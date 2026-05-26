Laptop HP bao nhiêu inch, cập nhật chi tiết các dòng máy HP 26/05/2026 13:18

(PLO)- Khi lựa chọn laptop, kích thước màn hình đóng vai trò then chốt vì tác động trực tiếp đến trải nghiệm hiển thị và sự linh hoạt khi di chuyển.

Vậy laptop HP bao nhiêu inch và có những lựa chọn nào phổ biến hiện nay? Bài viết sau sẽ giúp người dùng cập nhật các dòng HP chi tiết theo kích thước để dễ dàng chọn được sản phẩm phù hợp.

Màn hình Laptop HP bao nhiêu inch?

Hiện nay, máy tính laptop HP được phân phối với nhiều kích thước màn hình khác nhau giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu từ học tập, làm việc đến giải trí. Do đó, người dùng cần hiểu rõ các size laptop phổ biến để lựa chọn thiết bị thích hợp với nhu cầu sử dụng:

● 11.6 inch: Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển hoặc chỉ có nhu cầu học tập, làm việc cơ bản như soạn thảo văn bản, lướt web.

● 13.3 inch: Mang lại sự cân bằng tốt giữa tính di động và trải nghiệm hiển thị, thường xuất hiện trên các dòng laptop cao cấp, thiết kế mỏng nhẹ.

● 14 inch: Kích thước phổ biến hiện nay, đủ nhỏ gọn để mang theo nhưng đảm bảo không gian làm việc thoải mái cho học sinh, sinh viên và dân văn phòng.

● 15.6 inch: Màn hình rộng rãi hơn, phù hợp với nhu cầu làm việc đa nhiệm, xem phim, giải trí hoặc sử dụng các phần mềm chuyên môn.

● 16 - 17.3 inch: Không gian hiển thị lớn, tối ưu cho gaming, thiết kế đồ họa hoặc công việc cần độ chi tiết cao, tuy nhiên sẽ kém linh hoạt khi di chuyển.

Các kích thước màn hình laptop HP.

Phân loại kích thước theo từng dòng HP

HP phân chia kích thước màn hình laptop theo từng dòng sản phẩm nhằm tối ưu cho nhu cầu sử dụng và đối tượng người dùng khác nhau. Dưới đây là danh sách laptop HP chi tiết được cập nhật đến năm 2026 mà người dùng có thể tham khảo:

Dòng HP Pavilion

Dòng HP Pavilion hướng đến người dùng phổ thông với thiết kế trẻ trung và mức giá dễ tiếp cận, phù hợp cho học tập và làm việc văn phòng. Khi tìm hiểu laptop HP bao nhiêu inch, Pavilion là dòng có dải kích thước đa dạng từ 13.3 inch, 14 inch đến 15.6 inch.

HP Pavilion với thiết kế trẻ trung.

Về giá bán, HP Pavilion thường nằm trong phân khúc tầm trung, dao động khoảng từ 12 đến 20 triệu đồng tùy cấu hình và kích thước màn hình. Các phiên bản 14 inch và 15.6 inch được ưa chuộng hơn nhờ cân bằng giữa không gian hiển thị và chi phí, phù hợp với đa số người dùng.

Dòng HP Envy

HP Envy là dòng laptop thuộc phân khúc cận cao cấp, hướng đến người dùng cần sự cân bằng giữa thiết kế sang trọng và hiệu năng ổn định. Xét về laptop HP bao nhiêu inch, dòng này chủ yếu có các tùy chọn 13.3 inch và 14 inch. Đây là dòng laptop phù hợp người dùng có nhu cầu di chuyển thường xuyên và cần không gian làm việc rộng.

Về mức giá, dòng laptop HP Envy thường dao động trong khoảng 20-35 triệu đồng, tùy theo cấu hình và từng phiên bản cụ thể. Với mức giá này, sản phẩm đáp ứng tốt các tác vụ văn phòng nâng cao, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản và phù hợp với người dùng đề cao tính thẩm mỹ, gọn nhẹ.

Dòng HP Spectre

HP Spectre là dòng laptop cao cấp, chú trọng vào thiết kế tinh xảo, mỏng nhẹ và trải nghiệm người dùng cao cấp. Khi tìm hiểu laptop HP bao nhiêu inch, các mẫu Spectre thường có kích thước 13.3 inch và 14 inch, ưu tiên tính linh động. Ngoài ra, mẫu laptop này còn tích hợp nhiều tùy chọn màn hình cảm ứng, xoay gập linh hoạt.

HP Spectre thuộc phân khúc cao cấp.

Về giá bán, HP Spectre nằm ở phân khúc cao, dao động khoảng 30 đến 50 triệu đồng tùy phiên bản và cấu hình. Sản phẩm phù hợp với người dùng yêu cầu cao về thiết kế, hiệu năng ổn định và trải nghiệm sử dụng linh hoạt trong công việc lẫn di chuyển.

Qua bài viết trên, người dùng đã được giải đáp rõ ràng thắc mắc laptop HP bao nhiêu inch và nắm được các kích thước phổ biến theo từng dòng sản phẩm.