Ông Zelensky đến Saudi Arabia, chuẩn bị ký thỏa thuận an ninh ‘bảo vệ bầu trời’ 27/03/2026 05:40

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đến Saudi Arabia, chuẩn bị ký kết một thỏa thuận an ninh về “bảo vệ bầu trời” trong bối cảnh cuộc chiến ở Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Ngày 26-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thông báo ông đã đến Saudi Arabia để tham dự các cuộc họp cấp cao trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông, theo tờ Kyiv Independent.

"Đã đến Saudi Arabia. Các cuộc họp quan trọng đã được lên lịch. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ và ủng hộ những người sẵn sàng hợp tác với chúng tôi để đảm bảo an ninh” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Chuyến thăm của ông Zelensky khá bất ngờ đối với truyền thông vì trước đó Kiev không đưa ra thông báo về lịch trình của tổng thống Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) đến Saudi Arabia ngày 26-3. Ảnh: TELEGRAM

Một quan chức cấp cao Ukraine nói với hãng tin AFP rằng hai nước dự kiến ​​sẽ ký một thỏa thuận về "hợp tác an ninh, đặc biệt là bảo vệ không phận". Tuy nhiên, quan chức này không cung cấp chi tiết về nội dung dự kiến ​​của thỏa thuận.

Kiev đã tìm cách tận dụng chuyên môn của nước này trong việc bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Nga để giúp các quốc gia vùng Vịnh giữa bối cảnh những nước này đang bị tấn công bằng chính loại UAV Shahed do Iran thiết kế mà Nga đang sử dụng để tấn công Ukraine.

Ông Zelensky cho biết hơn 200 chuyên gia Ukraine chống UAV đã được triển khai đến một số quốc gia ở Trung Đông, bao gồm Saudi Arabia, kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran gây ra các cuộc tấn công trả đũa bằng UAV và tên lửa từ Tehran.

Kiev đang quảng bá sự kết hợp giữa các tên lửa đánh chặn UAV giá rẻ, các công cụ gây nhiễu điện tử và pháo phòng không để bắn hạ UAV của Nga như một công cụ phòng không hiệu quả.

Saudi Arabia - quốc gia có quan hệ an ninh mật thiết với Mỹ - đã trở thành mục tiêu tấn công của UAV Iran.

Kyiv Independent trước đó đưa tin rằng một công ty vũ khí của Saudi Arabia đã ký thỏa thuận mua tên lửa đánh chặn do Ukraine sản xuất, và Riyadh và Kiev cũng đang đàm phán về một thỏa thuận vũ khí "khổng lồ" riêng biệt.