Có nên mua OPPO Find N3 ở thời điểm 2026? 18/04/2026 10:18

(PLO)- Trong năm 2026, OPPO Find N3 vẫn là một trong những mẫu điện thoại gập cao cấp thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế mỏng nhẹ và hiệu năng ổn định. Hãy cùng phân tích hiện nay có nên mua mẫu điện thoại này hay không.

Dù đã ra mắt được một thời gian, OPPO Find N3 vẫn gây ấn tượng với thiết kế màn hình kép chất lượng cao và hiệu năng mạnh mẽ. Do đó, đây vẫn là mẫu điện thoại gập cao cấp đáng cân nhắc trong năm 2026.

Thiết kế gập và độ hoàn thiện

OPPO Find N3 sở hữu thiết kế gập dạng cuốn sách với độ hoàn thiện cao mang lại cảm giác chắc chắn và cao cấp khi người dùng cầm nắm. Khi mở, máy có kích thước khoảng 153.4 x 143.1mm, độ dày chỉ 5.8-6.0mm tùy phiên bản kính hoặc da, cùng trọng lượng khoảng 239-245g.

Khi gập lại, OPPO N3 thu gọn còn khoảng 73.3mm chiều rộng và độ dày 11.7–11.9mm giúp người dùng dễ dàng sử dụng bằng một tay hơn. Tổng thể thiết kế của dòng OPPO Find N vẫn giữ được sự tinh gọn phù hợp cho người dùng ưu tiên tính di động trên một thiết bị màn hình lớn.

Màn hình và trải nghiệm hiển thị

Được trang bị màn hình chính OLED gập 7.82 inch với độ phân giải QXGA+ (2440 × 2268), OPPO Find N3 mang lại không gian hiển thị rộng rãi và chi tiết. Màn hình ngoài 6.31 inch FHD+ (2484 × 1116) giúp người dùng thao tác nhanh khi gập máy.

Về trải nghiệm thực tế, thiết bị đạt độ sáng 600 nits tiêu chuẩn, 1400 nits HBM và tối đa 2800 nits nên đảm bảo hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mạnh. Mật độ điểm ảnh cao cùng dải màu NTSC 97% giúp hình ảnh được hiển thị sắc nét và sống động trong nhiều điều kiện sử dụng.

Khả năng xử lý và hiệu suất hoạt động

Sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2, kết hợp GPU Adreno 740, Oppo Find N3 mang lại hiệu năng ổn định cho cả tác vụ cơ bản lẫn nâng cao. Máy đi kèm RAM 16GB và bộ nhớ trong 512GB chuẩn LPDDR5x và UFS 4.0 hỗ trợ tác vụ đa nhiệm và truy xuất dữ liệu nhanh chóng, mượt mà.

Trong thực tế sử dụng, Find N3 xử lý tốt các ứng dụng nặng, đa nhiệm nhiều cửa sổ trên màn hình gập mà không gặp tình trạng giật lag đáng kể. Nhờ tối ưu từ ColorOS 13.2, thiết bị duy trì trải nghiệm ổn định khi chuyển đổi giữa các chế độ sử dụng phù hợp cho cả công việc lẫn giải trí.

Camera và chất lượng chụp ảnh

OPPO Find N3 được trang bị hệ thống camera sau đa tiêu cự gồm cảm biến chính 48MP, tele 64MP zoom quang 3x và camera góc rộng 48MP. Các ống kính đều hỗ trợ AF, OIS và sử dụng cấu trúc quang học tối ưu, giúp mở rộng khả năng chụp trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Khi quay chụp thực tế, Oppo N3 cho chất lượng hình ảnh ổn định với độ chi tiết tốt và màu sắc được cân chỉnh khá tự nhiên. Máy cũng hỗ trợ quay video 4K 60fps cùng các chế độ như Dolby Vision, slow-motion và quay phim chuyên dụng đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung linh hoạt.

Thời lượng pin sử dụng thực tế

Với viên pin 4805 mAh, OPPO Find N3 có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng trong một ngày của người dùng với các tác vụ đa nhiệm. Máy hỗ trợ sạc nhanh 67W SUPERVOOC giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc và tăng tính tiện lợi trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Khi sử dụng màn hình lớn cho đa nhiệm, xem video hoặc làm việc liên tục, điện thoại Find N3 duy trì thời lượng pin ổn định. Nhờ sự tối ưu giữa phần cứng và hệ điều hành ColorOS 13.2, thiết bị vẫn đảm bảo hiệu suất pin cân bằng giữa hiệu năng và thời gian sử dụng.

Giá điện thoại Oppo Find N3 trong 2026

Trong năm 2026, OPPO Find N3 hiện được bán trên thị trường với mức giá khoảng 27 triệu đồng cho phiên bản 16GB/512GB. So với thời điểm ra mắt, mức giá này đã giảm đáng kể, giúp thiết bị trở nên dễ tiếp cận hơn trong phân khúc điện thoại gập cao cấp.

Với mức giá đã “hạ nhiệt” đáng kể, thiết bị là một trong những mẫu điện thoại gập cao cấp dễ tiếp cận hơn trong phân khúc. Người dùng có thể sở hữu một thiết bị flagship màn hình gập với chi phí hợp lý hơn với trải nghiệm ổn định thay vì chạy theo thế hệ mới nhất.

Trong năm 2026, OPPO Find N3 là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ thiết kế gập cao cấp và trải nghiệm sử dụng mượt mà. Đây là thời điểm phù hợp cho những ai muốn sở hữu một smartphone gập flagship với mức chi phí hợp lý hơn.