MG Việt Nam công bố chiến lược mới 01/06/2026 15:27

(PLO)- Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV) chính thức bổ nhiệm ông Tang Donghui giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ tháng 5-2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế và thúc đẩy sự bứt phá của thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam.

Cùng với sự thay đổi này, MG Việt Nam đặt trọng tâm phát triển vào 3 trụ cột chính:

● Sản phẩm: Đa dạng hóa danh mục sản phẩm với đầy đủ cấu hình ICE, HEV, PHEV và BEV tích hợp công nghệ hiện đại, đặt dòng SUV làm mũi nhọn.

● Hệ thống đại lý: Chuẩn hóa quy trình 3S, nâng cao chất lượng hậu mãi và tối ưu chuỗi cung ứng phụ tùng toàn quốc.

● Nỗ lực nội địa hóa: Tích cực đánh giá tính khả thi của dự án sản xuất, lắp ráp trong nước nhằm tối ưu vận hành và bám sát thị hiếu người dùng Việt.

Khẳng định Việt Nam là thị trường trọng điểm, ông Tang Donghui cam kết xây dựng MG thành thương hiệu lấy khách hàng làm trọng tâm. Những bước đi này giúp SMV thấu hiểu, phản hồi nhanh chóng và kiến tạo mối gắn kết bền chặt, cùng người tiêu dùng Việt Nam bứt phá trong hành trình phát triển bền vững.