Cập nhật các dòng HP Omnibook phổ biến, kinh nghiệm chọn mua 31/03/2026

(PLO)- Các dòng HP Omnibook được ưa chuộng nhờ thiết kế gọn nhẹ và hiệu năng hoạt động ổn định. Qua nhiều năm, HP đã phát triển nhiều Omnibook series khác nhau giúp đáp ứng nhu cầu cơ bản học tập và làm việc. Hãy cùng cập nhật dòng HP Omnibook phổ biến và kinh nghiệm chọn mua laptop thích hợp qua bài chia sẻ sau.

Các dòng HP Omnibook được ưa chuộng

Hiện nay, laptop HP Omnibook bao gồm nhiều series khác nhau, mỗi dòng hướng tới nhóm người dùng và nhu cầu riêng. Dưới đây là các dòng sản phẩm nổi bật, ghi điểm nhờ hiệu suất ổn định và khả năng di chuyển linh hoạt:

HP Omnibook X

Là một trong những series nổi bật trong các dòng HP Omnibook X series được ưa chuộng nhờ thiết kế gọn nhẹ, bền bỉ và hiệu năng ổn định. Dòng này cung cấp nhiều cấu hình khác nhau phù hợp với nhu cầu từ văn phòng cơ bản đến đa nhiệm nhẹ.

Omnibook X thiết kế gọn nhẹ

Các mẫu phổ biến như Omnibook X Flip 14 FK0092AU, X Flip 14‑FK0082AU hay X Flip 14‑FM0088TU có giá dao động từ khoảng 18 đến 35 triệu đồng. Phiên bản cao cấp như X Flip 14‑FM0076TU có thể lên đến khoảng 34-35 triệu đồng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng cần hiệu suất ổn định và độ bền cao theo thời gian.

HP Omnibook 5

HP Omnibook 5 thuộc phân khúc phổ thông đến cận trung cấp phù hợp với người dùng cần thiết bị cân bằng giữa hiệu năng và tính di động. Đây là một trong các dòng HP Omnibook được trang bị vi xử lý Intel hoặc nền tảng mới hỗ trợ AI giúp đáp ứng tốt nhu cầu học tập và làm việc hằng ngày.

Mức giá của HP Omnibook 5 khá linh hoạt, thường nằm trong khoảng từ 12 đến 25 triệu đồng tùy phiên bản và cấu hình cụ thể. Một số lựa chọn đáng chú ý gồm Omnibook 5 Flip 14 với thiết kế xoay gập, cùng các bản 14 inch hoặc 16 inch, phù hợp cho người dùng văn phòng và sinh viên cần một thiết bị gọn nhẹ, pin ổn định.

HP Omnibook 7

HP Omnibook 7 nằm ở phân khúc cận cao cấp trong các dòng HP Omnibook hướng đến người dùng cần hiệu suất mạnh và khả năng xử lý đa nhiệm tốt. Dòng này thường được trang bị vi xử lý thế hệ mới như Intel Core Ultra hoặc Ryzen AI, đi kèm RAM dung lượng lớn đáp ứng tốt các tác vụ chuyên sâu.

Giá bán của HP Omnibook 7 thường dao động từ khoảng 23 đến trên 35 triệu đồng, tùy vào cấu hình cụ thể. Một số phiên bản phổ biến như Omnibook 7 14 inch, 16 inch hoặc bản Aero 13 mang đến nhiều lựa chọn về kích thước và hiệu năng. Đây là dòng máy phù hợp cho người dùng sáng tạo nội dung hoặc làm việc di động.

Kinh nghiệm chọn mua laptop HP Omnibook

Để chọn được model phù hợp trong các dòng laptop HP Omnibook, người dùng cần cân nhắc kỹ nhu cầu sử dụng và ngân sách. Dưới đây là một số kinh nghiệm chọn mua laptop HP Omnibook mà người dùng có thể tham khảo:

● Xác định rõ nhu cầu sử dụng như học tập, văn phòng, đồ họa hay lập trình để lựa chọn dòng máy có cấu hình phù hợp.

● Ưu tiên CPU và RAM đủ mạnh nhằm đảm bảo khả năng xử lý mượt mà, đặc biệt khi làm việc đa nhiệm, mở nhiều tab trình duyệt hoặc sử dụng phần mềm.

● Lựa chọn kích thước màn hình tùy theo nhu cầu di chuyển và không gian hiển thị, đồng thời cân nhắc độ phân giải để có trải nghiệm tốt hơn.

● Kiểm tra thời lượng pin thực tế và công nghệ sạc nhanh để đảm bảo thiết bị có thể đáp ứng tốt khi làm việc bên ngoài hoặc di chuyển liên tục.

● Cân nhắc thiết kế như độ mỏng nhẹ, chất liệu vỏ và khả năng xoay gập (nếu cần) để phù hợp với thói quen sử dụng và tăng tính linh hoạt.

● So sánh giá bán giữa các phiên bản, chương trình ưu đãi và chính sách bảo hành để chọn được sản phẩm có hiệu năng tốt trong tầm ngân sách hợp lý.

Người dùng nên chọn laptop đáp ứng nhu cầu thực tế.

Các dòng HP Omnibook hiện nay mang đến nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng tốt từ nhu cầu học tập, làm việc đến di chuyển linh hoạt.