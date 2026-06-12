HONOR 600 Series ra mắt: Giá bán chính thức 12/06/2026 13:51

(PLO)- HONOR 600 Series vừa chính thức được giới thiệu, mang đến cho người dùng thêm những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc điện thoại tầm trung.

Thiết kế hiện đại và màn hình hiển thị rõ nét

Dòng máy thu hút người dùng nhờ ngoại hình gọn gàng, cạnh viền mỏng và khung máy liền mạch. Điểm nhấn nằm ở tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt mức 91,2%, mang lại không gian quan sát rộng rãi và thoải mái.

Riêng mẫu HONOR 600 được trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6,57 inch với tần số quét 120 Hz. Độ sáng tối đa lên đến 8000 nits giúp thiết bị hiển thị rõ ràng thông tin, hình ảnh ngay cả khi người dùng đang ở ngoài trời nắng gắt.

Hiệu năng ổn định cùng nhiều tính năng AI tiện ích

Về mặt cấu hình, thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 kết hợp cùng bộ nhớ RAM 8 GB. Hệ thống này giúp máy vận hành trơn tru các thao tác quen thuộc và xử lý tốt nhu cầu làm việc lẫn xem video giải trí hàng ngày.

Sản phẩm được cài đặt sẵn giao diện Magic OS 10 dựa trên nền tảng Android 16. Điểm đặc biệt là hãng đã tích hợp một nút bấm AI chuyên dụng ở cạnh bên, cho phép người dùng kích hoạt nhanh các tính năng hữu ích như chỉnh sửa ảnh, tạo video từ hình ảnh có sẵn hoặc tìm kiếm cài đặt hệ thống bằng giọng nói.

Hệ thống camera sắc nét và dung lượng pin bền bỉ

Khả năng nhiếp ảnh là một ưu điểm trên dòng sản phẩm này. Camera chính của máy có độ phân giải 200 MP, đi kèm ống kính góc siêu rộng 12 MP, hỗ trợ người dùng ghi lại hình ảnh chi tiết và bao quát không gian tốt hơn. Ở mặt trước, camera 50 MP hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu gọi video và chụp ảnh cá nhân sắc nét.

Để duy trì hoạt động suốt cả ngày, máy sở hữu viên pin dung lượng lớn lên đến 6400 mAh. Cùng với đó, công nghệ sạc nhanh 80 W được trang bị sẵn sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi mỗi khi người dùng cần nạp lại năng lượng cho thiết bị.

Chương trình ưu đãi và giá bán tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, dòng sản phẩm này đang được phân phối tại Thế Giới Di Động với mức giá rất hấp dẫn cùng nhiều chương trình khuyến mãi thiết thực. Cụ thể, phiên bản HONOR 600 Pro có giá bán từ 25.990.000 đồng. Khách hàng khi mua sẽ được giảm ngay 2.000.000 đồng hoặc tặng phiếu mua hàng 2.500.000 đồng, đi kèm đặc quyền 365 ngày 1 đổi 1 hoặc nhận phiếu mua hàng sim 5G.

Với phiên bản tiêu chuẩn, mức giá áp dụng là 17.990.000 đồng. Sản phẩm này cũng nhận được ưu đãi giảm giá trực tiếp đến 2.000.000 đồng hoặc tặng phiếu mua hàng trị giá 2.500.000 đồng.

Nếu muốn có một phương án tiết kiệm hơn, mẫu HONOR 600 Lite là một lựa chọn hợp lý với giá bán chỉ từ 10.990.000 đồng. Khi chọn mua dòng máy này, người dùng sẽ được giảm ngay đến 1.000.000 đồng hoặc nhận phiếu mua hàng trị giá 1.500.000 đồng.

Bên cạnh đó, hệ thống Thế Giới Di Động còn hỗ trợ khách hàng tham gia chương trình thu cũ lên đời máy với mức trợ giá đến 5.000.000 đồng, đồng thời áp dụng chính sách mua trả trước 0 đồng, trả chậm 0% lãi suất.

Tất cả các sản phẩm đều đi kèm gói bảo hành HONOR Care+ bao gồm: 24 tháng bảo hành chính hãng, chính sách 100 ngày 1 đổi 1 (nếu có lỗi từ nhà sản xuất) và 6 tháng bảo vệ màn hình.