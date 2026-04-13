iPhone 17 Pro có thật sự vượt xa iPhone 16 Pro? 13/04/2026 14:42

(PLO)- iPhone 17 Pro là phiên bản cao hơn của iPhone 16 Pro, đã được nâng cấp khá nhiều so với các dòng iPhone trước đó, nhưng liệu có vượt trội hơn iPhone 16 Pro hay không vẫn là chủ đề gây tò mò. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra câu trả lời.

iPhone 17 Pro có những lợi thế nào so với iPhone 16 Pro

Những cải tiến của phiên bản 17 Pro được thể hiện rất rõ từ thiết kế cho đến hiệu năng. Tiếp theo, bài viết sẽ phân tích lợi thế mà sản phẩm đã tạo ra so với thiết bị tiền nhiệm.

Về thiết kế

iPhone 17 Pro có sự thay đổi về thiết kế camera với mô-đun hình chữ nhật trải dài phần bề ngang mặt sau. Ngoài ra, lớp kính Ceramic Shield 2 giúp máy giảm nguy cơ trầy xước gấp 3 lần và nứt 4 lần so với phiên bản trước.

Lớp kính Ceramic Shield 2 gia tăng sự chắc chắn cho 17 Pro.

Ngoài ra, chất liệu nhôm nguyên khối của sản phẩm đem lại khả năng tản nhiệt tốt hơn so với khung viền titanium của iPhone 16 Pro. Nhờ đó, sản phẩm mang lại sự ổn định về hiệu năng khi thực hiện tác vụ làm việc nặng.

Về hiệu năng

Chip A19 Pro cải tiến của iPhone 17 Pro mang lại hiệu năng sử dụng mạnh mẽ và giảm năng lượng tiêu thụ. Hơn nữa, công nghệ Neural Accelerator được tích hợp giúp máy cải thiện hiệu suất thực hiện các tác vụ 3D, chơi game.

Bản 17 Pro có hiệu năng cải tiến rõ rệt.

Điểm Antutu Benchmark của hai dòng sản phẩm khá ấn tượng ấn tượng, tuy nhiên cũng có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể, 17 Pro đạt được hơn 2.2 triệu điểm, trong khi của iPhone 16 Pro chỉ đạt khoảng 1.6 triệu điểm. Điểm số Antutu này chứng minh phiên bản 17 Pro có hiệu suất làm việc đa tác vụ và chơi game ổn định hơn.

Về camera

Camera tele của iPhone 17 Pro đã được nâng cấp lên độ phân giải 48MP Fusion, cao hơn so với 12MP của sản phẩm tiền nhiệm. Ngoài ra, camera của sản phẩm còn có thể zoom quang học tối đa đến 8x.

17 Pro có sự nâng cấp cho camera tele.

Ở chế độ quay video, camera của máy hỗ trợ ghi hình cùng lúc cả hai camera trước và sau. Sản phẩm còn hỗ trợ các công nghệ thu hình nâng cao mà iPhone 16 Pro chưa có như ProRes RAW hay Genlock.

Về pin và thời gian sử dụng

Dung lượng pin của iPhone 17 Pro là ~4,252 mAh và có thể phát video liên tục 33 giờ. Trong khi đó, sản phẩm tiền nhiệm chỉ có dung lượng pin ~3,582 mAh và thời gian phát video liên tục khoảng 27 giờ.

Về tốc độ sạc, pin của máy có thể đạt 50% trong vòng 20 phút sạc. Trong khi đó, iPhone 16 Pro mất khoảng 30 phút sạc để lên 50%. Lưu ý rằng, tùy vào môi trường sử dụng, độ chai pin của sản phẩm mà thời gian sử dụng thực tế sẽ khác đôi chút thông số trên.

Vậy iPhone 16 Pro liệu còn đáng mua?

Từ phân tích trên, rõ ràng iPhone 17 Pro mang lại nhiều ưu điểm và cải tiến về cả thiết kế và hiệu năng. Tuy nhiên, phiên bản tiền nhiệm vẫn mang lại giá trị sử dụng ở một số khía cạnh như:

● Chất liệu khung Titanium của iPhone 16 Pro tạo ra sự sang trọng, thời trang hơn so với chất liệu nhôm nguyên khối.

● Thiết bị tiền nhiệm có trọng lượng nhẹ và mỏng hơn iPhone 17 Pro.

● Cả hai phiên bản đều có khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP68.

● Thiết bị vẫn hỗ trợ cập nhật lên iOS đời mới.

● Một số tính năng trên 16 Pro tiếp tục được duy trì và cải tiến như: Neural Engine 16 lõi, Ray Tracing,...

Mua iPhone 16 Pro và 17 Pro chính hãng ở đâu?

iPhone 17 Pro có thật sự vượt xa iPhone 16 Pro? Câu trả lời là: Không hẳn. Một số yếu tố từ bản tiền nhiệm như khung Titanium sang trọng, thân máy mỏng nhẹ và các cơ chế cốt lõi vẫn rất hiện đại. Do đó, sản phẩm vẫn chưa lỗi thời và có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng trong hầu hết tác vụ làm việc, giải trí.