. Khi mọi nhu cầu của gia chủ được thấu hiểu và đáp ứng bằng nghệ thuật phục vụ tinh tế, đó chính là lúc trải nghiệm sống quốc tế được định hình trọn vẹn theo đúng đặc quyền của thương hiệu.

One Central Saigon - điểm đến biểu tượng mới tọa lạc đối diện chợ Bến Thành, lõi trung tâm TP.HCM.

Triết lý dịch vụ huyền thoại của The Ritz-Carlton tiếp tục được Masterise Homes kiến tạo và hiện thực hóa ngay tại trung tâm lịch sử của TP.HCM với One Central Saigon. Tọa lạc ngay đối diện chợ Bến Thành, One Central Saigon được nhận định như một dự án biểu tượng mới, điểm đến tiếp theo của thế giới tại Việt Nam, quy tụ khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon, khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Saigon, văn phòng hạng A+ ngay giữa lòng thành phố cùng hệ sinh thái thương mại, dịch vụ và ẩm thực tinh tuyển ngay tại trung tâm TP.HCM.

Bên cạnh các tòa tháp căn hộ hàng hiệu tại trung tâm đô thị, Masterise Homes còn mở rộng biên độ hàng hiệu thông qua dự án dinh thự The Rivus tại khu Đông TP.HCM. Tại The Rivus, chuẩn sống dinh thự quốc tế bên sông được hình thành, nơi khởi tạo nên bản sắc riêng mang dấu ấn trường tồn. Với những chủ nhân dinh thự hàng hiệu The Rivus, những giá trị không chỉ được vun đắp cho hiện tại, mà còn được tiếp nối như một dòng sinh khí truyền đời qua nhiều thế hệ.

Nhìn lại bức tranh toàn cảnh, vị thế "Top 4 toàn cầu" là cột mốc đáng tự hào, song số lượng dự án chạm đến chuẩn mực bất động sản hàng hiệu thực thụ tại Việt Nam vẫn là hàng hiếm. Trong bối cảnh đó, Masterise Homes đã khẳng định bản lĩnh của một nhà phát triển bất động sản hàng hiệu hàng đầu tại Việt Nam. Những biểu tượng danh giá trải dài từ Bắc chí Nam như Grand Marina, Saigon, The Grand Hanoi, One Central Saigon hay The Rivus chính là minh chứng sống động cho những dự án bất động sản hàng hiệu quốc tế đúng nghĩa, được kiến tạo theo các chuẩn mực xa xỉ và khắt khe nhất, được bảo chứng bởi các thương hiệu danh tiếng toàn cầu.