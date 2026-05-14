Từ vụ Miu Lê dùng ma túy, Sở VH&TT TP.HCM nói về trách nhiệm người nổi tiếng 14/05/2026 15:54

(PLO)- Sở VH&TT TP.HCM nhấn mạnh các nghệ sĩ bên cạnh việc thượng tôn pháp luật còn phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của người nổi tiếng.

Chiều 14-5, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện Sở VH&TT TP.HCM đã đề cập đến vụ việc ca sĩ Miu Lê bị phát hiện sử dụng chất ma túy tại TP Hải Phòng.

Theo Sở VH&TT, mọi công dân đều phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống và trong hoạt động văn hóa. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Các hành vi vi phạm, nếu có, sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, đặc biệt là những người có ảnh hưởng trong xã hội, sở nhấn mạnh bên cạnh hoạt động nghề nghiệp còn phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân.

Ca sĩ Miu Lê. Ảnh: FBNV

Các hành vi vi phạm pháp luật, nếu được xác định, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa, nghệ thuật và nhận thức xã hội.

Sở VH&TT TP.HCM cho biết thời gian qua đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Các hoạt động này được triển khai đến đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và các đơn vị tổ chức biểu diễn, nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp và chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh đó, sở yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật và các quy định pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, Sở cũng cho biết, thời gian qua, từ Trung ương đến địa phương đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ứng xử nơi công cộng của người hoạt động nghệ thuật.

Trên địa bàn TP.HCM, sở đã tăng cường công tác quản lý, nhằm chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực, đồng thời quy định quy tắc ứng xử văn hóa của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên môi trường số.

Việc chấn chỉnh này đã nhận được sự đồng thuận của xã hội, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm nghề nghiệp của người hoạt động nghệ thuật.

Trong thời gian tới, Sở VH&TT TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động và quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.