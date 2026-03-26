Nhà Trắng thông báo thời điểm ông Trump thăm Trung Quốc 26/03/2026 05:18

(PLO)- Chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc, ban đầu dự kiến ​​vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, đã bị hoãn lại do chiến sự ở Iran.

Ngày 25-3, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào giữa tháng 5 này, sau lần hoãn chuyến thăm Trung Quốc vốn dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, theo hãng tin Reuters.

Bà Leavitt xác nhận rằng chuyến đi của ông Trump sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 5, thay vì lịch trình ban đầu từ ngày 31-3 đến ngày 2-4.

Bà Leavitt cho biết thêm rằng Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump dự kiến ​​sẽ đón tiếp Chủ tịch Tập trong chuyến thăm thủ đô Washington, D.C. vào cuối năm nay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên trái) chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh vào tháng 11-2017. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cũng xác nhận thông tin trên.

“Các đại diện của chúng tôi đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho những chuyến thăm lịch sử này. Tôi rất mong được dành thời gian với Chủ tịch Tập Cận Bình trong một sự kiện mà tôi tin chắc sẽ là trọng đại” - ông Trump cho hay.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết họ không có thông tin nào để cung cấp về thông báo chuyến thăm.

Trước đó, vào giữa tháng 3, Tổng thống Trump cho biết ông đang tìm cách hoãn lại chuyến thăm Trung Quốc khoảng một tháng do cuộc chiến với Iran.

“Chúng tôi đã đề nghị lùi chuyến thăm khoảng một tháng hoặc lâu hơn” - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Chuyến thăm Trung Quốc gần đây nhất của ông Trump vào năm 2017 là chuyến thăm gần nhất của một tổng thống Mỹ. Chuyến thăm của Trump vào tháng 5 sẽ là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp hồi tháng 10 năm ngoái tại Hàn Quốc.