Ông Trump trả lời phỏng vấn sau ngày gặp đầu tiên với ông Tập 15/05/2026 09:21

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng sau ngày gặp đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tiết lộ thương vụ máy bay Boeing, chuyện Iran và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News xuất bản ngày 14-5 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị hỗ trợ nhằm đảm bảo việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Nhiều vấn đề quan trọng

“Chủ tịch Tập muốn thấy [Mỹ và Iran đạt được] một thỏa thuận. Ông ấy đã đề nghị rằng ‘nếu tôi có thể giúp gì, tôi rất muốn được giúp’. Ông ấy muốn thấy eo biển Hormuz được mở” - ông Trump nói.

Ông Trump cho biết rằng ông Tập đã đồng ý đặt mua 200 máy bay từ nhà sản xuất Boeing của Mỹ trong cuộc gặp ngày 14-5 tại Bắc Kinh, khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về thương mại, Iran, fentanyl và hợp tác kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Một điều ông ấy đã đồng ý hôm nay là sẽ đặt mua 200 máy bay Boeing. Đó là một thương vụ rất lớn. 200 chiếc lớn. Rất nhiều việc làm. Boeing ban đầu muốn bán 150 chiếc, nhưng cuối cùng họ bán được 200 chiếc” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh trước quốc kỳ Trung Quốc và Mỹ tại Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh ngày 14-5. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước đó cũng từng gợi ý về một đơn hàng lớn của Boeing, khi trả lời đài CNBC rằng: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy những đơn hàng Boeing quy mô lớn” vào sáng 14-5.

Giám đốc điều hành Boeing, ông Kelly Ortberg, cũng đã tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh.

Chia sẻ với Fox News, ông Trump cho biết ông đã kêu gọi ông Tập “mua dầu” từ Mỹ, và theo lời ông, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nói rằng ông “thích ý tưởng đó”.

“Có một điều tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận, đó là họ đã đồng ý muốn mua dầu từ Mỹ. Họ sẽ đến bang Texas. Chúng tôi sẽ bắt đầu đưa các tàu Trung Quốc đến các bang Texas, Louisiana và Alaska. Họ thực sự cần năng lượng… Họ có nhu cầu năng lượng gần như vô hạn, còn chúng tôi thì có nguồn năng lượng dồi dào” - ông Trump nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng tiết lộ Trung Quốc cũng có kế hoạch mua khí đốt từ Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng nói với Fox News rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đồng ý không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran trong cuộc gặp song phương tại Bắc Kinh.

“Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề đó. Ông ấy nói sẽ không cung cấp thiết bị quân sự [cho Iran]. Đó là một tuyên bố rất quan trọng. Nhưng đồng thời, ông ấy cũng nói rằng Trung Quốc đang mua rất nhiều dầu từ Iran và muốn tiếp tục việc đó” - ông Trump nói thêm.

Ở một diễn biến liên quan, khi phát biểu tại quốc yến ở Bắc Kinh, ông Trump đã mời ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện thăm Nhà Trắng vào ngày 24-9.

Trước đó, ngày 14-5 (giờ Bắc Kinh), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói rằng trong cuộc hội đàm, ông Tập và ông Trump đã “đạt được sự đồng thuận về tầm nhìn mới trong việc xây dựng mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược”, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Quách nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để biến tầm nhìn mới về quan hệ song phương thành hành động theo cùng một hướng, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ song phương.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Washington, trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, để không ngừng mở rộng danh sách các lĩnh vực hợp tác và giảm bớt danh sách các vấn đề, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững của quan hệ thương mại và kinh tế hai nước.

Lịch trình ngày cuối của ông Trump tại Bắc Kinh

Chuyến thăm của ông Trump đến Trung Quốc dự kiến kết thúc vào ngày hôm nay, 15-5, sau khi ông hoàn tất các hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh với ông Tập, theo đài CNN.

Trong những ngày làm việc tại Bắc Kinh, ông Trump đã tham dự quốc yến, tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao với nhà lãnh đạo Trung Quốc và thăm đền Thiên Đàn - một trong những địa danh mang tính biểu tượng và linh thiêng của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham quan Thiên Đàn ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngày làm việc cuối cùng của ông tại Bắc Kinh được sắp xếp với một loạt hoạt động tại Trung Nam Hải, khu phức hợp quyền lực của giới lãnh đạo Trung Quốc.

Theo kế hoạch, vào 8 giờ sáng (theo giờ địa phương), ông Trump dự kiến sẽ có một khoảng thời gian xử lý công việc. Hoạt động này diễn ra kín với báo chí.

Đến 10 giờ 55 phút, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập sẽ cùng chụp ảnh tại khu vườn Trung Nam Hải.

Sau đó 10 phút, lúc 11 giờ 05 phút, hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự một buổi trà đàm song phương.

Đến 11 giờ 40, hai bên tiếp tục thảo luận trong bữa trưa làm việc.

Sau khi kết thúc bữa trưa, Tổng thống Trump sẽ rời Trung Quốc, khép lại chuyến thăm và trở về Mỹ.