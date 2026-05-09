Đại tá Trần Thế Đề từ trần 09/05/2026 12:34

(PLO)- Đại tá Trần Thế Đề, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn 478 chuyên gia Campuchia, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đã từ trần tại TP.HCM, hưởng thượng thọ 97 tuổi.

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Trần Thế Đề, sinh ngày 1-1-1930, quê quán xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đã từ trần vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 8-5-2026 (nhằm ngày 22-3 năm Bính Ngọ), hưởng thượng thọ 97 tuổi.

Cách đây hơn 70 năm, Đại tá Trần Thế Đề là người đã trực tiếp chỉ huy đại đội hai lần tiến công đồi A1, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đại tá Trần Thế Đề kể về trận đánh đồi A1 lúc ông 95 tuổi. Ảnh: HG

Khi nước nhà thống nhất, Đại tá Trần Thế Đề cùng đồng đội lên đường làm nghĩa vụ quốc tế ròng rã 10 năm giúp nước bạn chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot.

Trong quá trình hoạt động cách mạng và công tác, đồng chí được Đảng, Nhà nước và nước bạn Campuchia trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia; Huy hiệu Vì nghĩa vụ quốc tế; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác.

