vivo X300 Ultra: Đỉnh cao nhiếp ảnh Zeiss và hiệu năng chip 3nm thế hệ mới 05/05/2026 09:00

(PLO)- vivo X300 Ultra vừa chính thức ra mắt với hệ thống camera Zeiss 200 MP và vi xử lý mạnh mẽ năm 2026, thiết lập chuẩn mới cho smartphone cao cấp phục vụ công việc và giải trí.

Điện thoại được trang bị Snapdragon 8 Elite tiến trình 3nm, mang lại khả năng xử lý mạnh và ổn định trong mọi tình huống sử dụng. Các tác vụ như chỉnh sửa video, chơi game hay làm việc đa nhiệm đều diễn ra mượt, không gián đoạn.

Màn hình 2K AMOLED 144Hz trên vivo X300 Ultra mang lại khả năng hiển thị sắc nét với các chuyển động mượt mà, kết hợp cùng độ sáng 3300 nits giúp nội dung luôn rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời. Trải nghiệm vuốt chạm trên máy có tốc độ phản hồi gần như tức thì, hoàn toàn phù hợp với nhịp độ sử dụng liên tục và năng động của người dùng hiện đại.

Hệ thống camera Zeiss 200MP trên vivo không chỉ tái tạo chi tiết đỉnh cao mà còn kiểm soát ánh sáng tối ưu, kết hợp cùng ống kính tele periscope zoom xa giúp ghi lại mọi khoảnh khắc sắc nét từ đời thường đến du lịch. Bên cạnh đó, viên pin Blue Ocean 6600 mAh đảm bảo thời gian trải nghiệm bền bỉ, song hành cùng công nghệ sạc nhanh 100W giúp nạp năng lượng thần tốc.