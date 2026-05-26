UNIQLO cập nhật nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Tuần Lễ Cảm Ơn 26/05/2026 13:18

(PLO)- UNIQLO mang đến Tuần Lễ Cảm Ơn (Kanshasai), diễn ra tại toàn bộ 31 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến đến hết ngày 28-5-2026.

Với thông điệp “Cảm Ơn Việt Nam - Luôn Vẹn Tin Yêu”, chương trình thường niên không chỉ là dịp để UNIQLO gửi lời tri ân sâu sắc đến hàng triệu khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi mua sắm cùng quà tặng hấp dẫn, mà còn tiếp tục hiện thực hóa các cam kết đóng góp dài hạn cho cộng đồng.

Tại sự kiện, đại diện UNIQLO cũng cập nhật giai đoạn 4 của dự án “Hỗ trợ nước sạch”, phối hợp với Công ty TNHH Mấp Mé và Trường Đại học Trà Vinh nhằm lắp đặt Hệ thống thu trữ, lọc nước uống với tổng dung tích 20.000 lít nước và Hệ thống xử lý nước thải bằng đất ngập nước (eco-wetland) tại Trường Tiểu học Hòa Minh, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Vào ngày 15 và 16-5 vừa qua, UNIQLO cùng Quỹ Hy vọng cũng đã khánh thành, bàn giao các phòng học và công trình phụ trợ tại 02 điểm trường mới: điểm trường Tả Lèng 1 - Trường Mầm non Pa Cheo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai và điểm trường Nà Ó - Trường Mầm non Thạch Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng. Ngân sách thực hiện dự án này được trích từ một phần doanh thu Bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam trong Tuần Lễ Cảm Ơn mùa Thu/Đông 2025.

Cũng trong dịp này, UNIQLO công bố tiếp tục đóng góp một phần doanh thu của BST UT Mickey Mouse in Vietnam cho Quỹ Hy vọng để xây dựng thêm 2 điểm trường Mầm non Vành Khuyên và trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân tại xã Trà Vân, Thành phố Đà Nẵng.