So sánh Macbook Pro M4 vs Pro M5 nên chọn lựa dòng nào? 23/03/2026 15:01

(PLO)- Macbook Pro M4 vs Pro M5 hiện đang là cặp đôi sản phẩm rất được quan tâm trong phân khúc laptop cao cấp. Sự xuất hiện của hai dòng máy này đã tạo ra cuộc tranh luận về việc nên chọn lựa dòng nào. Vậy câu hỏi đặt ra là sự cải tiến của cả hai dòng có đủ thuyết phục để người tiêu dùng cân nhắc?

So sánh Macbook Pro M4 vs Pro M5

Để người dùng có cái nhìn toàn diện hơn về hai dòng máy, sau đây là các phân tích chi tiết về từng khía cạnh của hai thế hệ Macbook Pro này.

Thiết kế và độ hoàn thiện của hai dòng máy

Một trong những điều nổi bật ở Macbook chính là vẻ đẹp tinh tế từ thiết kế liền khối. Phiên bản Pro M4 tiếp tục được kế thừa phong cách này với khung nhôm nguyên khối được gia công tỉ mỉ. Máy sở hữu số đo 31.26 x 22.12 x 1.55 cm cùng trọng lượng 1.6kg giúp máy đủ nhẹ để có thể mang theo bên mình.

Thiết kế sang trọng của Macbook Pro M4.

Bước sang thế hệ mới, dòng Macbook Pro M5 cũng không khác quá nhiều về thiết kế và trọng lượng. Tuy nhiên, Apple đã ưu ái mang đến lựa chọn Space Black mới mẻ thay thế cho tông xám truyền thống.

Khả năng xử lý từ chip Apple Silicon

Khi đặt Macbook Pro M4 vs Pro M5 lên bàn cân, có thể thấy rõ sự khác biệt về sức mạnh xử lý giữa hai thế hệ. Phiên bản Pro M4 được trang bị chip Apple M4 với cấu trúc 10 lõi xử lý. Ngoài ra, máy được trang bị GPU 10 lõi giúp hình ảnh 3D rõ và mượt hơn.

Con chip vượt trội của thiết bị.

Đối với Pro M5, sản phẩm là sự tiếp nối thành công với chip M5 sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ thứ ba tiên tiến. GPU 10 lõi thế hệ mới được nâng cấp toàn diện với khả năng dò tia phần cứng tiên tiến hơn. Nhờ băng thông bộ nhớ gia tăng, máy có thể xử lý những tác vụ đồ họa nặng một cách nhẹ nhàng và ổn định.

Camera siêu rộng và hệ thống âm thanh 6 loa

Cả hai máy đều được trang bị camera 12MP với ống kính góc rộng đặt gọn trong notch quen thuộc. Hai dòng còn được hỗ trợ tính năng Center Stage giúp các cuộc gọi video trở nên chuyên nghiệp hơn khi máy tự động điều chỉnh khung để giữ người dùng ở vị trí trung tâm.

Ngoài camera, trải nghiệm âm thanh trên hai dòng máy cũng được chăm chút không kém. Cả hai thế hệ đều gây ấn tượng với hệ thống 6 loa tích hợp công nghệ triệt tiêu lực rung giúp âm trầm sâu hơn.

Thời lượng pin thực tế của hai dòng máy

Cuối cùng, yếu tố không thể bỏ qua khi so sánh Macbook Pro M4 vs Pro M5 chính là pin và thời gian sử dụng của máy. MacBook Pro 14-inch M4 Pro có thời lượng duyệt web lên đến 14 giờ. MacBook Pro M5 có viên pin 72.4 Whr và thời lượng duyệt web lên đến 16 giờ.

Người dùng có thể sạc nhanh cả M4 và M5 qua cổng MagSafe 3 hoặc Thunderbolt, với khả năng đạt 50% pin chỉ trong 30 phút. Một điểm cộng khác là công nghệ quản lý pin thông minh của thiết bị giúp kéo dài tuổi thọ viên pin theo thời gian.

Công nghệ AI mới được tích hợp trong máy

MacBook Pro M4 mở ra kỷ nguyên Apple Intelligence với Neural Engine 16 lõi có thể thực hiện 38 nghìn tỷ phép tính mỗi giây. Thêm vào đó, sản phẩm có thể chạy các tác vụ tóm tắt văn bản hoặc Siri thông minh hơn nhưng vẫn mượt mà.

Khả năng tích hợp AI nổi bật.

Trong khi đó, Pro M5 đã bứt phá với kiến trúc GPU được thiết kế lại hoàn toàn. Các lõi GPU trên M5 được trang bị bộ tăng tốc thần kinh độc lập. Nhờ đó, thiết bị cho phép người dùng xóa vật thể trong Photoshop hoặc tự động tạo phụ đề video trên Final Cut Pro mà không cần chờ đợi.

Mua Macbook Pro M4 vs Pro M5 ở đâu uy tín?

Mỗi bước tiến của Apple đều mang đến những cải tiến đáng giá, và cuộc so sánh Macbook Pro M4 vs Pro M5 cũng không ngoại lệ. Nếu Pro M4 mang lại hiệu năng ổn định cho những ai cần làm việc bền bỉ thì M5 lại mở ra kỷ nguyên AI với sức mạnh đồ họa vượt trội và khả năng xử lý các tác vụ nặng.