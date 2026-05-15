Chiến sự Trung Đông ngày 77: Từ Trung Quốc, ông Trump phát 'tín hiệu rắn' tới Iran; Mỹ nói về tình trạng Hamas, Hezbollah và Houthis 15/05/2026 07:19

(PLO)- Từ Trung Quốc, ông Trump phát 'tín hiệu rắn' tới Iran; CENTCOM nói về tình trạng Hamas, Hezbollah và Houthis hiện nay; Ông Araghchi nói không có giải pháp quân sự cho vấn đề Iran; Khả năng Israel có động thái mới ở Gaza.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Từ Trung Quốc, ông Trump phát “tín hiệu rắn” tới Iran

Ngay trước 6 giờ sáng 15-5 tại Bắc Kinh (tức 18 giờ tối 14–5 theo giờ miền Đông nước Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran của ông “sẽ còn tiếp diễn!”.

Theo đài CNN, tuyên bố này cho thấy ông Trump vẫn đang nghiêm túc cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump đưa ra phát ngôn này trong một bài đăng dài trên Truth Social liên quan tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó ông dường như phản ứng trước những nhận định cho rằng Mỹ đang suy yếu, đồng thời chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden.

“Chủ tịch Tập không đề cập sự trỗi dậy đáng kinh ngạc mà nước Mỹ đã thể hiện với thế giới trong 16 tháng tuyệt vời dưới thời chính quyền Donald Trump, bao gồm thị trường chứng khoán và các quỹ hưu trí 401(k) đạt mức cao nhất mọi thời đại, chiến thắng quân sự và mối quan hệ phát triển mạnh mẽ tại Venezuela, cũng như việc quân đội nghiền nát Iran (sẽ còn tiếp diễn!)” - ông Trump viết.

“2 năm trước, đúng là chúng ta từng là một quốc gia suy thoái. Về điều đó, tôi hoàn toàn đồng ý với Chủ tịch Tập! Nhưng giờ đây, Mỹ là quốc gia ‘nóng’ nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới, và hy vọng mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc sẽ mạnh mẽ và tốt đẹp hơn bao giờ hết!” - theo ông Trump.

Trước khi lên đường tới Trung Quốc, ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn với Iran đang trong tình trạng “thoi thóp, phải duy trì sự sống”, ý nói đang rất mong manh.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên hôm 13-5 rằng “chúng tôi đang đạt được tiến triển”, song vẫn còn nhiều nghi vấn về việc liệu Iran có chấp nhận “lằn ranh đỏ” mà ông Trump đặt ra hay không, đó là không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Araghchi: Không có giải pháp quân sự cho vấn đề Iran

Ngày 14-5, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi đã đưa ra hàng loạt tuyên bố liên quan tới những lời đe dọa mới từ Mỹ và Israel nhằm vào Tehran, cũng như cuộc xung đột hiện nay, theo hãng thông tấn IRNA.

“Chúng tôi đã quá quen với những lời đe dọa này. Họ đã lặp đi lặp lại các lời đe dọa dưới nhiều hình thức và cách thức khác nhau trong suốt một thời gian dài. Nhưng chính họ cũng hiểu rằng họ chưa từng và sẽ không đạt được bất kỳ kết quả nào từ những lời đe dọa đó, kể cả từ cuộc chiến mà họ phát động” - ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ông Araghchi khẳng định không có giải pháp quân sự cho các vấn đề liên quan Iran, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ “không khuất phục”.

Ngoại trưởng Iran cũng cho rằng phía đối phương cần hiểu rằng họ phải tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề với Iran ở một nơi khác, thay vì trên mặt trận quân sự.

CENTCOM: Hamas, Hezbollah và Houthis đã bị cắt nguồn hỗ trợ từ Iran

Ngày 14-5, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - Đô đốc Brad Cooper cho biết các lực lượng Hamas, Hezbollah và Houthis (trục kháng chiến của Iran) đã bị cắt đứt khỏi nguồn hỗ trợ từ Tehran.

Trong một bài đăng ngày 14-5 trên tài khoản X của CENTCOM, ông Cooper khẳng định kết quả này “không phải điều tất yếu, cũng không đến từ may mắn”, mà là “kết quả của nhiều tháng lập kế hoạch cẩn trọng”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng thành quả này đi kèm cái giá rất lớn, khi tưởng niệm 14 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong Chiến dịch “Epic Fury” nhằm vào Iran, cùng 2 binh sĩ và 1 thường dân thiệt mạng tại Syria.

. Phát biểu tại một sự kiện ở Israel ngày 14-5, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đề cập giao tranh ở Dải Gaza và việc Israel kiểm soát khu vực này.

Ông cho biết Israel đã thành công trong việc đưa các con tin trở về mà không phải rút khỏi những khu vực đã chiếm giữ, đồng thời nhấn mạnh rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiện kiểm soát khoảng 60% diện tích Dải Gaza.

Ông Netanyahu lưu ý rằng có những ý kiến kêu gọi Israel “rút lui”, nhưng chính phủ đã chọn ở lại thực địa và tăng cường kiểm soát an ninh. Về con số 60%, ông nói đây là dữ liệu cập nhật đến thời điểm hiện tại, đồng thời thêm rằng “chúng ta sẽ xem ngày mai”.

Theo tờ Israel National News, phát biểu của ông Netanyahu dường như ám chỉ về khả năng có thêm bước đi tiếp theo tại Gaza trong những ngày tới.

. Về tình hình ở Lebanon, đài France 24 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phía Tel Aviv và Beirut đã có cuộc đàm phán trong ngày 14-5 về lệnh ngừng bắn sắp hết hạn giữa hai bên.

Cuộc đàm phán được đánh tích cực và sẽ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch trong ngày 15-5.

“Chúng tôi đã có một ngày đàm phán hiệu quả và mang tính xây dựng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục vào ngày [15-5] và hy vọng sẽ có thêm thông tin để chia sẻ” - một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói.