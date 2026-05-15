Ca sĩ Miu Lê xin lỗi sau ồn ào liên quan việc sử dụng ma túy 15/05/2026 10:38

(PLO)- Ca sĩ Miu Lê gửi lời xin lỗi đến công chúng sau ồn ào liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Mới đây, công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê chính thức lên tiếng xin lỗi công chúng sau ồn ào liên quan đến việc nữ ca sĩ sử dụng trái phép chất ma túy. Đơn vị này cho biết Miu Lê nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng của vụ việc và sẽ chấp hành các quyết định xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo thông tin từ công ty quản lý, sau quá trình phối hợp và chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng, đơn vị đã có phản hồi chính thức về sự việc. Căn cứ tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14-5-2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp công dân Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định là đối tượng thụ hưởng. Do đó, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và không bị khởi tố.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, Miu Lê có thể phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ. Công ty quản lý và cá nhân Miu Lê cam kết tiếp tục phối hợp, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo.

Công ty quản lý và cá nhân Miu Lê nhìn nhận đây là vụ việc nghiêm trọng.

Cụ thể, hành vi liên quan đến sử dụng chất cấm được xác định là sai lầm lớn, đi ngược chuẩn mực đạo đức, lối sống của người nghệ sĩ và gây tác động tiêu cực đến xã hội.

Ca sĩ Miu Lê. Ảnh: FBNV

Công ty quản lý cho biết Miu Lê ý thức rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành tấm gương không tốt, đặc biệt đối với giới trẻ; đồng thời bày tỏ sự xấu hổ và ân hận về sự việc đã xảy ra.

Thay mặt nghệ sĩ, công ty quản lý gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, người hâm mộ vì đã làm mất niềm tin; đồng thời cáo lỗi đến các đối tác, nhãn hàng, nhà sản xuất và ban tổ chức do sự cố cá nhân của nghệ sĩ đã ảnh hưởng đến uy tín cũng như các kế hoạch, dự án liên quan.

Công ty quản lý cho biết sẽ đại diện, trực tiếp xử lý, giải quyết toàn bộ các vấn đề, hợp đồng và công việc còn tồn đọng, nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bên liên quan.

Trước đó, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM vào chiều 15-5, Sở VH&TT TP.HCM đã đề cập vụ việc ca sĩ Miu Lê bị phát hiện sử dụng chất ma túy tại TP Hải Phòng.

Theo Sở VH&TT, mọi công dân phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật và chịu trách nhiệm về hành vi của mình; các vi phạm (nếu có) sẽ bị xử lý theo quy định. Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là người có ảnh hưởng, cần giữ gìn hình ảnh, đạo đức, lối sống, tránh gây tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa và xã hội.

Sở cho biết thời gian qua đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến văn nghệ sĩ, đồng thời siết chặt quản lý hoạt động biểu diễn, môi trường số và yêu cầu các đơn vị liên quan tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, Sở VH&TT TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền và quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn.