5 lý do Galaxy S25 đáng mua hơn Galaxy S26 ở thời điểm hiện tại 06/04/2026 15:31

(PLO)- Galaxy S25 series đang là "món hời" công nghệ, mang lại giá trị thực dụng và hiệu quả kinh tế vượt trội so với thế hệ mới

S25 Plus hiện rẻ hơn S26 tiêu chuẩn vài triệu đồng, bản Galaxy S25 thường thậm chí rẻ hơn tới 5 triệu. Khoản tiết kiệm này là cực kỳ lớn mà người dùng không phải đánh đổi quá nhiều về công nghệ.

Cùng một tầm giá, S25 Plus sở hữu màn hình 6,7 inch rộng rãi cùng độ phân giải 2K sắc nét, hoàn toàn "ăn đứt" màn hình 6,3 inch Full HD có phần khiêm tốn của S26.

Galaxy S25 sở hữu kích thước nhỏ gọn và cân nặng khá nhẹ. Ảnh: thegioididong.com

S25 Plus hỗ trợ sạc nhanh 45W giúp rút ngắn thời gian chờ thay vì 25W như S26. Ngoài ra, con chip Snapdragon trên thế hệ cũ vẫn luôn được người dùng tin tưởng về độ ổn định thực tế hơn.

Dù S26+ bị định giá cao hơn, S25 Ultra lại vượt trội toàn diện với camera tele kép 5X, khả năng thu sáng xuất sắc và sự hiện diện của bút S Pen độc quyền.

Hiện tại, dòng Samsung Galaxy này đang có giá từ 17,69 triệu tại Thế Giới Di Động, đi kèm trả chậm 0% và thu cũ trợ giá 5 triệu đồng.