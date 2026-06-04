Bao bì Ngọc Diệp: Điểm sáng phát triển bền vững và minh bạch trong ngành công nghiệp phụ trợ 04/06/2026 14:44

(PLO)- Giữa bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh và tuần hoàn, Công ty Cổ phần Ngọc Diệp (thương hiệu Bao bì Ngọc Diệp) nổi lên như một điểm sáng.

Không chỉ 4 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia, doanh nghiệp còn ghi dấu ấn bằng năng lực sản xuất vượt trội, sự minh bạch trong quản trị và cam kết mạnh mẽ với các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Nền tảng từ sự minh bạch và đầu tư bài bản

Được thành lập từ năm 1998, trải qua hơn một phần tư thế kỷ, Bao bì Ngọc Diệp hiện là một trong những thành viên cốt lõi của Tập đoàn Ngọc Diệp (Ngoc Diep Group). Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy có diện tích hơn 40.000 m² tại Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Đây được đánh giá là một trong những nhà máy sản xuất bao bì carton có quy mô lớn và hiện đại nhất miền Bắc, với năng lực cung ứng hàng trăm triệu sản phẩm mỗi năm.

Bên cạnh năng lực sản xuất, điểm tựa vững chắc giúp Bao bì Ngọc Diệp vươn lên dẫn đầu chính là tính minh bạch và thượng tôn pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp luôn thể hiện đạo đức kinh doanh thông qua việc chấp hành nghiêm túc các chính sách của Nhà nước. Sự minh bạch này đã được đền đáp xứng đáng khi công ty liên tục nhận được nhiều bằng khen từ Tổng cục Thuế, UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Hưng Yên và gần đây nhất là danh hiệu "Đơn vị nộp thuế tiêu biểu năm 2024".

Để tối ưu hóa chuỗi cung ứng và phục vụ tốt nhất cho thị trường phía Nam, Bao bì Ngọc Diệp (Tập đoàn Ngọc Diệp) đã thiết lập chi nhánh hoạt động tại đường Điện Biên Phủ, TP.HCM. Sự phân bổ chiến lược này giúp doanh nghiệp linh hoạt đáp ứng các đơn hàng lớn từ các đối tác FDI và các tập đoàn đa quốc gia.

Nhà máy sản xuất hiện đại, quy mô 40.000 m2 của Bao bì Ngọc Diệp.

Chuyển đổi xanh bằng công nghệ tiêu chuẩn châu Âu

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Bao bì Ngọc Diệp coi bộ tiêu chuẩn ESG là "tấm vé thông hành" để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại trụ cột Môi trường (Environmental), doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại để giảm thiểu "dấu chân carbon".

Nhà máy được trang bị hệ thống 3 dây chuyền máy sóng đạt tốc độ tối đa 250m/phút, có khả năng sản xuất sóng từ 3 đến 7 lớp. Đặc biệt, Ngọc Diệp là đơn vị đi đầu trong việc đầu tư hệ thống máy in cuộn công nghệ Preprint thế hệ mới nhất cùng 04 dàn máy in Flexo tấm lớn. Công nghệ này không chỉ mang lại hình ảnh sắc nét mà còn tiết kiệm năng lượng.

Quy trình sản xuất của doanh nghiệp luôn được chuẩn hóa khi tuân thủ đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và môi trường ISO 14001:2015. Nhằm hiện thực hóa cam kết về dòng "bao bì xanh", nhà máy chú trọng kiểm soát nghiêm ngặt nguồn giấy đầu vào đạt chứng nhận bảo vệ rừng bền vững FSC. Bên cạnh đó, việc vận hành hệ thống xử lý nước thải khép kín để tái sử dụng nguồn nước sản xuất, kết hợp cùng công nghệ mực in gốc nước lành tính giúp thành phẩm dễ dàng tái chế và phân hủy sinh học. Nhờ đó, Bao bì Ngọc Diệp đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu lớn như Vinamilk, Sabeco, Nestlé, Tập đoàn Hòa Phát....

Bao bì Ngọc Diệp tự hào là doanh nghiệp bao bì carton 4 lần liên tiếp đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Trách nhiệm xã hội – Dấu ấn của một "Thương hiệu Quốc gia"

Ở trụ cột Xã hội, Bao bì Ngọc Diệp coi nguồn nhân lực hàng nghìn cán bộ công nhân viên là tài sản quý giá nhất. Công ty luôn đảm bảo môi trường làm việc cởi mở, kỷ luật cùng các chế độ phúc lợi, đào tạo và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Hơn thế nữa, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng luôn được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Xuyên suốt chặng đường phát triển, Bao bì Ngọc Diệp đã để lại nhiều dấu ấn thiện nguyện: Ủng hộ 2,5 tỷ đồng vào Quỹ phòng chống dịch COVID-19; đóng góp 400 triệu đồng cho quỹ "Vì người nghèo" TP. Hà Nội; tài trợ hơn 500 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ tại Hà Tĩnh và trao tặng công trình Nhà văn hóa trị giá 1,1 tỷ đồng tại Tuần Giáo (Điện Biên).

Với quy mô thị trường bao bì giấy Việt Nam dự báo đạt 3,77 tỷ USD vào năm 2028, Bao bì Ngọc Diệp đang nắm giữ lợi thế to lớn. Bằng năng lực quản trị minh bạch, hệ thống sản xuất công nghệ cao và định hướng phát triển bền vững, tự hào 4 kỳ liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia, Bao bì Ngọc Diệp đang vững bước trên hành trình dẫn dắt xu hướng "bao bì xanh", kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.