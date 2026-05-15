Ông Lavrov nói về 'toan tính khác' đằng sau cuộc chiến Iran 15/05/2026 05:44

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc việc Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào Iran là nhằm ngăn Tehran bình thường hóa quan hệ với các nước Ả Rập.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây cho rằng Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran nhằm ngăn cản tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Tehran với các quốc gia vùng Vịnh.

Theo ông Lavrov, chiến dịch này còn nhằm kéo các nước Ả Rập xích lại gần Israel hơn và gây sức ép buộc họ từ bỏ sự ủng hộ dành cho Palestine.

Trong cuộc phỏng vấn với đài RT được công bố ngày 13-5, ông Lavrov lên án cuộc tấn công nhằm vào Iran là “vô cớ”, đồng thời mô tả phản ứng của Tehran là hành động tự vệ.

“Tôi không nghi ngờ gì về việc khi các kế hoạch gây hấn chống lại Iran được vạch ra, một trong những mục tiêu cốt yếu là ngăn chặn sự bình thường hóa quan hệ giữa Iran và các quốc gia Ả Rập. Hiện tại, mọi nỗ lực đang được thực hiện để đảm bảo rằng quá trình hòa giải này không bao giờ có thể diễn ra” - ông Lavrov khẳng định.

Ngoại trưởng Nga cho rằng Mỹ đang gây sức ép với các quốc gia Ả Rập nhằm buộc những nước này từ bỏ lập trường ủng hộ Palestine.

Ông cũng cáo buộc Washington sử dụng các biện pháp mang tính “tân thực dân” để “ép buộc mọi bên phải mua dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng đắt đỏ của Mỹ thay vì dầu Nga giá rẻ”.

“Họ muốn kiểm soát thế giới thông qua việc nắm quyền chi phối nguồn cung năng lượng toàn cầu” - ông Lavrov nói thêm.

Mỹ và Israel chưa lên tiếng về phát ngôn trên của ông Lavrov.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu ngày 13-5 cho biết ông đã bí mật tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào thời điểm căng thẳng leo thang và mô tả chuyến đi này là “một bước đột phá mang tính lịch sử”, theo tờ The Times of Israel.

Tuy nhiên, UAE đã phủ nhận thông tin trên.