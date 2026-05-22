Cập nhật bảng giá Lenovo LOQ : Đâu là model đáng mong đợi? 22/05/2026 09:52

(PLO)- Giá Lenovo LOQ vừa được cập nhật với nhiều thay đổi đáng chú ý trong nửa đầu 2026.

Dòng laptop gaming tầm trung này vẫn thu hút sự chú ý nhờ mức giá dễ tiếp cận đi kèm hiệu năng tương xứng. Dưới đây là bảng giá mới nhất cùng các cấu hình hiện có tại thị trường Việt Nam.

Bảng giá Lenovo LOQ chi tiết mới cập nhật

Tầm giá Lenovo LOQ trung bình dao động từ khoảng 17 đến 25 triệu đồng với các cấu hình phổ thông. Các model 2026 trang bị RTX 5050/5060 đẩy mức giá lên 30–52 triệu, phù hợp với game thủ cần hiệu năng cao hơn trong tầm trung - cao cấp.

Model

CPU

GPU

RAM / SSD

Giá

LOQ Essential 15IAX9E 83LK00CVUS

Core i5-12450HX

RTX 3050 6GB

16GB / 512GB

~20.990.000đ

LOQ Essential 15IAX9E 83LK0079VN

Core i5-12450HX

RTX 3050 6GB

16GB / 512GB

~23.290.000đ

LOQ 15ARP9 83JC00LVVN

Ryzen 5 7235HS

RTX 3050 6GB

16GB / 512GB

~24.390.000đ

LOQ 15ARP9 83JC00M3VN

Ryzen 5 7235HS

RTX 3050 6GB

16GB / 1TB

~25.290.000đ

LOQ Essential 15ARP10E 83S0006QVN

Ryzen 7 7735HS

RTX 3050 6GB

16GB / 512GB

~25.990.000đ

LOQ 15ARP9 83JC00GKUS

Ryzen 5 7235HS

RTX 4050 6GB

12GB / 512GB

~27.290.000đ

LOQ Essential 15ARP10E 83S0004FVN

Ryzen 7 7735HS

RTX 4050 6GB

16GB / 512GB

~29.290.000đ

LOQ Essential 15ARP10E 83S0000DVN

Ryzen 5 7535HS

RTX 3050 6GB

16GB / 512GB

~30.490.000đ

LOQ Essential 15IRX11 83SC003RVN (2026)

Core i5-13450HX

RTX 5050 8GB

16GB / 512GB

~30.490.000đ

LOQ 15AHP10 83JG0047VN

Ryzen 7 250

RTX 5050 8GB

16GB / 512GB

~32.990.000đ

LOQ 15IRX9 83DV01ALVN

Core i7-13650HX

RTX 4050 6GB

16GB / 512GB

~33.990.000đ

LOQ 15IRX10 83JE00PEVN

Core i7-13650HX

RTX 5050 8GB

16GB / 512GB

~36.990.000đ

LOQ 15IPH11 83SL000LVN (2026)

Core Ultra 7 356H

RTX 5060 8GB

16GB / 512GB

~51.990.000đ



Lưu ý: Giá bán sẽ thay đổi liên tục theo từng chương trình khuyến mãi

Đâu là model Lenovo LOQ đáng mong đợi?

Năm 2025 - 2026, dòng LOQ tiếp tục được nâng cấp với GPU RTX 5000 series mới nhất, mang lại bước tiến đáng kể so với thế hệ trước. Dưới đây là 3 cái tên nổi bật nhất đáng để game thủ và sinh viên cân nhắc.

Lenovo LOQ 15AHP10 83JG0047VN

Giá Lenovo LOQ 15AHP10 83JG0047VN đang ở mức trên 32 triệu đồng. Máy Lenovo được trang bị CPU AMD Ryzen 7 250 thế hệ mới kết hợp GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7.

LOQ 15AHP10 83JG0047VN có thể chạy tốt các tựa game AAA

Điểm “đáng tiền” của model này nằm ở hệ thống tản nhiệt hoạt động hiệu quả, giữ nhiệt độ CPU và GPU ở mức ổn định ngay cả khi tải game nặng liên tục. Màn hình 15.6 inch FHD 144Hz phủ 100% sRGB phù hợp không chỉ để chiến game mà còn cho cả nhu cầu chỉnh sửa ảnh cơ bản.

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE00PEVN

Giá Lenovo LOQ 15IRX10 83JE00PEVN vào khoảng 37 triệu đồng, cao hơn một bậc so với bản AMD. Đổi lại, máy sở hữu hiệu năng đơn nhân cao, đặc biệt trong các tác vụ render hay lập trình với nền tảng Intel Core i7-13650HX mạnh mẽ.

GPU RTX 5050 8GB GDDR7 trên máy đi kèm TGP lên đến 100W và 440 AI TOPS, đảm bảo hiệu năng đồ họa ổn định trong dài hạn. Màn hình hỗ trợ G-SYNC cùng tần số 144Hz và chuẩn màu 100% sRGB là điểm cộng rõ ràng so với nhiều đối thủ cùng tầm giá.

Lenovo LOQ Essential 15IRX11 83SC003RVN (2026)

Giá Lenovo LOQ Essential 15IRX11 ở mức khoảng 30 triệu đồng dù là model mới nhất năm 2026. Máy sử dụng Intel Core i5-13450HX thuộc dòng HX hiệu năng cao, kết hợp RTX 5050 8GB mang đến trải nghiệm gaming ổn định ở mức thiết lập Medium - High.

LOQ Essential 15IRX11 83SC003RVN là dòng mới ra mắt 2026.

Dù là phiên bản Essential với thiết kế gọn nhẹ hơn, máy vẫn duy trì nhiệt độ CPU trung bình chỉ khoảng 74°C - 80°C trong quá trình test nặng. Với mức giá dưới 31 triệu kèm GPU thế hệ mới nhất, đây có thể là lựa chọn "ngon - bổ - rẻ" nhất trong danh sách này dành cho sinh viên và game thủ mới.

Mua laptop LOQ giá tốt ở đâu?

Giá Lenovo LOQ trên thị trường hiện khá đa dạng tùy từng đại lý, dao động từ khoảng 21 triệu đến hơn 50 triệu đồng. Để tránh mua phải hàng không chính hãng hoặc chịu mức giá cao hơn thực tế, người dùng nên ưu tiên các hệ thống bán lẻ uy tín có cam kết đổi trả minh bạch.

Tạm kết

Trên đây là bảng giá Lenovo LOQ mới cập nhật. Với sự xuất hiện của GPU RTX 5050 và RTX 5060 thế hệ mới, dòng LOQ đang ngày càng thu hẹp khoảng cách hiệu năng so với người anh em Legion. Nếu bạn đang tìm một chiếc laptop gaming có giá trị sử dụng lâu dài, đây vẫn là cái tên xứng đáng nằm trong danh sách.