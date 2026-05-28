'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' tư vấn miễn phí cho gần 10.000 người 28/05/2026 13:50

(PLO)- Sau hơn 6 năm đồng hành cùng "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam", Herbalife Việt Nam đã góp phần lan tỏa kiến thức dinh dưỡng và lối sống năng động thông qua các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Sáng 24-5, khuôn viên Dinh Độc Lập (TP.HCM) trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người dân tham gia Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức, với sự đồng hành xuyên suốt của Herbalife Việt Nam.

Thầy thuốc ưu tú, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, Trưởng Ban tổ chức; ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám Đốc của Herbalife tại Việt Nam và Campuchia; PGS.TS.BS Nguyễn Duy Phong - Trưởng Khoa Y tế Công cộng tại Trường Đại học Y Dược TPHCM bấm nút khai mạc Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6.

Gần 10.000 người dân được tư vấn dinh dưỡng miễn phí qua 6 mùa tổ chức

Qua 6 mùa tổ chức, chương trình đã tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng miễn phí cho gần 10.000 người dân. Không chỉ dừng ở một ngày hội vận động, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam từng bước trở thành diễn đàn thực tiễn, nơi người dân được tiếp cận các kiến thức khoa học về dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Ông Vũ Văn Thắng – Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cùng đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo nhận hoa chúc mừng từ Lãnh đạo Bộ Y tế.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam được đánh giá là sân chơi thực hành thiết thực về dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý cho người dân, đặc biệt là giới trẻ. Năm nay, hơn 80% đội chơi tham gia chương trình là sinh viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM, mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi động và đầy năng lượng.

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam cho biết, việc đồng hành cùng chương trình suốt 6 mùa không đơn thuần là hoạt động trách nhiệm xã hội, mà còn xuất phát từ cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia nhấn mạnh vai trò của việc chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, trong đó dinh dưỡng và vận động là hai yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết những chương trình tư vấn dinh dưỡng trực tiếp cho người dân có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao nhận thức, giúp mỗi người hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của bản thân để chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt.

Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, thành viên Hội đồng Giám khảo chương trình cho rằng, giá trị lớn nhất của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng người tham gia, mà ở việc người dân được trực tiếp tiếp cận với các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng để nhận tư vấn cá thể hóa - điều vốn không dễ có trong đời sống thường ngày.

Người dân nô nức tham gia đăng ký tư vấn khám dinh dưỡng cá thể hoá được tư vấn bởi các chuyên gia đầu ngành.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay là phần biểu diễn vận động đầy năng lượng của 20 đội chơi với các tiết mục aerobic, dance fitness, zumba và đồng diễn thể thao sôi động, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân.

Không chỉ tranh tài về vận động, các đội còn tham gia phần thi kiến thức dinh dưỡng với nhiều câu hỏi thực tiễn liên quan đến chế độ ăn uống, vận động, phòng chống bệnh không lây nhiễm và xây dựng lối sống lành mạnh. Chương trình cũng tổ chức hoạt động hỏi đáp trực tuyến cùng các chuyên gia đầu ngành dinh dưỡng, giúp người dân được giải đáp trực tiếp những vấn đề thiết thực liên quan đến sức khỏe bản thân và gia đình.

Với sự đồng hành xuyên suốt của Herbalife Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam đang từng bước tạo dựng một phong trào sống khỏe trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức và hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.