Cập nhật danh sách laptop Dell cho học sinh sinh viên đáng mua 20/04/2026 15:26

(PLO)- Laptop Dell luôn được nhiều học sinh và sinh viên lựa chọn nhờ độ bền cao đi cùng hiệu năng ổn định. Vậy đâu là dòng máy phù hợp cho nhu cầu học tập cũng như giải trí nhẹ nhàng cho học sinh, sinh viên ngày nay? Tham khảo ngay các tiêu chí chọn lựa và danh sách laptop Dell dành dưới đây để biết đâu là thiết bị phù hợp.

Tiêu chí chọn laptop Dell cho học sinh sinh viên

Để chọn được chiếc máy phù hợp, học sinh sinh viên cần cân nhắc nhiều yếu tố thay vì chỉ nhìn vào giá. Dưới đây là những tiêu chí giúp người dùng dễ dàng chọn laptop Dell cho học sinh sinh viên đáp ứng tốt nhu cầu học tập lâu dài:

● Cấu hình đủ dùng cho học tập: Người dùng nên ưu tiên CPU Intel Core i5/Ryzen 5 trở lên, RAM tối thiểu 8GB để chạy mượt các phần mềm học tập và đa nhiệm cơ bản.

● Thiết kế nhỏ gọn: Những mẫu laptop có trọng lượng dưới 1.8kg giúp sinh viên dễ dàng mang theo khi di chuyển giữa lớp học, thư viện hay về nhà.

● Thời lượng pin ổn định: Laptop nên có thời lượng pin từ 6–8 giờ để đáp ứng nhu cầu học tập cả buổi mà không cần mang theo sạc.

● Màn hình rõ nét: Màn hình 14-15.6 inch độ phân giải Full HD mang lại hình ảnh sắc nét để sử dụng trong thời gian dài mà hạn chế tình trạng mỏi mắt.

● Mức giá phù hợp ngân sách: Học sinh sinh viên nên chọn laptop Dell trong tầm giá cân đối để đảm bảo hiệu năng mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Laptop sở hữu thiết kế gọn nhẹ.

Cập nhật laptop Dell cho học sinh sinh viên đáng mua

Các dòng laptop Dell hiện nay đa dạng phù hợp với nhiều nhu cầu học tập khác nhau của học sinh sinh viên. Dưới đây là những series laptop Dell đáng mua được đánh giá cao về độ bền, hiệu năng ổn định và mức giá hợp lý:

Dell Inspiron

Dell Inspiron là dòng máy phổ biến với thiết kế gọn nhẹ, hiệu năng ổn định và giá bán dễ tiếp cận. Đây là lựa chọn phù hợp khi tìm laptop Dell cho học sinh sinh viên đáp ứng tốt nhu cầu học online, soạn thảo tài liệu và xử lý đa nhiệm cơ bản.

Thiết kế gọn nhẹ, mức giá hợp lý.

Một số model mà người dùng nên cân nhắc như Inspiron 3520, Inspiron 5440 hay Inspiron 15 3530. Các mẫu laptop Dell Inspiron mức giá dao động khoảng 10–20 triệu đồng tùy phiên bản nên rất phù hợp với sinh viên cần thiết bị cân bằng giữa hiệu năng và chi phí.

Dell Vostro

Khi chọn laptop Dell cho học sinh sinh viên, Vostro là phương án đáng cân nhắc nhờ hiệu năng đủ dùng cho soạn thảo, học online và xử lý đa nhiệm nhẹ. Thiết kế của dòng này cũng khá đơn giản, dễ sử dụng trong môi trường học đường.

Một số mẫu Dell Vostro đáng mua cho học sinh sinh viên như Vostro 3530, Vostro 3420 hoặc Vostro 5581. Mức giá dao động của laptop Dell Vostro từ 11 - 16 triệu đồng nên rất phù hợp với sinh viên đang tìm một chiếc máy tính mạnh mẽ với chi phí hợp lý.

Dell Latitude

Dell Latitude hướng đến người dùng cần chiếc laptop bền bỉ, gọn nhẹ và pin lâu. Đây là lựa chọn phù hợp cho học sinh sinh viên cần thiết bị di động, sử dụng ổn định trong thời gian dài. Mẫu laptop này còn được đánh giá tích cực nhờ chất lượng hoàn thiện tốt cùng khả năng vận hành ổn định, bền bỉ theo thời gian.

Hiệu năng bền bỉ, thời lượng pin dài.

Một số model Dell Latitude phổ biến hiện nay gồm Latitude 7320 hoặc Latitude 3450. Dòng laptop Dell Latitude được bán trên thị trường hiện nay với mức giá khoảng 15 - 20 triệu đồng phù hợp sinh viên cần laptop mỏng nhẹ, pin lâu để phục vụ học tập.

