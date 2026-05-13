Reuters: Saudi Arabia phát động các cuộc tấn công bí mật nhằm vào Iran 13/05/2026 13:34

(PLO)- Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết Không quân Saudi Arabia đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bí mật nhằm vào Iran vào cuối tháng 3, để trả đũa việc Iran tấn công một số nơi tại nước này.

Hãng tin Reuters hôm 13-5 dẫn lời một số quan chức phương Tây cho biết Saudi Arabia đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bí mật nhằm vào Iran, để trả đũa việc Iran tấn công một số nơi tại nước này trong thời gian chiến tranh Iran với Mỹ và Israel diễn ra.

Đây được xem là lần đầu tiên Saudi Arabia trực tiếp tiến hành hành động quân sự trên lãnh thổ Iran.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Saudi Arabia, sau khi bị tấn công vào đầu tháng 3-2026. Ảnh: MAXAR/VANTOR

Cụ thể, theo các nguồn tin, các cuộc tấn công trên do Không quân Saudi Arabia tiến hành vào cuối tháng 3. Một nguồn tin cho biết đây là "các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng để trả đũa khi Saudi Arabia bị tấn công".

Phía Saudi Arabia và Iran chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, tờ The Wall Street Journal hôm 11-5 cũng dẫn nguồn tin cho biết Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Iran vào đầu tháng 4. Tờ báo cho biết các cuộc tấn công của UAE nhắm vào một nhà máy lọc dầu nằm trên đảo Lavan của Iran và diễn ra "vào khoảng thời gian" Tổng thống Mỹ Donald Trump "tuyên bố lệnh ngừng bắn trong chiến tranh".

Phía UAE cũng chưa bình luận về thông tin này.

Theo Reuters, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28-2, Iran đã tấn công tất cả 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, bao gồm Qatar, Saudi Arabia, UAE, Oman, Bahrain và Kuwait, bằng tên lửa và máy bay không người lái. Bên cạnh nhắm vào các cơ sở quân sự Mỹ, các cuộc tấn công của Iran còn nhắm vào sân bay và cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại các nước này.