Bcons Center City: An cư với số vốn ban đầu chỉ từ 130 triệu đồng 05/05/2026 11:21

(PLO)- Sở hữu vị trí "tâm điểm" cửa ngõ phía đông TP.HCM, hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng nghìn tỉ, Bcons Center City trở thành điểm đến nổi bật trong bối cảnh thị trường vẫn còn rất thiếu nguồn cung.

Đặc biệt, chính sách thanh toán linh hoạt chỉ từ 130 triệu đồng ban đầu, dự án được xem là lời giải cho bài toán nhà ở thực hiện nay.

Bcons Center City – Vị trí của “tâm điểm”

Bcons Center City tọa lạc trên trục đường D11, thuộc phường Đông Hoà, TP.HCM – khu vực cửa ngõ giao thương quan trọng giữa TP.HCM với các đô thị vệ tinh như Biên Hoà (Đồng Nai), Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ). Từ dự án, cư dân chỉ mất chưa đầy 5 phút để tiếp cận Ga Metro Suối Tiên – điểm cuối của tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải giao thông và gia tăng khả năng kết nối vào trung tâm thành phố.

Không chỉ vậy, dự án Bcons Center còn nằm gần các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1K và đại lộ Võ Nguyên Giáp, giúp việc di chuyển đến các khu vực trọng điểm trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với người mua ở thực, nhất là nhóm khách hàng trẻ làm việc tại TP.HCM nhưng tìm kiếm nơi an cư có chi phí hợp lý.

Đáng chú ý, vị trí của Bcons Center City còn nằm trong khu vực hưởng lợi trực tiếp từ dự án Vành đai 3 TP.HCM – tuyến đường chiến lược đang được triển khai, giúp tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế toàn khu Đông. Sự giao thoa giữa metro và vành đai tạo nên “điểm giao vàng” về hạ tầng, góp phần nâng cao giá trị bất động sản trung và dài hạn.

Bcons Group: An tâm với chủ đầu tư uy tín

Bcons Center City được phát triển trên khu đất rộng gần 3,2ha, với quy mô gồm 4 block cao từ 29 đến 36 tầng. Dự án cung cấp ra thị trường khoảng 1.940 căn hộ, đa dạng loại hình từ 1 đến 3 phòng ngủ từ 45m² đến 83m², phù hợp với nhiều nhóm khách hàng từ người độc thân, gia đình trẻ đến hộ gia đình nhiều thế hệ.

Dự án Bcons Center City được khởi công vào cuối năm 2025 và dự kiến bàn giao vào quý IV-2027 – một lộ trình được đánh giá khả thi trong bối cảnh chủ đầu tư sở hữu năng lực triển khai đã được kiểm chứng qua nhiều dự án thực tế. Đứng sau dự án là Bcons Group – doanh nghiệp phát triển bất động sản uy tín tại khu Đông TP.HCM, với dấu ấn nổi bật trong phân khúc căn hộ vừa túi tiền.

Trải qua quá trình phát triển, Bcons Group đã triển khai hơn 20 dự án nhà ở, trong đó nhiều công trình đã hoàn thiện và đi vào vận hành đúng tiến độ như Bcons City, Bcons Polygon, Bcons Plaza, Bcons Garden hay Bcons Polaris,…. Điểm chung của các dự án này không chỉ nằm ở tốc độ thi công ổn định mà còn ở khả năng kiểm soát chất lượng xây dựng, đảm bảo sản phẩm bàn giao đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

Với nền tảng kinh nghiệm, uy tín thương hiệu cùng chiến lược phát triển tập trung vào nhu cầu ở thực, Bcons Center City được kỳ vọng sẽ tiếp tục kế thừa những giá trị đã được khẳng định trước đó. Đây không chỉ là bảo chứng cho tiến độ thi công mà còn mang lại sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng sản phẩm.

Bcons Center City: Cơ hội cho gia đình trẻ

Bcons Center City mang đến một lựa chọn dễ tiếp cận hơn so với thị trường khu vực cùng mức giá từ 54 – 57 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT). Với mức giá này, một căn hộ 2 phòng ngủ có tổng giá trị khoảng 2,95 – 3,5 tỷ đồng – đang tốt hơn so với 1 số dự án trong cùng khu vực.

Điểm nổi bật nhất của dự án chính là chính sách thanh toán “nhẹ nhàng” dành cho người mua. Khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 5% giá trị căn hộ ban đầu, tương đương từ 130 triệu đồng. Phần còn lại dự kiến đến 7 tháng sau mới tiến hành đóng khi ký hợp đồng mua bán.

Bên cạnh đó, dự án áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt chỉ khoảng 20% đến khi nhận nhà, lãi suất 0% trong 18 tháng, đồng thời hỗ trợ vay lên đến 80% giá trị căn hộ, đảm bảo cho khách hàng có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị tài chính cho các đợt tiếp theo.

Tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai

Không chỉ phù hợp để an cư, Bcons Center City còn được đánh giá có tiềm năng tăng giá nhờ hàng loạt yếu tố hỗ trợ. Trước hết là vị trí nằm ngay trung tâm khu vực phát triển năng động, liền kề Làng Đại học – nơi tập trung hàng chục nghìn sinh viên và chuyên gia, tạo ra nhu cầu nhà ở và cho thuê ổn định.

Thứ hai là sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến metro số 1 kéo dài và Vành đai 3. Khi các công trình này đi vào hoạt động ổn định, giá trị bất động sản khu vực được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Cuối cùng là uy tín của chủ đầu tư – yếu tố đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ và pháp lý. Với nền tảng đã được kiểm chứng, Bcons Group mang đến sự an tâm cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường đang dần sàng lọc, những dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố như vị trí tốt, pháp lý minh bạch, giá bán hợp lý và chính sách tài chính linh hoạt sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên. Bcons Center City không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của người mua ở thực mà còn mở ra cơ hội đầu tư dài hạn với tiềm năng tăng giá rõ rệt.

Với mức tài chính ban đầu chỉ từ 130 triệu đồng, cùng hàng loạt lợi thế cạnh tranh, dự án đang trở thành một trong những “điểm sáng” đáng cân nhắc tại khu Đông TP.HCM trong giai đoạn hiện nay.